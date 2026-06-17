Business Englisch Intensivkurs im Raum Wien: vom 14.9 bis 18.09.2026

Location: Hotel Schloss Wilhelminenberg

Street: Savoyenstrasse 2

City: 1160 – Wien (Germany)

Start: 14.09.2026 09:00 Uhr

End: 18.09.2026 15:00 Uhr

Entry: 1977.00 Euro (incl. 19% VAT)

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Bis zu 900 Business-English-Vokabeln in fünf Tagen: Der Business Englisch Intensivkurs von business-englisch.at setzt auf die preisgekrönte MentalBrain-Methode. Sie wurde für Menschen entwickelt, die Englisch im Beruf schnell verfügbar machen möchten – für Meetings, Präsentationen, Verhandlungen, Telefonate und internationale Gespräche. Statt langsamem Abarbeiten einzelner Lektionen entsteht eine intensive Lernwoche, in der neue Wörter, Satzmuster und Redewendungen aufgenommen, verankert und anschließend aktiv gesprochen werden. Der Kurs verbindet Konzentration, Entspannung, Vokabelkino, muttersprachliche Coaches und direkte berufliche Anwendung.

Das 5-Tage-Training richtet sich an Führungskräfte, Unternehmer, Selbstständige und Berufstätige, die ihr Business Englisch in kurzer Zeit gezielt verbessern möchten.

Im Mittelpunkt steht ein intensives Präsenztraining mit der MentalBrain-Methode. Neue Business-English-Vokabeln, Satzmuster und Redewendungen werden zunächst aufgenommen und verankert. Danach werden sie im Gespräch aktiviert: in Meetings, Präsentationen, Telefonaten, Verhandlungen, Kundengesprächen und spontanen beruflichen Situationen.

Das Training verbindet Vokabelkino, Wiederholung, Entspannung, muttersprachliche Coaches und aktive Kommunikation. Ziel ist verfügbares Business Englisch: sicherer sprechen, schneller reagieren und berufliche Situationen souveräner auf Englisch führen.

Der Kurs findet in einem hochwertigen Seminarrahmen im Raum Wien statt – je nach Termin in einem ausgewählten Seminarhotel, Palais oder Haus mit Schlossambiente. Buchbar sind Kleingruppe, Zweier-Coaching oder Englisch Einzeltraining.

Vor dem Intensivkurs profitieren Interessenten von einer gratis Probelektion über Zoom. Sie dauert bis zu 30 Minuten und umfasst eine erste Einstufung, einen Levelcheck, Zielklärung und erste Business-English-Impulse mit einem muttersprachlichen Coach.

Weitere Informationen und Anfrage:

https://business-englisch.at/

**Beschreibung des Veranstalters**

business-englisch.at ist ein spezialisiertes Intensivformat für Business Englisch im Raum Wien. Im Mittelpunkt stehen 5-Tage-Trainings, Englisch Einzeltraining, Zweier-Coaching und Kleingruppen für Führungskräfte, Unternehmer, Selbstständige und Berufstätige.

Die Kurse arbeiten mit der preisgekrönten MentalBrain-Methode. Ziel ist, Business Englisch in kurzer Zeit verfügbar zu machen: neue Vokabeln, Satzmuster und Redewendungen werden aufgenommen, verankert und anschließend in realen beruflichen Situationen aktiviert – für Meetings, Präsentationen, Telefonate, Verhandlungen und Kundengespräche.

Ein besonderes Merkmal ist das intensive Vokabeltraining mit bis zu 900 Business-English-Vokabeln in fünf Tagen. Muttersprachliche Coaches, Vokabelkino, Wiederholung, Entspannung und aktive Kommunikation verbinden sich zu einer kompakten Lernwoche mit direktem Berufsbezug.

Die Trainings finden in einem hochwertigen Seminarrahmen im Raum Wien statt – je nach Termin in einem ausgewählten Seminarhotel, Palais oder Haus mit Schlossambiente. Vor dem Kurs können Interessenten eine gratis Probelektion über Zoom nutzen, inklusive Levelcheck, Zielklärung und ersten Business-Englisch-Impulsen.

Kontakt

Business Englisch Academy

Peter Sandmayer

Hirschengasse 15

1060 Wien

015256939127



http://business-englisch.at

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