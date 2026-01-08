Business And Science feiert 13 Jahre

Berliner Ghostwriter-Agentur setzt Maßstäbe für Transparenz und Qualität

Berlin, 9. Januar 2025 – Die Business And Science GmbH, eine der führenden Ghostwriting-Agenturen im deutschsprachigen Raum, blickt auf 13 erfolgreiche Jahre zurück. Seit der Gründung 2012 hat das Berliner Unternehmen über 12.000 wissenschaftliche Mustervorlagen erstellt und sich durch konsequente Transparenz und akademische Qualität vom Wettbewerb abgesetzt. Mit einem Netzwerk von über 500 promovierten Experten, darunter 9 Universitätsprofessoren und mehr als 200 Doktortitel-Trägern, positioniert sich Business And Science als Qualitätsführer in einer Branche, die häufig von Intransparenz geprägt ist.

Von der Start-up-Idee zum Marktführer

Was 2012 als Vision von Geschäftsführer Piotr Snuszka begann, hat sich zu einem etablierten Unternehmen mit beeindruckenden Kennzahlen entwickelt. Bereits 2014 konnte Business And Science erstmals über 100 Ghostwriter im Netzwerk verzeichnen. 2018 folgte ein wichtiger Meilenstein mit der Einführung professioneller Plagiatssoftware, die heute bei jeder Arbeit zum Einsatz kommt. Die mediale Aufmerksamkeit erreichte 2021 einen Höhepunkt mit der ersten Erwähnung in renommierten Medien wie derStandard.at, gefolgt von Beiträgen in der Mittelbayerischen Zeitung, Freenet.de und Unternehmer.de.

Heute verzeichnet Business And Science eine Kundenzufriedenheit von 98 Prozent und 4,9 von 5 Sternen bei Google-Bewertungen. Die Nachfrage ist in den letzten drei Jahren um 35 Prozent gestiegen, besonders im Bereich empirischer Arbeiten und hochspezialisierter Fachgebiete wie Medizin, Jura und Ingenieurwissenschaften.

„Transparenz als Geschäftsmodell“

„Als wir Business And Science 2012 gründeten, war der Markt von Intransparenz und unseriösen Anbietern geprägt“, erklärt Piotr Snuszka, Geschäftsführer der Business And Science GmbH. „Heute sind wir stolz darauf, dass wir durch konsequente Transparenz und akademische Exzellenz zum Marktführer geworden sind. Unser Erfolgsrezept ist einfach: Wir behandeln unsere Kunden so, wie wir selbst behandelt werden möchten – mit Ehrlichkeit, Respekt und ohne versteckte Kosten oder leere Versprechungen.“

Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern, die ihren Sitz im EU-Ausland haben oder mit gefälschten Bewertungen arbeiten, setzt Business And Science auf vollständige Geschäftstransparenz: Das Unternehmen ist als deutsche GmbH im Handelsregister Berlin eingetragen, verzichtet komplett auf KI-generierte Texte und arbeitet ausschließlich mit echten promovierten Wissenschaftlern. Zudem bietet Business And Science faire Zahlungskonditionen mit nur 10 Prozent Anzahlung und Ratenzahlung bis zu 18 Monaten – im Gegensatz zu vielen Anbietern, die 100 Prozent Vorkasse auf ausländische Konten verlangen.

Keine Künstliche Intelligenz – nur echte akademische Expertise

„Während die Branche zunehmend auf KI-generierte Texte setzt, bleiben wir unserem Qualitätsversprechen treu: Jede wissenschaftliche Mustervorlage wird von echten Akademikern mit Promotion manuell verfasst“, betont Snuszka. „KI-Systeme mögen Texte generieren können, aber sie erfassen weder die wissenschaftliche Tiefe noch die methodische Präzision, die akademische Arbeiten erfordern. Zudem sind KI-Texte heute mit modernen Detektionstools leicht nachweisbar – wir wollen unseren Kunden keine Risiken zumuten, sondern echte Qualität bieten.“

Jede Arbeit durchläuft bei Business And Science ein Vier-Augen-Prinzip: Nach der Erstellung durch einen Fachexperten wird die Arbeit von einem zweiten promovierten Wissenschaftler lektoriert und anschließend mittels professioneller Plagiatssoftware geprüft.

Transparenz-Initiative zum Jubiläum

Zum 13-jährigen Jubiläum lanciert Business And Science eine umfassende Aufklärungskampagne unter dem Motto „Seriosität erkennen“, die Studierenden dabei hilft, seriöse von unseriösen Anbietern zu unterscheiden. Die Initiative umfasst eine detaillierte Checkliste mit 10 Qualitätskriterien, Video-Tutorials zur Anbieter-Prüfung sowie eine erweiterte Informationsseite auf der Unternehmenswebsite. „Wir möchten nicht nur selbst transparent sein, sondern auch zur Transparenz der gesamten Branche beitragen“, so Snuszka.

Ausblick: Die nächsten Jahre

Für die Zukunft plant Business And Science die weitere Expansion im DACH-Raum sowie die Erweiterung des Experten-Netzwerks auf über 700 promovierte Ghostwriter bis 2027. Zusätzlich wird das Unternehmen verstärkt in digitale Beratungstools investieren, um die Projektkoordination noch effizienter zu gestalten. „Unser Ziel ist es, bis 2030 über 25.000 Projekte betreut zu haben und als absolute Qualitätsreferenz im akademischen Ghostwriting zu gelten – als Unternehmen, das für Seriosität, Transparenz und wissenschaftliche Exzellenz steht“, so Snuszka abschließend.

Über Business And Science GmbH:

Die Business And Science GmbH ist eine 2012 in Berlin gegründete Ghostwriting-Agentur, die wissenschaftliche Mustervorlagen für akademische Arbeiten aller Qualifikationsstufen anbietet. Mit über 500 promovierten Experten aus allen akademischen Disziplinen – darunter 9 Universitätsprofessoren und mehr als 200 habilitierte Doktoren – hat das Unternehmen seit seiner Gründung über 12.000 Projekte erfolgreich betreut. Business And Science positioniert seine Leistungen explizit als Orientierungshilfen und Lernvorlagen, nicht als fertige Prüfungsleistungen. Das Unternehmen ist im Handelsregister Berlin unter HRB 152494 B eingetragen und arbeitet vollständig DSGVO-konform. Weitere Informationen: www.business-and-science.de

Kontakt

BAS Business And Science GmbH

Piotr Snuszka

Knesebeckstraße 83

10625 Berlin

