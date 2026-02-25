Burgess Pet Care erhält iiE Bronze-Akkreditierung für sein Engagement in Nachhaltigkeit

Auszeichnung würdigt konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltleistung und nachhaltigen Unternehmensentwicklung

München – 25. Februar 2026 – Burgess Pet Care, der führende britische Tierfutterhersteller hinter der Marke „Burgess Excel“ und ausgewiesener Experte für die Ernährung von Hunden, Katzen und Kleintieren, wurde von „Investors in the Environment“ (iiE) mit der Bronze-Akkreditierung ausgezeichnet. Die Anerkennung durch das nationale Umweltakkreditierungsprogramm unterstreicht das kontinuierliche Engagement des unabhängigen Familienunternehmens für eine messbare Verbesserung seiner Umweltleistung.

Die iiE Bronze-Auszeichnung markiert einen wichtigen Meilenstein in der Nachhaltigkeitsstrategie von Burgess. Im Rahmen des Programms setzt das Unternehmen gezielt praxisnahe Initiativen um, um Abfall zu reduzieren, Ressourcen effizienter zu nutzen und das Umweltbewusstsein im gesamten Unternehmen zu stärken.

Am Standort Goole im Vereinigten Königreich hat Burgess unter anderem in die Installation von Solaranlagen, in Verpackungslinien mit einem höheren Anteil recyclingfähiger Materialien, in ein erweitertes Energiemonitoring, in neue Silos, in modernisierte Büroflächen sowie in den Ausbau der Elektrofahrzeugflotte investiert. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Materialeffizienz, den Energieeinsatz und die Nachhaltigkeitskennzahlen kontinuierlich zu verbessern.

„Die iiE Bronze-Akkreditierung ist ein wichtiger Schritt für Burgess Pet Care und spiegelt das Engagement unserer Teams wider, konkrete ökologische Verbesserungen umzusetzen“, sagt Dr. Suzanne Moyes, qualifizierte Tierärztin und Deputy Managing Director bei Burgess Pet Care. „Das iiE-Framework hilft uns, ambitionierte Ziele in strukturierte Maßnahmen zu überführen und unsere Nachhaltigkeitsstrategie langfristig weiterzuentwickeln.“

Auch künftig wird Burgess auf den im Rahmen von iiE geschaffenen Grundlagen aufbauen und weitere Umweltinitiativen im Einklang mit seinen langfristigen Nachhaltigkeitszielen entwickeln. Die iiE-Akkreditierung ist Teil der umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie von Burgess Pet Care. Diese zielt darauf ab, Abfälle zu reduzieren, den Anteil recyclingfähiger Verpackungen auszubauen und Emissionen entlang der Wertschöpfungskette zu senken.

Weitere Informationen zur iiE-Akkreditierung unter: www.iie.uk.com

Burgess Pet Care gehört zu den führenden Tierfutterherstellern in Großbritannien. Als unabhängiges Familienunternehmen mit über 300 Jahren Geschichte steht für Burgess das Wohlbefinden und die Gesundheit von Tieren an erster Stelle. Mit seiner fundierten Expertise in der Tierernährung gelingt es dem Unternehmen, dieses Ziel konsequent zu verfolgen.

Burgess Pet Care setzt sich zudem für verantwortungsvolle Tierhaltung ein, unterstützt Aufklärung und Bildung und stellt gesunde, nahrhafte Tiernahrung her. Gemeinsam mit führenden Tierschutzorganisationen engagiert sich Burgess aktiv für mehr Bewusstsein rund um die Bedürfnisse von Heimtieren. Das Unternehmen ist zudem Hauptinitiator der Rabbit Awareness Week, der größten und bedeutendsten Kaninchen-Schutzkampagne in Großbritannien, sowie der Guinea Pig Awareness Week, zum Schutz der Meerschweinchen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://burgesspetcare.de/

