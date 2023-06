Business- und Mental Coach Thorsten Jost hält Vortrag vor Spitzensportlern

Mental Coach Thorsten Jost vermittelte bei seinem Vortrag den Sportlern und Verantwortlichen der Bayerischen Polizei, wie ein gestärktes Selbst zum Erfolg führen kann.

Mit einem gestärkten Selbst zum Erfolg – unter diesem Motto stand ein Vortrag von Mental Coach Thorsten Jost. Der Bad Reichenhaller Redner und Business-Coach gab ca. 40 Sportlern und Verantwortlichen der Spitzensportförderung der Bayerischen Polizei einen Einblick in die Arbeit eines Coaches.

Anhand von zahlreichen Beispielen von Olympiasiegern und Weltmeistern, die bereits mit einem Mental Coach zusammenarbeiten, konnten sich die jungen Sportler der Spitzensportförderung einige wichtige Tipps und Inspiration aus dem Vortrag mitnehmen. Gerade für Sportler, die zur Elite gehören oder gerade auf dem Weg dorthin sind, ist mentale Stärke eine Grundvoraussetzung, um Höchstleistung zu erbringen. Am Fortbildungsinstitut der Bayerischen Polizei in Ainring, dem Standort der Spitzensportförderung Winter, sind Vorträge und Weiterbildungen in diesem Bereich ein besonderes Anliegen zur Förderung und Unterstützung ihrer Schützlinge.

Redner Thorsten Jost hat es sich in seinen Vorträgen zur Aufgabe gemacht andere zu inspirieren und dahingehend zu motivieren, dass sie glücklich in ihrem Job und Leben sind. Mentale Stärke ist dabei ein ganz entscheidender Faktor. Neben Beispielen aus dem Spitzensport kann der ehemalige Seefahrer auf eine langjährige Karriere bei AIDA Cruises zurückblicken.

An Bord der Kussmundflotte war er sechs Jahre als Führungskraft für den gesamten Unterhaltungsbereich verantwortlich. In seinen Vorträgen spricht Thorsten Jost unter anderem darüber, wie es gelingt ein Team zusammenzuhalten – selbst wenn es mal stressig werden sollte. Speziell in diesem Job, in dem es um hohe Gästezufriedenheit geht, ist es enorm wichtig mit Begeisterung voranzugehen. Denn sind die Mitarbeiter glücklich, dann spüren das auch die Gäste.

Pressekontaktdaten:

Thorsten Jost

Liebigstraße 3

83435 Bad Reichenhall

Tel: 08651 764 1557

E-Mail: info@thorstenjost.com

Über Thorsten Jost

Der Keynote Speaker Thorsten Jost ist Experte für Begeisterung und Mitarbeitermotivation. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Teammanagement weiß er, wie man Menschen führt und für ihre Arbeit begeistert. In seinen mitreißenden Vorträgen teilt der ehemalige Seefahrer inspirierende Geschichten und nutzt eindrucksvolle Bilder, um aufzuzeigen, wie jeder Einzelne motiviert und begeistert durchs Leben gehen und die Kontrolle über sein eigenes Schicksal übernehmen kann. Dabei zieht er faszinierende Parallelen zwischen seiner Zeit auf Kreuzfahrtschiffen und der Geschäftswelt.

