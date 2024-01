Burnout vermeiden: Resilienz für Manager

Von der Erschöpfung zur Erneuerung: Burnout-Prävention für Top-Manager

In einer Welt, die sich unaufhörlich dreht, wo du als Führungskraft unter dem ständigen Druck stehst, zu performen und zu liefern, kommt Helene Kollross‘ Geschichte wie ein rettender Anker. Ihr Video „Impulse 332: Als mein Leben stillstand, alles veränderte Helene Kollross Persönlichkeitsentwicklung“ ist nicht nur eine Erzählung über persönliche Transformation, sondern auch ein leuchtendes Beispiel für die Kraft der Persönlichkeitsentwicklung und Stressbewältigung.

Helene Kollross, eine Expertin für Stressmanagement und Persönlichkeitsentwicklung, teilt ihre tiefgreifende Erfahrung, als das Leben ihres Sohnes Matthias durch einen schweren Unfall auf der Kippe stand. In diesem Moment des Stillstands fand sie eine tiefe Verbindung zu ihrem Sohn und lernte, mit traumatischen Erfahrungen umzugehen. Ihre Geschichte ist eine Inspiration, ein Zeugnis dafür, wie du selbst in den dunkelsten Stunden Frieden und Stärke finden kannst.

Die Akademie, die Helene Kollross gründete, ist ein Ort, an dem Menschen, die ähnliche Herausforderungen erlebt haben, Unterstützung und Raum für Veränderung finden. Hier wird betont, wie wichtig es ist, Freude, Erinnerungen und Selbstakzeptanz zu kultivieren, um traumatische Erfahrungen zu bewältigen und ein erfülltes Leben zu führen.

Für dich als Führungskraft, die unter dem Gewicht des Stresses und der Verantwortung steht, bietet Helenes Geschichte und ihre Akademie einen Weg zur Prävention von Burnout. Es ist eine Einladung, sich auf eine Reise der Persönlichkeitsentwicklung zu begeben, um nicht nur als Führungskraft, sondern auch als Mensch zu wachsen.

Die Akademie bietet ein Schnupperseminar an, das eine hervorragende Gelegenheit darstellt, in die Welt der Stressbewältigung und Persönlichkeitsentwicklung einzutauchen. Dieses Seminar ist speziell darauf ausgerichtet, dir die Werkzeuge an die Hand zu geben, um mit Stress umzugehen, Burnout vorzubeugen und ein erfüllteres Leben zu führen.

Nimm an diesem Schnupperseminar teil und entdecke, wie du Stress abbauen, deine Persönlichkeit entwickeln und ein Leben voller Freude und Frieden führen kannst. Besuche Helene Kollross‘ Akademie und melde dich noch heute an. Es ist Zeit, den ersten Schritt zu tun und dein Leben zu verändern.

