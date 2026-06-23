BusinessCode präsentiert Prozess- und Digitalisierungskompetenz auf der GITEX EUROPE 2026 in Berlin

Bonn, den 23.06.2026 Das Bonner Softwareunternehmen BusinessCode ist als Mitaussteller auf dem Gemeinschaftsstand des BVMW auf der GITEX EUROPE 2026 vertreten. Die internationale Technologie- und Innovationsmesse findet vom 30. Juni bis 1. Juli 2026 in der Messe Berlin statt und bringt Unternehmen, Start-ups, Investoren und Entscheider aus mehr als 100 Ländern zusammen.

Für BusinessCode ist die Teilnahme Teil der strategischen Ausrichtung, digitale Prozesslösungen und KI-gestützte Anwendungen stärker in internationale Netzwerke einzubringen. Im Mittelpunkt stehen Lösungen rund um Prozessoptimierung, Datenintegration, digitale Steuerung von Logistik- und Produktionsprozessen sowie der praxisorientierte Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen.

Die GITEX EUROPE gilt als eine der wichtigsten internationalen Plattformen für Zukunftstechnologien in Europa. Themen wie KI, Cybersecurity, digitale Infrastruktur, industrielle Digitalisierung und internationale Technologie-partnerschaften stehen im Fokus der Veranstaltung.

„Die GITEX bietet eine hervorragende Möglichkeit, sich mit internationalen Akteuren auszutauschen und neue Perspektiven auf digitale Geschäftsprozesse zu gewinnen“, erklärt Martin Schulze, Geschäftsführer von BusinessCode. „Gerade im Mittelstand besteht ein hoher Bedarf an Lösungen, die Digitalisierung nicht nur technisch ermöglichen, sondern konkret in bestehende Abläufe integrieren und Prozesse spürbar verbessern.“

Die Präsenz am BVMW-Stand unterstreicht zugleich die Bedeutung mittelständischer Unternehmen als Innovationstreiber. BusinessCode wird auf der GITEX Europe durch Geschäftsführer Martin Bernemann und Prokurist Bernd Daamen vertreten. Beide nutzen die Messe, um bestehende Kontakte auszubauen, neue Kooperationen anzustoßen und aktuelle Entwicklungen rund um Digitalisierung, Prozessoptimierung und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im internationalen Umfeld zu diskutieren. Darüber hinaus wird Martin Bernemann als Teilnehmer einer Podiumsdiskussion Einblicke in die Praxis mittelständischer Unternehmen geben und die Rolle von Digitalisierung und KI als Treiber für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit beleuchten.

Die GITEX EUROPE ist der europäische Ableger der weltweit bekannten Technologieplattform GITEX GLOBAL und versteht sich als Treffpunkt für digitale Innovation, Investitionen und internationale Zusammenarbeit

For more than 25 years, BusinessCode has stood for tailor-made IT solutions. Every day, more than 20,000 users in Germany and abroad work with the Bonn-based IT service provider“s software. Customer proximity and accessibility are just as characteristic as the expertise and competence of its long-standing employees.

Since 1999, logistics has been the company“s core industry. With international clients such as DHL Express, Hellmann Worldwide Logistics, and Aramex, BusinessCode not only serves a broad customer base but has also built unique industry expertise.

At the heart of its customized IT solutions lies the in-house BCD Suite software library, the result of many years of development work. Combining state-of-the-art technologies with decades of experience and proven solutions, BusinessCode enables its customers to achieve even greater success worldwide.

Since a management buy-out in 2020, responsibility for the company has been shared by ten active employees.

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