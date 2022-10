BusinessCode mit BlueBoxAir nachhaltig weltweit unterwegs

BusinessCode ist mit BlueBoxAir, dem Tool ihrer Tochter BlueBoxSystems, auf dem Weg zum „Web Summit“ nach Lissabon und zur „transport logistic Americas“ nach Miami.

26.10.2022 „Für uns hat sich der Herbst zu einer Art BlueBox-Rallye entwickelt. Von Anfang Oktober bis Ende November stellen wir BlueBox auf unterschiedlichen Veranstaltungen vor. Unser Ziel: Ins Gespräch kommen, sei es mit Logistikern, oder Verladern oder möglichen Partnern, um die Vorteile von BlueBoxAir zu erklären“, beginnt BusinessCode CEO Martin Schulze.

Auf dem „Web Summit“ in Lissabon ist BusinessCode zum ersten Mal dabei. Im Fokus steht BlueBoxAir. Auf der jährlich stattfindenden Technologiekonferenz in Lissabon treffen weltweit führende IT-Anbieter und Unternehmen Anfang November zusammen. „Wir freuen uns auf zahlreiche Gespräche, denn die Luftfracht steht wie andere Branchen vor großen Herausforderungen, die sich mit BlueBoxAir zuverlässig und nachhaltig bewältigen lassen“, erklärt Schulze.

Direkt im Anschluss geht es weiter nach Miami zur „transport logistics Americas“, der führenden internationalen Veranstaltung für IT in der Logistik und Supply Chain Management. Dort wird CEO Schulze am 9. November Gast eines Talks unter dem Titel „Logistics made in Germany – Logistics for the future“ sein. Sein Thema: „Data Driven into a greener and leaner Logistics“, dem Kernthema sowohl von BlueBoxSystems als auch von BusinessCode.

„Unser Produkt BlueBoxAir ist weltweit gefragt, sorgt es für digitale Transparenz über die gesamte Lieferkette in Echtzeit. So lässt sich in der Luftfracht ressourcensparend disponieren und Lieferketten dauerhaft resilienter gestalten“, erklärt Martin Schulze, der zuvor bereits auf dem Reuters Event in Brüssel und der BVL Konferenz in Berlin war: Beide Veranstaltungen waren für BlueBoxSystems ein voller Erfolg.

BlueBoxAir live erleben kann man vom 01.11.-04.11.22 auf dem Web Summit in Lissabon sowie der „transport logistics Americas“ in Miami vom 08.11.-10.11.22.

Terminanfragen richten Sie bitte direkt an: m.schulze@business-code.de

Seit über 20 Jahren steht BusinessCode für maßgeschneiderte IT-Lösungen. Tagtäglich arbeiten mehr als 20.000 User national und international mit Software des Bonner IT-Dienstleisters. Nähe und Erreichbarkeit zeichnen BusinessCode ebenso aus wie Know-how und Kompetenz der langjährig im Unternehmen tätigen Mitarbeiter.

Die Basis der individuellen und auf die Kundenwünsche abgestellten IT-Lösungen, bildet die hauseigene Software-Library, sie ist das Ergebnis der langjährigen Arbeitsweise von BusinessCode. Je nach Aufgabenstellung und Kundenanforderung wird die Softwarelösung entsprechend flexibel gestaltet, um erweiterbar zu sein. Dies sorgt für eine weitgehende Unabhängigkeit der Kunden.

Modernste Technologien gepaart mit jahrzehntelanger Erfahrung und bewährten Lösungsideen, arbeitet BusinessCode daran, seine Kunden national wie international noch erfolgreicher zu machen.

Firmenkontakt

BusinessCode

Martin Schulze

Am Hof 28

53113 Bonn

+49 (0)228 – 33885- 211

info@business-code.de

http://www.business-code.de

Pressekontakt

SCL – Strategy Communication Lötters

Dr. Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

0228.20947820

Post@sc-loetters.de

http://www.sc-loetters.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.