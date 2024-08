Business-Networking und Charity vom 9.-11. August 2024 am Nürburgring

Vorträge, VIP-Events und Versteigerungen zugunsten von ´Kinderlachen e.V.´

Vom 9. bis 11. August 2024 steht der berühmte Nürburgring mit dem Business-Networking-Event der SCHEELEN® Motorsport & Events im Rahmen des Oldtimer-Grand Prix-Wochenendes ganz im Zeichen von unternehmerischer Weiterbildung, exklusiven VIP-Racing-Events und einer Charity-Aktion zugunsten von ´Kinderlachen e.V.´.

Das Event eröffnet am Freitag mit den inspirierenden Vorträgen einer Reihe renommierter Top-Speaker und einem Experten-Panel zu aktuellen Business- und Wirtschaftsthemen im Lindner Hotel, Nürburgring. Dem schließen sich an den weiteren beiden Tagen verschiedene Aktivitäten rund um den Oldtimer-Grand Prix, dem Zugang zur Rennstrecke und zur Box, dem Testing und Qualifying der Ferrari Racing Series sowie eine Charity-Veranstaltung mit Auktion zugunsten der Aktion ´Kinderlachen´ an. Die Auktion ist bereits geöffnet, um mit der Versteigerung von exklusiven Exponaten möglichst vielen Kindern ein Lachen schenken zu können. Weitere Informationen, Konditionen und Anmeldung: https://www.scheelen-institut.com/blog/kinderlachen-unser-business-networking-event-am-09-08-2024

EINZIGARTIGER BUSINESS-EVENT MIT HOHEM ANSPRUCH – TEILNAHME NOCH MÖGLICH

„Wir haben mit diesen Aktivitäten ein attraktives und einzigartiges Bündel geschnürt, das Unternehmerinnen und Unternehmer aus allen Bereichen zusammenbringen wird, denn es bietet eine exquisite Mischung aus Keynotes und Vorträgen, Business-Networking, besonderen sportlichen Erfahrungen und einmaligen Gelegenheiten, den Racing-Sport und die Atmosphäre an einer so besonderen Rennstrecke kennenzulernen. Die Klammer darüber heißt Telemetrie, denn wir werden zeigen, dass es bei der Führung von Unternehmen wie im Rennsport darauf ankommt, Kompetenz und Leistung zu messen – und dann mit definierten Verbesserungen ´nur gute´ zu herausragenden Führungskräften und Unternehmern zu machen. Und natürlich möchten wir mit unseren Aktionen zugunsten von ´Kinderlachen´ der Gesellschaft etwas zurückgeben“, erläutert Organisator Frank M. Scheelen. Als Gründer der SCHEELEN-Gruppe und CEO der SCHEELEN® AG mit Tochterfirmen im In- und Ausland kann Frank Scheelen auf mehr als 30 Jahre erfolgreiches Unternehmertum im Bereich der unternehmerischen Weiterbildung, der ganzheitlichen Unternehmensberatung und der toolgestützten Human Resource-Diagnostik zurückgreifen. Dabei ist der passionierte Motorsportler – von der Presse schonmal als ´Deutschland schnellster Unternehmer´ tituliert – bekannter Sachbuchautor, Vortragsredner, Mitglied des Senats der Wirtschaft Deutschland und des Senate of Economy Europe vor allem in der individuellen Entwicklung von Menschen und Organisationen und dem Aufbau herausragender Führungskompetenz und nachhaltiger Strategien der Unternehmensführung engagiert.

AKTIONEN UND AUKTIONSERLÖSE ZUGUNSTEN VON KINDERLACHEN E.V.

Zur Versteigerung stehen während des Wochenendes viele hochklassige Exponate und Teilnahmen an VIP-Events, darunter ein exklusives Bob-Event, das von Prof. Dr. Jochen Buck, IfoSA zur Verfügung gestellt wird:

Das Event umfasst eine Mitfahrt mit einer Begleitperson im 4er-Bob mit Weltmeister Manuel Machata im Eiskanal am traumhaften Königssee. Außerdem exklusiven VIP-Zugang zum Startbereich der Bob-Bahn, um die aufregende Atmosphäre des Bobsports aus nächster Nähe zu erleben, sowie die persönliche Betreuung durch Prof. Dr. Jochen Buck und Bob-Star Johannes Lochner während des gesamten Events – und zudem die Übernachtung in einem exklusiven erstklassigen Hotel in Berchtesgaden. Diese Charity-Auktion ist bereits geöffnet: https://www.unitedcharity.de/Auktionen/Bob-Event-Lochner

AUSZUG AUS DEM PROGRAMM:

FREITAG, 09. August 2024, 10-16.30 Uhr

Business-Networking-Event mit inspirierenden Keynotes und Vorträgen für den guten Zweck, Lindner Hotel, Nürburgring

Top-Speaker sind:

– Andreas Buhr: „Business geht heute anders“

– Martin Limbeck: „Vertrieb ist Chefsache“

– Philipp Erik Breitenfeld: „Mittelstandsbremse Fachkräftemangel“

– Frank M. Scheelen, Björn Grossmann: „Telemetrie im Motorsport und Unternehmertum“

– Expertenpanel zu den Themen HR, Führung und Finanzen;

Leitung: Bernhard Schindler, Chairman GROW (www.the-grow.de)

– Testen und Qualifying Ferrari Racing Series für das Rennen am Wochenende; mit Frank M. Scheelen und Björn Grossmann

SAMSTAG, 10. August 2024, ab 09.30 Uhr

– Business-Networking in der SX-Lounge, Zugang zum OGP-Event und zum Rennen 1 +2 Ferrari Racing Series mit Frank M. Scheelen und Björn Grossmann im Ferrari 458 GT3

– Auktion zugunsten von ´Kinderlachen e.V.´, der Ertrag geht zu 100% an die Wohltätigkeitsorganisation

SONNTAG, 11. August 2024, ab 09.00 Uhr

– Business-Networking in der SX-Lounge, Zugang zum OGP-Event und zum Rennen 3 Ferrari Racing Series mit Frank M. Scheelen und Björn Grossmann im Ferrari 458 GT3

SERVICE: Über Kinderlachen e.V.

Kinderlachen macht sich seit dem Jahr 2000 – seit 2002 als gemeinnütziger e.V. – für die Bedürfnisse und Anliegen von kranken und hilfsbedürftigen Kindern stark. Kinderlachen ist schwerpunktmäßig in Deutschland tätig und hat bereits eine große Anzahl an Aktionen für Kinder im Alter zwischen 0 – 17 Jahren realisiert. Das Ziel: Dass Spenden dort ankommen, wo sie am meisten bewirken können: www.kinderlachen.de

Über SCHEELEN RACING & EVENTS

„Telemetrie ist die Verbindung zwischen Motorsport und Exzellenz. Emotionen bilden die Verbindung zwischen unseren Motorsportveranstaltungen und Ihrer Leistung als Top-Führungskraft“ – unter diesem Leitgedanken gründete der Unternehmer, Redner, Autor und Rennfahrer Frank M. Scheelen 2017 das Unternehmen SCHEELEN Motorsports & Events, das die direkte Verbindung zwischen professionellem Motorsport und professionellem Business schafft, und Unternehmern sowie Führungskräften einzigartige Rennerlebnisse, Vorträge und Seminare bietet: SCHEELEN Motorsport & Events . Im Unterberg 11, 79761 Waldshut-Tiengen, www.scheelen-racing.com

