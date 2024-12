BVFI Vorstand wieder komplett – Samina Julevic übernimmt Position im Gremium

Lüneburg, 05. Dezember 2024 – Der BVFI (Bundesverband für die Immobilienwirtschaft) freut sich, Samina Julevic, CEO von RE/MAX Germany, als neues Vorstandsmitglied willkommen zu heißen. Ab dem 15. November 2024 wird sie ihre Expertise und Visionen in den Vorstand einbringen, um die zukünftige Ausrichtung des Verbands aktiv mitzugestalten.

Eine erfahrene Führungspersönlichkeit in der Immobilienbranche

Samina Julevic ist seit Mai 2023 CEO des renommierten Immobilienmaklernetzwerks RE/MAX Germany und eine langjährige Größe in der Branche. Seit ihrem Einstieg bei RE/MAX im Jahr 2005 hat sie verschiedene verantwortungsvolle Positionen im Unternehmen bekleidet. Heute verantwortet sie die Leitung von 200 Büros und einem Team aus 850 Maklern in ganz Deutschland.

In ihrer Funktion als CEO setzt Julevic klare Schwerpunkte: Wachstum, Digitalisierung und die kontinuierliche Weiterentwicklung innovativer Ansätze. Unter ihrer Leitung hat sich RE/MAX Germany nicht nur als führendes Immobiliennetzwerk etabliert, sondern auch als verlässlicher Partner für Kunden und Netzwerkmitglieder gleichermaßen. Ihre Vision, einen Rundum-Service für alle Akteure im Immobilienmarkt zu schaffen, wird auch ihre Tätigkeit im BVFI prägen.

Ein Gewinn für den BVFI

Mit ihrem weitreichenden Know-how und ihrer Führungsstärke bringt Samina Julevic frische Impulse in den BVFI. Als Teil eines der weltweit erfolgreichsten Maklernetzwerke wird sie Themen wie Digitalisierung und Marktinnovation in den Fokus rücken. Ihre Ernennung markiert einen weiteren Schritt des BVFI, die Interessen seiner Mitglieder zu fördern und die Branche zukunftssicher zu gestalten. Mit Ihrer Ernennung ist der Vorstand des BVFI nun wieder komplett.

Über den BVFI – Bundesverband für die Immobilienwirtschaft

Der BVFI wurde 2009 in Frankfurt am Main gegründet und zählt heute zu den größten Verbänden der Immobilienbranche. Er vertritt die Interessen von Immobilienunternehmern, Maklern, Investoren und Eigentümern. Mit einem breiten Angebot an Informations- und Vernetzungsmöglichkeiten, Weiterbildungen und Vertriebsunterstützung bietet der BVFI seinen Mitgliedern praxisnahe Lösungen für aktuelle Herausforderungen der Branche.

Pressekontakt BVFI

BVFI – Bundesverband für die Immobilienwirtschaft

21335 Lüneburg, Grapengießerstr. 9

E-Mail: info@bvfi.de, www.bvfi.de

Pressekontakt Remax Germany

Ansprechpartnerin: Loredana Scire

70771 Leinfelden-Echterdingen, Kohlhammerstraße 6

Tel: +49 711 933 263-55

E-Mail: loredana.scire@remax.de

Web: www.remax.de

Der 2010 in Frankfurt am Main gegründete Bundesverband für die Immobilienwirtschaft e.V. (BVFI) zählt heute zu den größten Verbänden der Branche. Der BVFI vertritt die Interessen von Immobilienunternehmern, Investoren, Maklern sowie Immobilienbesitzern. Für seine Mitglieder bereitet der Verband komplexe gesetzliche Änderungen und aktuelle Rechtsprechungen praxisnah auf. Zudem bietet der BVFI ein umfangreiches Angebot an Informations- und Vernetzungsmöglichkeiten, Events, Weiterbildungen und Vertriebsunterstützung.

Kontakt

BVFI Bundesverband für die Immobilienwirtschaft

Juergen Engelberth

Hohe Str. 57

51570 Windeck

02292-939980

02292-9399899



http://www.bvfi.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.