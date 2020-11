Business Center blicken optimistisch in die Zukunft

Covid 19-Pandemie schafft neue Möglichkeiten

Business Center-Branche blickt optimistisch in die Zukunft

Covid 19-Pandemie prägt das Business Center-Geschäft und schafft neue Möglichkeiten

F R A N K F U R T (Main). 07. November 2020. Der Bundesverband der Business Center-Branche blickt trotz der Covid 19-Pademie optimistisch in die Zukunft. “Das Virus hat selbstverständlich unser alltägliches Geschäft beeinflusst, aber es schaffte auch neue Perspektiven und Möglichkeiten”, resümiert der Verbandsvorsitzende Lars Henckel während der Jahreshauptversammlung in Frankfurt (Main). So sei gerade zu Beginn der Pandemie das Tagungsgeschäft absehbar “zusammengebrochen”, aber gerade aus dem wachsenden Trend zum Homeoffice versprechen sich die Business Center-Experten auf mittelfristige Sicht eine nachhaltige Stärkung ihres Geschäftsmodells. “Manche Arbeiten kann man zwischen “Wäsche waschen und Kinder erziehen” nicht erledigen und dann braucht die Wirtschaft zeitlich und örtlich flexible Lösungen für Büroflächen und Tagungsmöglichkeiten. Diese Lösungen bieten wir”, erläutert Lars Henckel.

Die Anbieter moderner Bürolösungen sind der Überzeugung, dass das Covid 19-Virus den Trend zu Homeoffice-Lösungen in der Wirtschaft beschleunigt und nachhaltig verstärkt hat. “Viele Unternehmerinnen und Unternehmen haben erst jetzt wirklich wahrgenommen, dass man das Arbeiten in den eigenen vier Wänden nicht verteufeln sollte und Videokonferenzen viele persönliche Meetings auf Dauer zeitschonend und ökonomisch sinnvoll ersetzen können”, resümiert der Verbandvorsitzende. Für ihn sei es der nächste, logische Schritt, dass viele Unternehmen nun die Büroflächen in klassischer Anmietung reduzieren werden. “Das geht aber nur, wenn es flexible Lösungen gibt, die kurzfristige Bedarfe an Tagungs- und Verwaltungsflächen decken können. Dafür bieten wir als Business Center optimale Lösungsansätze”, ist sich Lars Henckel sicher. Deshalb sei er optimistisch und sehe für die Branche hervorragende Entwicklungschancen.

Neues Siegel soll für mehr Sicherheit und Transparenz sorgen

Selbstverständlich wolle man sich als Verband aber auf das originäre Geschäft der Mitgliedsunternehmen konzentrieren und dieses nachhaltig unterstützen. “Mit dem Siegel “Geprüfter Kanzleisitz” führt der Bundesverband jetzt ein wichtiges Instrument ein, dass Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten Sicherheit bei der Anmeldung ihres Standortes bietet”, erläutert er das aktuelle Projekt des Bundesverbands Business Center.

In den Richtlinien zur Verleihung des Prüfzeichens seien alle wesentlichen Vorgaben der verschiedenen Rechtsanwaltskammern nachprüfbar und verbindlich festgeschrieben. “Wir sorgen mit diesem Siegel dafür, dass Rechtsanwaltskanzleien von den betriebswirtschaftlich sinnvollen Möglichkeiten der Business Center profitieren können und zugleich die strengen gesetzlichen Normen, datenschutzrechtlichen Vorgaben und organisatorischen Voraussetzungen der Rechtsanwaltskammern an einen Kanzleisitz erfüllen”, betont Lars Henckel abschließend.

Zum Verband

Der Bundesverband Business Center e. V. wurde 1984 gegründet und sieht sich als Interessenvertretung und Kooperationsplattform für die Branche. Das Angebot der Mitgliedsunternehmen richtet sich an internationale Konzerne, Startups und mittelständische Unternehmen. Das Dienstleistungsportfolio umfasst sowohl komplett möblierte und ausgestattete Büros, Konferenzräume, und Virtual Offices, als auch erweiterte Sekretariats-Services.

