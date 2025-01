Burger Frankfurt: Leckere Burger-Kreationen für Genießer

Wann haben Sie das letzte Mal einen schmackhaften Burger in einer gemütlichen Atmosphäre gegessen?

In unserem Restaurant erhalten Sie Burger aus Frankfurt, mit vielen Zutaten frisch zubereitet serviert. Dazu bietet Ihnen das „My Frankfurt“ in zentraler Lage eine gemütliche Atmosphäre zum entspannten Genießen.

Bei uns bestellen Sie Ihren Burger ganz nach Ihren Wünschen an einem gedeckten Tisch. Aufmerksame Servicekräfte liefern Ihnen die Bestellung auf Wunsch mit dem passenden Getränk dazu. Selbstverständlich finden Sie und Ihre Begleitung zusätzlich weitere leckere Speisen auf unserer reichhaltigen Karte.

Restaurant „My Frankfurt“ – von Anfang an entspannter Burger Genuss

Unsere Location befindet sich seit Dezember 2019 mitten in der Stadt Frankfurt am Main. In unmittelbarer Nähe ermöglichen die Parkhäuser Konstablerwache und Hauptwache eine bequeme Anreise mit dem Pkw. Mit dem historischen Römer und der Einkaufsstraße Zeil finden Sie lohnende Ziele in der Umgebung.

So können Sie eine Stadtbesichtigung oder einen Einkaufsbummel mit einem kulinarischen Highlight krönen. Nach einem aufregenden Tag in der Mainmetropole finden Sie bei uns ein gemütliches Ambiente. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und halten für Sie köstliche Burger bereit.

Unsere schmackhaften Burger für den verwöhnten Gaumen

Genießen Sie bei uns in gemütlicher Atmosphäre hervorragende Burger von ausgezeichneter Qualität. Für Ihre kulinarische Reise halten wir dieses Angebot an Burgern bereit:

-Hamburger „My Frankfurt“

-Chicken Burger

-Veggi Burger

Hamburger „My Frankfurt“:

Wird serviert mit Avocado-Dip, Käse, Tomaten, Gewürzgurken, hausgemachter Soße und Salat.

Chicken Burger:

Enthält zusätzlich Avocado-Dip, Käse, Tomate, Gewürzgurken, hausgemachte Soße und Salat.

Veggi Burger:

Ergänzt mit hausgemachtem Falafel Patty.

Zu jeder unserer einzigartigen Burger-Kreationen werden Ihnen Pommes frites gereicht. Auf unserer Getränkekarte finden Sie bestimmt die passende Erfrischung für Ihr Burger-Menü.

Wir haben auch das passende Getränk für Ihren Burger

Zu einem leckeren Burger gehört natürlich auch das passende Getränk. Weil jeder Besucher andere Wünsche hat, haben wir uns eine reichhaltige Getränkeauswahl überlegt. Hier ein Auszug aus unserer umfangreichen Getränkekarte als Ergänzung für ein köstliches Menü:

-Kaffee und Tee

-My Frankfurt Hotties

-Apfelwein (Hochstätter vom Fass)

-Fassbiere

-Flaschenbiere

-Softdrinks und Säfte

-Weißweine, Rose, Rotweine

Gerne können Sie Ihr Burger-Menü mit einem Aperitif Ihrer Wahl starten. Als Ausklang eines schönen Tages bieten wir Ihnen Longdrinks und Cocktails auf unserer Getränkekarte an. Für Geburtstage und Feiertage halten wir natürlich auch Schaumwein zum Anstoßen für Sie bereit.

Die exklusive Burger-Party als Event für Betriebsfeiern, Familie und Freunde

Veranstalten Sie die nächste Betriebsfeier bei Burger in Frankfurt, oder laden Sie alle Freunde ein. Bei uns finden im gesamten Restaurant bis zu 150 Personen bequemen Platz. Alternativ besteht die Möglichkeit, nur das obere Stockwerk für bis zu 90 Personen zu mieten.

Für Ihre einzigartige Burger-Party stellen wir Ihnen separates Servicepersonal zur Verfügung. Erleben Sie zusammen mit Kollegen, Freunden oder der Familie unvergessliche Stunden im Restaurant „My Frankfurt“.

Vielseitig wie Frankfurt am Main selbst ist auch unser Angebot. Im gemütlichen und modernen Ambiente verwöhnen wir Sie und Ihren Gaumen und laden zum Verweilen ein. Vom Frühstück zum Lunch bis zum Dinner.

Firmenkontakt

Restaurant MyFrankfurt

Manuel Peraica

Liebfrauenberg 37

60313 Frankfurt

06992883123



https://www.restaurantmyfrankfurt.de/

Pressekontakt

Sellwerk Frankfurt

Kevin Hammerschlag

Wiesenhüttenstraße 18

60329 Frankfurt

069 63198976



https://www.sellwerk-frankfurt.de/

