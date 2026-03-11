BusinessCode baut Rolle als strategischer Partner für Industrie und Logistik weiter aus

Durch die Fachveranstaltung am 15. April 2026 im Deutschen Museum Bonn wird Dialoginitiative fortgesetzt.

Bonn, 11.03.2026 – Steigende Kosten, volatile Lieferketten, Fachkräftemangel und zunehmende technologische Komplexität stellen fertigungsnahe Unternehmen sowie Logistiker vor neue Herausforderungen. Digitale Technologien, intelligente Planung und datenbasierte Prozesse werden zunehmend zu entscheidenden Faktoren für Wettbewerbsfähigkeit und Stabilität industrieller Wertschöpfung.

Vor diesem Hintergrund baut die BusinessCode GmbH ihre Rolle als strategischer Partner für Unternehmen aus produktionsnahem Umfeld und Logistik weiter aus. Der Bonner Softwareanbieter will künftig noch stärker als Gesprächspartner auftreten, der technologische Entwicklungen einordnet, operative Herausforderungen versteht und gemeinsam mit Unternehmen tragfähige Lösungen entwickelt.

„Viele Unternehmen stehen heute vor der Frage, wie sie ihre Prozesse stabiler, transparenter und effizienter gestalten können“, erklärt Martin Schulze, CEO der BusinessCode GmbH. „Dafür reicht es nicht aus, einzelne Technologien einzuführen. Entscheidend ist das Zusammenspiel von Systemen, Prozessen und Menschen.“

Austausch statt Produktpräsentation

Ein zentraler Baustein dieser strategischen Ausrichtung ist der verstärkte fachliche Austausch mit Unternehmen. BusinessCode setzt dabei bewusst auf Dialogformate, die Raum für Einordnung, Erfahrungsaustausch und praxisnahe Diskussionen bieten.

Mit der Fachveranstaltung am 15. April 2026 im Deutschen Museum Bonn unter dem Titel „Digitalisierung und KI als zukünftige Treiber der Wertschöpfung“ wird die 2026 gestartete Dialoginitiative fortgesetzt. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus Mittelstand, Fertigung und Forschung werden aktuelle Entwicklungen diskutiert und konkrete Beispiele aus der Praxis vorgestellt.

Im Mittelpunkt stehen z.B. folgende Fragen: Wie lassen sich Produktions- und Logistikprozesse effizienter gestalten? Welche Rolle spielen digitale Technologien für Transparenz und Planungssicherheit? Und wie können Unternehmen die zunehmende Komplexität ihrer Wertschöpfung beherrschbar machen?

Die Veranstaltung verbindet strategische Einordnungen mit praktischen Anwendungsbeispielen und richtet sich an Geschäftsführungen, Werksleitungen sowie Verantwortliche aus Produktion, Logistik, Digitalisierung und IT.

Digitalisierung als strategischer Erfolgsfaktor

Für BusinessCode ist die Veranstaltung der nächste Schritt einer langfristig angelegten Initiative, zu der auch Webinare gehören. Ziel ist es, Unternehmen Orientierung zu geben und den Dialog über zentrale Zukunftsfragen der Industrie zu fördern.

„Digitalisierung ist kein Selbstzweck“, so Schulze. „Sie wird dann zum Erfolgsfaktor, wenn sie konkrete betriebliche Herausforderungen löst und messbare Verbesserungen in Prozessen und Abläufen ermöglicht.“

Mit der Veranstaltung im Deutschen Museum Bonn will BusinessCode daher bewusst einen Rahmen schaffen, in dem Entscheider aus fertigungsnahen Unternehmen und Logistik Erfahrungen austauschen, Perspektiven diskutieren und neue Impulse für die Weiterentwicklung ihrer Unternehmen gewinnen können.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Weitere Informationen gibt es hier auf der Anmeldeseite sowie auf der Website von BusinessCode.

Seit über 25 Jahren steht BusinessCode für maßgeschneiderte IT-Lösungen „made in Bonn“. Mehr als 20.000 Anwenderinnen und Anwender weltweit arbeiten täglich mit Software des Unternehmens. Nähe, Erreichbarkeit und das Know-how des erfahrenen Teams prägen die Arbeitsweise von BusinessCode ebenso wie die enge Zusammenarbeit mit den Kunden.

Das Unternehmen verfügt über ein breites Kundenportfolio in der Logistik, unter anderem DHL Express, Hellmann Worldwide Logistics und Aramex, und hat sich damit ein einzigartiges Branchenwissen aufgebaut.

Die hauseigene BCD-Suite bildet das Fundament individueller, auf Kunden-anforderungen abgestimmter Lösungen. Mit ihr entwickelt BusinessCode Software, die Prozesse vereinfacht, Transparenz schafft und Effizienz steigert.

Durch die strategische Kooperation mit der FEST GmbH stärkt BusinessCode sein Portfolio und erweitert seine Kompetenzen in der Industrieautomation, ein weiterer Schritt in Richtung eines MES, um Kunden aus Logistik und Produktion zukunftssichere IT-Lösungen zu bieten.

Seit dem Management-Buy-Out 2020 liegt die unternehmerische Verantwortung bei zehn aktiv im Unternehmen tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

