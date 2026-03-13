BURGER ENGINEERING und Toradex kooperieren für schnellere und robustere Embedded-Systeme in der Industrie

Partnernetzwerk erweitert auf der embedded world 2026

Nürnberg, den 13.03.2026 – embedded world 2026 als Partnerplattform: Die BURGER ENGINEERING GmbH ( www.burger-engineering.de), Spezialist für Entwicklungsprojekte im Bereich Embedded- und Mechatroniksysteme, und der Embedded-Computing-Spezialist Toradex ( www.toradex.com), bündeln ihre Kompetenzen im Bereich Embedded-Systeme. Ihren Messeauftritt in Nürnberg nutzten die beiden Unternehmen, um ihre Partnerschaft offiziell bekanntzugeben.

Ziel der Kooperation ist es, die Stärken bei der Bereitstellung von Embedded-Computing Plattformen auf Seiten von Toradex und die ausgeprägte Entwicklungskompetenz auf Seiten von BURGER ENGINEERING in zukunftssichere industrielle Applikationen zu überführen. Anwender profitieren davon durch verkürzte Entwicklungszeiten, mehr Planungssicherheit und zuverlässige, skalierbare Systemarchitekturen für anspruchsvollste industrielle Umgebungen.

Dazu Stefan Angele, Geschäftsführer von BURGER ENGINEERING: „Mit seinen leistungsstarken und langzeitverfügbaren System-on-Module Lösungen bietet Toradex bereits seit einiger Zeit eine sichere technologische Grundlage, auf der wir komplexe Systeme im industriellen Umfeld sehr effizient umsetzen konnten – insbesondere dort, wo eine hohe Rechenleistung, Skalierbarkeit und langfristige Verfügbarkeit entscheidend sind. Daher wollen wir in Zukunft die Kompetenzen beider Unternehmen verstärkt bündeln, um Innovationen in unseren Kundenprojekten zu beschleunigen und Entwicklungsrisiken zu minimieren.“

>>Von der Idee bis zur Serie: Komplette Projektrealisierung durch Co-Engineering

BURGER ENGINEERING übernimmt in dem Kooperationsmodell die Rolle des technologischen Umsetzungspartners für kundenspezifische Embedded-Lösungen und überführt in diesem Rahmen die Embedded-Computing-Module von Toradex in marktreife, robuste und applikationsspezifische Systeme. Zu den Aufgaben zählen Design-In und Systemintegration in anwenderspezifische Hardwarearchitekturen, Entwicklung von Embedded-Software inklusive BSP-Anpassungen sowie Edge-AI-Optimierung und Performance-Tuning. Darüber hinaus verantwortet BURGER ENGINEERING die komplette Projektrealisierung – von der Konzeptphase über die Hard- und Softwareentwicklung bis zur Serienfreigabe – sowie das anschließende Industrialisierungs- und Lifecycle-Management.

>> Skalierbare Technologieplattformen für industrielle Embedded-Applikationen

Von der Partnerschaft mit Toradex profitieren insbesondere Embedded-Projekte im industriellen Umfeld in Bereichen wie Medizintechnik und Laborautomation, Industrieautomation und HMI-Systeme, IoT Gateways sowie datenintensive Steuerungssysteme und KI-gestützte Edge-Applikationen.

Toradex stellt dafür als etablierter Embedded-Plattform-Anbieter eine skalierbare Technologiebasis bereit: hoch performante und industrieerprobte System-on-Modules, ein skalierbares Embedded-Ökosystem inklusive Torizon OS, langfristige Produktverfügbarkeiten sowie stabile Supply-Chain-Strukturen. Auf dieser Grundlage können auch komplexe kundenspezifische Systeme effizient, zuverlässig und nachhaltig umgesetzt werden.

Dazu Carlos Gonzalez Mancebo, Head of Partnerships bei Toradex: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit BURGER ENGINEERING. Deren Know-how im Hardware-Design und in der Embedded-Softwareentwicklung bringt für Anwendungen in Automation, Automotive und Medizintechnik einen echten Mehrwert. Durch die Kooperation wollen wir unsere Kunden künftig noch besser unterstützen und die Zusammenarbeit in konkreten Projekten weiter ausbauen.“

Über Toradex

Toradex ist Spezialist im Embedded Hardware und Software Design. Das Produktportfolio wurde in der Schweiz designed und entwickelt. Um maximale Lieferbarkeit und Produktlebensdauer zu garantieren, werden alle Produkte unabhängig voneinander an verschiedenen Orten weltweit hergestellt und in der Schweiz, Deutschland und Thailand individuell getestet. Toradex Produkte sind hochgradig standardisiert, jedoch äußerst flexibel an praktisch jedes Bedürfnis anpassbar. Sie ermöglichen es Anwendern, ihre Produktideen kosteneffizient in erfolgreiche Produkte umzusetzen. Toradex-Produkte werden derzeit von über 3000 Unternehmen verschiedener Industriesparten in mehr als 70 Ländern weltweit eingesetzt. In sehr großen Mengen hergestellt, gehören sie zu den am besten getesteten und weitverbreitesten Produkten in der Embedded-Branche.

www.toradex.com

Die BURGER ENGINEERING GmbH ist ein Unternehmen der BURGER GROUP. Seit mehr als 33 Jahren bieten wir fertige Produkte sowie Dienstleistungen für die kundenspezifische Entwicklung an. Von der Schaltplan- und Layouterstellung, über Hardware-, Firmware- und Softwareentwicklung bis hin zur kompletten Produktentwicklung mit allen erforderlichen Prüfungen (V&V) und Zulassungen. Auch regulatorisch anspruchsvollen Branchen mit hohen Anforderungen an die funktionale Sicherheit / Safety und die Informationssicherheit / Security sind unser Metier. Ob Automotive, Medizintechnik, Automatisierungstechnik oder Antriebstechnik, wir bewegen uns sicher in den entsprechenden Normenumfeldern. Transparente Planung und konsequentes Systems Engineering unter Verwendung leistungsfähiger Tools sowie ausgereifter Methoden und Prozesse stellen eine erfolgreiche Projektdurchführung sicher.

www.burger-engineering.de

