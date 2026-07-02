Burgess Pet Care expandiert mit der Akquisition der deutschen Marke „Bunny Nature“

Übernahme soll internationale Umsätze von Burgess Pet Care verfünffachen

München, 2. Juli 2026 – Burgess Pet Care, einer der führenden britischen Hersteller von Tiernahrung, hat heute die Übernahme der deutsche Kleintiermarke Bunny Nature bekanntgegeben. Dies ist ein wichtiger Schritt für die globale Wachstumsstrategie von Burgess, wodurch die Verfünffachung des internationalen Umsatzes erwartet wird. Die Akquisition im Rahmen eines Erwerbs von Vermögenswerten stellt die bislang größte internationale Transaktion von Burgess dar. Zuvor hatte das Unternehmen bereits die Naturhundefuttermarke „Green Pantry“ übernommen und in das Abo-Geschäft für frisches Hundefutter von Tuggs investiert.

Bunny Nature wurde 1988 gegründet und ist bekannt für seine hochwertige Kleintiernahrung. Seine internationale Präsenz mit etablierten Vertriebskanälen in der EU, in Nordamerika und Asien wird Burgess direkten Zugang zu einer breiteren Kundenbasis ermöglichen und somit die weltweite unterstützen.

Der Zusammenschluss von Burgess Pet Care und Bunny Nature vereint zwei gut etablierte, wissenschaftlich geführte Marken mit gemeinsamen Werten und einem Fokus auf Tiergesundheit und -ernährung. Die Unternehmen ergänzen sich bestens und schaffen gemeinsam neue Möglichkeiten, bewährte Produkte über bestehende Vertriebsnetze in neue Märkte einzuführen. Die Partnerschaft beschleunigt zudem Innovationen, indem sie Fachwissen bündelt. Gleichzeitig ermöglicht die operative Plattform auf dem europäischen Festland den weiteren Ausbau der globalen Reichweite.

Burgess wird Bunny Nature als eigenständige Marke innerhalb der Gruppe beibehalten und dabei seine deutsche Identität, Kundenbeziehungen und Produktqualität bewahren. Die bestehenden Führungsteams bleiben erhalten und gewährleisten Kontinuität sowie einen nahtlosen Service für Kunden, Partner und Mitarbeitende.

Mark Womersley, Managing Director von Burgess Pet Care, sagt: „Die Übernahme von Bunny Nature ist ein bedeutender Meilenstein für Burgess. Die Marke genießt international einen ausgezeichneten Ruf und passt mit ihren Werten, ihrer wissenschaftlichen Expertise und ihrem hohen Qualitätsanspruch hervorragend zu unserer langfristigen Unternehmensstrategie, die weltbeste Kleintiermarke zu werden. Besonders überzeugt haben uns die Menschen hinter dem Unternehmen, die enge Kundenbindung sowie die hohe Produktqualität. Wir sehen klare Chancen für Investitionen, Wachstum und den Aufbau eines weltweit führenden Unternehmens für Kleintiernahrung mit einem einzigartigen Angebot für Heimtiere und deren Halter.“

„Mit dieser Akquisition stärken wir unsere globale Präsenz erheblich. Der Anteil des internationalen Geschäfts an unserem Gruppenumsatz ist nun von 10% auf 35% gestiegen, während sich der Gesamtumsatz von 2,5 Millionen Pfund auf 12,5 Millionen Pfund verfünffacht hat“, ergänzt Womerslery.

Oliver Petzoldt, Geschäftsführer von Bunny Nature, erklärt: „Bunny Nature hat sich über viele Jahre hinweg eine loyale Kundenbasis und hervorragende Reputationen in internationalen Märkten aufgebaut. Wir freuen uns, Teil eines Unternehmens zu werden, das unsere Werte rund um Tierwohl und hochwertige Ernährung teilt. Burgess bringt umfassende Expertise und langfristiges Engagement mit. Wir freuen uns darauf, die Marke gemeinsam weiterzuentwickeln.“

Auch Tom Roberts, Chairman der Burgess-Gruppe und Vertreter der Gründerfamilie, sieht in der Übernahme einen wichtigen Schritt für das Unternehmen:

„Diese Akquisition unterstreicht unsere Zuversicht in die Zukunft des Heimtiermarkts. Nach unseren Investitionen in Green Pantry und Tuggs ist Bunny Nature ein weiterer wichtiger Baustein unserer Wachstumsstrategie. Gemeinsam stärken wir unser Markenportfolio und verfolgen konsequent unser Ziel, international zu den führenden Unternehmen der Kleintierernährung zu gehören.“

Burgess Pet Care gehört zu den führenden Tierfutterherstellern in Großbritannien. Als unabhängiges Familienunternehmen mit über 300 Jahren Geschichte steht für Burgess das Wohlbefinden und die Gesundheit von Tieren an erster Stelle. Mit seiner fundierten Expertise in der Tierernährung gelingt es dem Unternehmen, dieses Ziel konsequent zu verfolgen.

Burgess Pet Care setzt sich zudem für verantwortungsvolle Tierhaltung ein, unterstützt Aufklärung und Bildung und stellt gesunde, nahrhafte Tiernahrung her. Gemeinsam mit führenden Tierschutzorganisationen engagiert sich Burgess aktiv für mehr Bewusstsein rund um die Bedürfnisse von Heimtieren. Das Unternehmen ist zudem Hauptinitiator der Rabbit Awareness Week, der größten und bedeutendsten Kaninchen-Schutzkampagne in Großbritannien, sowie der Guinea Pig Awareness Week, zum Schutz der Meerschweinchen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://burgesspetcare.de/

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