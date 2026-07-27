Business Englisch Einzelunterricht: Fünf Tage, ein Coach

Vokabelkino, muttersprachlicher Coach, Schlosshotel: Die Mentalbrain-Methode macht Business Englisch im Ernstfall verfügbar.

Der Manager schwieg im Meeting. Fünf Tage später hielt er die Verhandlung auf Englisch. Ein Wort fehlt. Eine Sekunde Pause zu viel. Im Meeting reicht das schon. Die MentalBrain-Methode setzt genau dort an — nicht beim Wortschatz, sondern beim Zugriff.

Fünf Tage. Ein Coach. Kein anderer Teilnehmer.Das Problem sitzt nicht im Wortschatz.Viele Führungskräfte können mehr Englisch, als sie zeigen. Nur im Moment, in dem es zählt, kommt es nicht.

Im Meeting: Pause. Am Telefon: Suche. In der Verhandlung: Unsicherheit.

Sofia, die Sechzigerjahre, und ein Schritt weiter.Der bulgarische Arzt Georgi Lozanov entdeckte: Im entspannten Alphazustand nimmt der Geist außerordentlich viel auf. Daraus entstand die Suggestopädie — im Westen bekannt als „Superlearning“.

Ihre Grenze: rein akustisch.Der Naturwissenschaftler und Mentalcoach Joe Leis traf Lozanov in Sofia — und ging weiter. Sprache, Bild, Musik und Farbe wirken bei ihm gleichzeitig. Entstanden ist das Vokabelkino.

Das manager magazin beschrieb es so: „Der Körper ruht in bequemen Liegestühlen, während der Geist neue Vokabeln in Rekordzeit aufnimmt.“

Vom Kino ins Gespräch. Vier Phasen: Multi-Sense-Präsentation, Vokabelkino, Refreshing — und der Coach. Er spielt Meeting, Verhandlung, Telefonat. Er fordert Antwort. Er korrigiert sofort. Was im Kino aufgenommen wurde, kommt so ins Gespräch. Und bleibt dort.

Eine Villa auf Mallorca, ein Anruf aus Los Angeles. Die Frau von Thomas Haffa, Gründer von EM.TV, konnte sich mit den Handwerkern ihrer Mallorca-Villa nicht verständigen. Fünf Tage MentalBrain-Methode später sprach sie fließend Spanisch.

Die Geschichte reiste weiter — bis zu Haim Saban, der Joe Leis für seine Familie nach Los Angeles einfliegen ließ. Dreißig Jahre öffentliche Prüfung statt Werbeversprechen. Seit 1989 getestet, nicht behauptet.

Die Wirtschaftswoche: „Das mehrfach preisgekrönte Verfahren ist von Experten anerkannt.“

Die Goldene Palme kam von einer Jury aus Journalisten, Reiseexperten und Wissenschaftlern.

Bruno Labbadia, Bundesliga-Trainer: „Die Methode hat etwas ganz Besonderes, was andere definitiv nicht haben.“

Ein Coach, kein Lehrer. Muttersprachler mit Schauspielausbildung, persönlich von Joe Leis ausgebildet. Kein Handbuch, keine Lizenz — nur dieses Original. Er hört jedes Wort — und jede Pause. Dann fordert er: als Verhandlungspartner, als kritischer Kunde, als Entscheider.

Der Ort arbeitet mit. Trainiert wird im Schlosshotel — Raum München, Berlin oder Düsseldorf. Ein Teilnehmer, ein Coach, eine Woche, ein Ziel. Am Freitagmittag steht ein Wortschatz bereit, der nicht auf dem Papier steht. Er ist gesprochen. Er ist erprobt.

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