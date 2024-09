BusinessCode und SiteTrax begründen Partnerschaft mit dem Ziel, Lieferketten durch innovative Softwarelösung zu transformieren

BusinessCode und SiteTrax haben die Chance ergriffen, ihre Partnerschaft und die gemeinsame Lösung im Rahmen einer Handelsdelegation in Norditalien unter Federführung der Virginia SBDC vorzustellen.

25. September 2024, Bonn, BusinessCode GmbH und SiteTrax, Inc. freuen sich, ihre Partnerschaft bekannt zu geben. Das Ziel beider Unternehmen in der Zusammenarbeit ist es, Lieferketten-Daten auf Basis einer innovativen Softwarelösung zu revolutionieren. Die Zusammenarbeit startete mit der Teilnahme an der Delegationsreise der SBDC in der Region Friaul-Julisch Venetien (FVG). Die Delegation bereiste die Region in Zusammenarbeit mit der Select Friuli Venezia Giulia Agency Norditalien vom 23. bis 27. September.

„Die Partnerschaft mit SiteTrax und die Teilnahme an der Delegationsreise verstehen wir als bedeutsame Weichenstellung für BusinessCode“, erklärt Martin Schulze, CEO der BusinessCode. „Wir schätzen die Initiative der SBDC sehr und freuen uns über die Möglichkeit, uns zusammen mit SiteTrax, als verlässlicher Partner für Fragen rund um transparentere Lieferketten vorstellen zu können. Norditalien ist ein interessanter Markt und eine Drehscheibe für internationalen Handel, ein gelungener Start.“

Transparenz verbessert die Entscheidungsgrundlage

Das Ziel der Partner ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Lieferketten sichtbarer zu machen. Transparenz ist die entscheidende Stellgröße der Zukunft. Und hierzu trägt die gerade begründete Zusammenarbeit maßgeblich bei. SiteTrax, ein Start-up aus Virginia, vermarktet mit seinem intermodalen Asset-Management eine Lösung, mit der automatisch Containerkennungen ausgelesen werden können und zugleich Echtzeit-Sichtbarkeit und Präzision gewährleistet wird. Diese Daten übernimmt BusinessCode in seine Lösung BlueBoxCargo oder in individuelle Kundenlösungen. Die Entscheider erhalten tiefere Einblicke in die Zusammenhänge der einzelnen Stationen innerhalb der Lieferketten. Im Ergebnis lassen sich fundiertere Entscheidungen treffen, die die Lieferketten optimieren, die Prozesse effizienter machen und Wachstum beschleunigen.

Eine starke Partnerschaft

BusinessCode mit Sitz in Bonn, ist ein etablierter Integrator von Lieferketten-Daten mit einem tiefen Verständnis für die europäische Lieferkette und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in der Nutzung von Daten. SiteTrax ist als Start-up in Virginia ein Vorreiter im Bereich des intermodalen Asset-Managements in Lieferketten. Gemeinsam werden die Partner Italiens Container- und Hafenindustrie voranbringen, um neue Technologien zu integrieren und datengetriebene Strategien zu verbessern.

„Wir freuen uns darauf, dass Olekssandr Zadorozhnyi die Lösung vor Ort vorstellen wird und Fragen rund um transparente Lieferketten, verbesserte Sichtbarkeit und datengestützte Einblicke beantworten wird“, schließt Schulze.

Seit über 20 Jahren steht BusinessCode für maßgeschneiderte IT-Lösungen. Tagtäglich arbeiten mehr als 20.000 Anwender national und international mit Software des Bonner IT-Dienstleisters. Nähe und Erreichbarkeit zeichnen BusinessCode ebenso aus wie Know-how und Kompetenz der langjährig im Unternehmen tätigen Mitarbeiter.

Kernbranche ist seit 1999 die Logistik, in der die BusinessCode mit weltweit agierenden Kunden wie DHL Express, Aramex, Hellmann Worldwide Logistics und Kühne & Nagel nicht nur über ein breites Kundenportfolio verfügt, sondern auch ein einzigartiges Branchen Know-how aufgebaut hat.

Die Basis der individuellen und auf die Kundenwünsche abgestellten IT-Lösungen, bildet die hauseigene Software-Library BCD-Suite. Sie ist das Ergebnis der langjährigen Arbeitsweise von BusinessCode.

Modernste Technologien gepaart mit jahrzehntelanger Erfahrung und bewährten Lösungsideen, so arbeitet BusinessCode daran, seine Kunden national wie international noch erfolgreicher zu machen.

Die unternehmerische Verantwortung für die BusinessCode liegt seit dem Management Buy-Out 2020 bei 10 aktiv im Unternehmen tätigen Mitarbeitern.

Über SiteTrax, Inc.:

SiteTrax™ ist eine bahnbrechende, kostengünstige und einfach zu bedienende OCR-Lösung (Optical Character Recognition) zur Erfassung von Asset-IDs und -Standorten, die die Datenerfassung im Vergleich zu herkömmlichen Methoden drastisch beschleunigt. Es handelt sich um eine benutzerfreundliche, erschwingliche Lösung, die genaue Daten und nahezu in Echtzeit verfügbare Analysen liefert und sich problemlos in nahezu jedes TMS, YMS oder andere Datenmanagementsystem integrieren lässt.

