Business Innovation Sparring als Alternative zur klassischen Unternehmensberatung

Die Welt ändert sich immer schneller. Neue Generationen, andere Kundenerwartungen und aktuelle Ereignisse, die ganze Branchen lahmlegen.

Geschäftsmodelle sind von heute auf morgen nicht mehr tragfähig und Unternehmen müssen sich schnellst möglichst zukunftsfähig aufstellen. Was gestern noch funktioniert hat, kann morgen schon wieder überholt sein.

Damit das nicht geschieht, ist ein guter Sparringspartner wichtig.

Um dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus zu sein, braucht es radikales, digitales Denken und vollkommen neue Ansätze.

Der digitale Wandel hat die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, verändert und sämtliche Branchen auf den Kopf gestellt.

Die zentrale Frage des digitalen Wandels, die über die Zukunftsfähigkeit Deines Unternehmens entscheidet, ist:

Welche Erwartungshaltung hat der Kunde der Zukunft an Dein Unternehmen und wie kannst Du daraus ein profitables Geschäftsmodell mit Alleinstellungsmerkmal entwickeln?

Neue Technologien sind überall. In jeder Branche, jeder Organisation und in jeder Funktion. Unternehmen müssen sich deshalb, nicht nur an eine digitale Welt anpassen, sondern sich aktiv für eine digitale Zukunft entscheiden. In der digitalen Welt gibt es keinen Platz für traditionelles “Inside of the Box”-Denken.

“Alteingesessene” Unternehmen, die sich nur auf Geschichte, Tradition und einen großen Namen verlassen, werden von agilen, technikaffinen Unternehmen, die von innovativen Köpfen geführt werden, herausgefordert.

Mit Business Innovation Sparring kann ein Unternehmer in Zusammenarbeit mit dem Marketing Sparringspartner die dringend benötigte Veränderung vorwärts treiben und Lösungen finden.

Eine Sparringsession kann gezielt Schwachstellen aufzeigen oder Potential fördern, neue Techniken üben oder Grenzen aufzeigen.

Im Geschäftsalltag fehlt es aber genau daran sehr oft. Jemand der hinterfragt, der unbequem ist ein “Störer” des “haben wir schon immer so gemacht”

Maximal.digital unterstützt hierbei als Marketing-Sparringspartner das kraftvolle Potential Deines Unternehmens weiter zu entwickeln und optimal zu nutzen.

MAXIMAL DIGITAL

Agentur für einzigartige Positionierung und außergewöhnliche Geschäftsmodelle

David Rudolph

Im Wolfer 23

70599 Stuttgart-Plieningen

Telefon: 0176 55085062

E-Mail: hallo@maximal.digital

