Bundesweite Krankenfahrten ab und nach Tübingen
Tübingen, Deutschland – 26.11.2025
Bundesweite Krankenfahrten nach Tübingen – Renna Taxi erweitert medizinisches Fahrangebot für Kliniken, Patienten und Angehörige
Renna Taxi Tübingen erweitert sein medizinisches Mobilitätsangebot und bietet ab sofort bundesweite Krankenfahrten für Patientinnen und Patienten, die zu Behandlungen, Untersuchungen oder Entlassungen in die Tübinger Kliniken reisen müssen. Das Angebot richtet sich an Erwachsene, Senioren, Kinder – sowie Angehörige, die aufgrund der Situation im Klinikzimmer oftmals nicht telefonieren können oder wollen und daher die Fahrt alternativ über das Buchungsformular organisieren.
Alle wichtigen Kliniken und medizinischen Einrichtungen in Tübingen abgedeckt
Renna Taxi Tübingen übernimmt Krankenfahrten zu allen zentralen medizinischen Einrichtungen der Universitätsstadt, darunter:
Universitätsklinikum Tübingen (UKT):
Kinderklinik
Frauenklinik / Geburtshilfe
Chirurgie
Innere Medizin
Neurozentrum / Neurologie
Psychiatrie & Psychosomatik
Orthopädie und Unfallchirurgie
Urologie
HNO-Klinik
Augenklinik
Dermatologie
Radiologie (MRT/CT)
Onkologie
Geriatrische Einrichtungen
Transplantations- und Spezialzentren
Weitere Einrichtungen:
BG Unfallklinik Tübingen
Loretto-Krankenhaus
Reha- und Therapiezentren der Region
Tageskliniken und Fachambulanzen
Damit deckt der Fahrdienst sämtliche standortrelevanten medizinischen Stationen und Spezialbereiche ab.
Bundesweite Krankenfahrten – flexibel, zuverlässig und individuell
Renna Taxi Tübingen bietet folgende medizinische Fahrten bundesweit an:
Entlassfahrten nach Hause – inklusive Unterstützung beim Verlassen der Station
Einweisungsfahrten zu Operationen oder geplanten Eingriffen
Fahrten zu Chemo-, Strahlen-, Dialyse- und Physiotherapieterminen
Reha- und Kurfahrten innerhalb und außerhalb Baden-Württembergs
Fahrten zu Nachsorgeterminen, Kontrolluntersuchungen oder Spezialdiagnostik
Seniorenfahrten mit persönlicher Betreuung
Mitnahme von klappbaren Rollstühlen
Begleitung bis an die Wohnungstür, inkl. Gepäck und Unterlagen
Viele Angehörige nutzen das Angebot, wenn sie im Patientenzimmer keine Möglichkeit zum Telefonieren haben. In mehreren Fällen wurde die Krankenfahrt direkt über das Online-Formular gebucht – eine stille und diskrete Lösung, etwa wenn Eltern in der Kinderklinik anwesend sind und sich nicht vom Bett ihres Kindes entfernen können.
Kontaktwege – flexibel und unkompliziert
Krankenfahrten können bundesweit über zwei Wege organisiert werden:
Telefon: 07071 1389577
Buchungsformular: https://taxiintuebingen.de/buchung
Das Formular ist besonders nützlich für Angehörige innerhalb der Klinikräume oder für Patientinnen und Patienten, die eine schriftliche Anfrage bevorzugen.
Unterstützung für Familien, Senioren und Menschen mit eingeschränkter Mobilität
Renna Taxi Tübingen ist seit vielen Jahren ein zuverlässiger Partner für medizinische Einrichtungen. Der Service legt besonderen Wert auf:
Geduld und respektvolle Hilfe bei eingeschränkter Beweglichkeit
Assistenz bis in die Wohnung oder ins Gebäude hinein
Schonenden Transport sensibler Personen
Verlässliche Abholung zur geplanten Zeit
Hilfe beim Gepäck und bei persönlichen Unterlagen
Die Kombination aus persönlicher Betreuung und bundesweiter Erreichbarkeit macht den Dienst zu einer wichtigen Ergänzung für Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Angehörige.
Über Renna Taxi Tübingen
Renna Taxi Tübingen ist ein regionaler Mobilitätsdienstleister mit Spezialisierung auf Krankenfahrten, Entlassfahrten, Reha- und Kurtransporte, Kliniktransfers sowie bundesweite Patientenbeförderungen. Das Unternehmen unterstützt Patientinnen und Patienten auf dem Weg zu Behandlungen im Universitätsklinikum Tübingen, der BG Unfallklinik, dem Loretto-Krankenhaus und weiteren medizinischen Einrichtungen der Region. Mit individueller Betreuung, klappbaren Rollstühlen und zuverlässigen Zeitfenstern richtet sich Renna Taxi an Familien, Senioren, Menschen mit Mobilitätseinschränkungen sowie Angehörige und Patientinnen bundesweit.
Kontakt:
Renna Taxi Tübingen
Karlstraße 3
72072 Tübingen
Telefon: 07071 1389577
Web: Taxi in Tübingen
