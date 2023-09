BusinessCode mit BlueBoxAir auf Messemarathon im Herbst

Die zweite Jahreshälfte ist bei BusinessCode geprägt von weltweiten Messebesuchen mit BlueBoxAir, dem Tool ihrer Tochter BlueBox Systems. Hierzu gehören der Deutsche Logistik Kongress in Berlin und die transport logistic and air cargo Southeast Asia 2023 in Singapur.

26.09.2023 „Der Herbst hat sich für uns wieder einmal zu einer Art BlueBox-Rallye entwickelt“, beginnt BusinessCode CEO Martin Schulze. „Wie bereits letztes Jahr sind wir mit BlueBoxAir weltweit auf verschiedenen Veranstaltungen zu finden, um ins Gespräch zu kommen. Über BlueBoxAir zu sprechen macht Spaß, so kommt die Besonderheit unseres Tools bei Logistikprofis, Versandunternehmen und potenziellen Partnern sehr gut an.“

Wie bereits im letzten Jahr ist BusinessCode zusammen mit seinem Partner Hellmann, mit dem BlueBoxAir entwickelt wurde, vom 10.-11. Oktober auf der Logistics Summit in Düsseldorf vertreten. Parallel dazu wird BusinessCode auch in diesem Jahr wieder an der FlyPharma Konferenz in Wien teilnehmen. Dort wird Global Sales Manager Oleksandr Zadorozhnyi am 11. Oktober bei einer Panel-Diskussion als Sprecher dabei sein.

Weiter geht es vom 18.-20. Oktober 2023 mit dem BVL – Deutscher Logistik-Kongress 2023 in Berlin, wo BusinessCode seine Neuerungen und Erweiterungen für den Bereich Luftfracht-Logistik am eigenen Stand vorstellen wird. Vom 24.-25. Oktober findet man BusinessCode bei der Reuters Supply Chain Execution Europe in Brüssel. „Hier freuen wir uns auf neue Entwicklungen im Bereich Supply Chain Execution“, erläutert CEO Schulze.

Eine weitere Messe folgt im November: Auf der transport logistic and air cargo Southeast Asia 2023 in Singapur vom 1.-3. November 2023 findet man BusinessCode am Stand „Your German Logistics“ und erfährt mehr im Vortrag von Martin Schulze.

„Wir freuen uns darauf, neue Partner auf diesen spannenden Veranstaltungen zu treffen und die Zukunft der Luftfracht und Logistik mit BlueBoxAir mitgestalten zu können“, erklärt Martin Schulze, der zusammen mit seinem Team an Modifikationen der Lösungen arbeitet, um diese auch für die Straße und die Schiene anbieten zu können.

„Los ging es für uns bereits auf der „Air Cargo Conference“ Anfang September“, erläutert Logistikexperte Schulze. „Dort haben wir über Air Freight Visibility, Nachhaltigkeit im Bereich der Luftfracht und unsere Tracking-Lösung BlueBoxAir informiert. Außerdem war unser CEO Martin Bernemann, CTO von BlueBox Systems, auch bereits auf der „Air Cargo Tech Summit 2023″ in Brüssel, um BlueBoxAir im Rahmen einer Präsentation vorzustellen, während unser Team sich an Diskussionen auf der Konferenz beteiligte.“

Die nächsten Termine im Überblick:

10.10. – 11.10.2023 – Logistics Summit, Düsseldorf

10.10. – 11.10.2023 – FlyPharma Konferenz, Wien

18.10. – 20.10.2023 – BVL – Deutscher Logistik-Kongress 2023, Berlin

24.10. – 25.10.2023 – Reuters Supply Chain Execution Europe, Brüssel

1.11. – 3.11.2023 – transport logistic and air cargo Southeast Asia 2023, Singapur

Terminanfragen richten Sie bitte direkt an: m.schulze@business-code.de

Seit über 20 Jahren steht BusinessCode für maßgeschneiderte IT-Lösungen. Tagtäglich arbeiten mehr als 20.000 User national und international mit Software des Bonner IT-Dienstleisters. Nähe und Erreichbarkeit zeichnen BusinessCode ebenso aus wie Know-how und Kompetenz der langjährig im Unternehmen tätigen Mitarbeiter.

Die Basis der individuellen und auf die Kundenwünsche abgestellten IT-Lösungen, bildet die hauseigene Software-Library, sie ist das Ergebnis der langjährigen Arbeitsweise von BusinessCode. Je nach Aufgabenstellung und Kundenanforderung wird die Softwarelösung entsprechend flexibel gestaltet, um erweiterbar zu sein. Dies sorgt für eine weitgehende Unabhängigkeit der Kunden.

Modernste Technologien gepaart mit jahrzehntelanger Erfahrung und bewährten Lösungsideen, arbeitet BusinessCode daran, seine Kunden national wie international noch erfolgreicher zu machen.

