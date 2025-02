Bundesweite Aufklärungskampagne von terzo: Hörtraining statt Hörgeräte?

26.2.2025, Sonneberg – Rund um den World Hearing Day 2025 am 3. März startet terzo eine über fast zwei Monate laufende Aufklärungskampagne mit dem Titel „Hörtraining statt Hörgeräte?“. Das interdisziplinäre terzo-Team knüpft damit an das diesjährige Motto der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Welttag des Hörens an: „Changing mindsets: Empower yourself“.

Weil Hören ein sehr komplexer Prozess nicht allein der Ohren, sondern stets auch des Gehirns ist, liegt die Lösung bei Hörproblemen nicht darin, Patientinnen und Patienten lediglich geeignete Hörgeräte anzupassen. Vielmehr kommt es darauf an, sie durch eine wissenschaftlich fundierte Gehörtherapie zu motivieren, die natürlichen Fähigkeiten ihres Gehirns zu fördern. Mit seiner Frühjahrskampagne spricht terzo Betroffene und deren Angehörige an, genauer hinzuhören und eventuelle Symptome frühzeitig vom HNO-Arzt oder Hörakustiker abklären zu lassen. Denn je früher ein Hörproblem diagnostiziert wird, desto besser kann den Patientinnen und Patienten geholfen werden.

Die WHO hat 2007 den World Hearing Day ins Leben gerufen, um auf die rasant steigende Zahl von Patientinnen und Patienten hinzuweisen, die unter einem Hörverlust leiden. Das markante Datum 3/3 kann dabei durchaus symbolisch verstanden werden, erinnert es doch an zwei menschliche Ohren.

Der diesjährige Welttag des Hörens fordert jeden Einzelnen auf, sich dafür zu engagieren, dass das Gehör geschützt und, falls notwendig, richtig versorgt wird. Genau da setzt terzo mit seiner aktuellen Aufklärungskampagne „Hörtraining statt Hörgeräte?“ an, die gemeinsam mit Ströer umgesetzt wird. Zu sehen sein werden im März und April, neben Native Ads und Display Ads auf t-online.de und apotheken-umschau.de, zahlreiche Großflächenplakate in acht Regionen sowie regional ausgesteuerte In-App-Anzeigen. Erreicht werden so digital und analog geschätzte 4,5 Millionen tatsächlich beziehungsweise potenziell betroffene Menschen – junge wie alte, ganz privat oder im öffentlichen Raum.

„Unser Ziel ist es, mit der „Hörtraining statt Hörgeräte?“-Kampagne Neugierde zu wecken und Diskussionen anzuschieben – in der Familie, im Freundeskreis, unter Kolleginnen und Kollegen“, so Kevin Oppel, Vorstand der ISMA AG und terzo-Institut. Und er ergänzt: „Uns ist bewusst, dass wir hier generische Arbeit leisten. Aber die immer stärkere Fokussierung auf Hörgeräte hilft den Patientinnen und Patienten, die Hörprobleme haben, nicht wirklich. Doch leider ist noch immer viel zu wenig bekannt, welch großes Potenzial die einzige in klinischer Anwendung befindliche Hörtherapie von terzo bietet – die noch dazu wissenschaftlich fundiert ist“.

Interessenten können sich in einem der mehr als bundesweit 100 terzo-Zentren informieren und auf Wunsch auch einen Termin für eine kostenlose Erstberatung sowie eine Höranalyse machen.

Über terzo

Unter der Marke terzo® (terzo-Institut, terzo-Zentren) hat sich 2006 ein interdisziplinäres Team zusammengefunden, um wissenschaftsbasierte Hörakustik in die Praxis umzusetzen. Genutzt werden Erkenntnisse aus der Hörakustik, Psychologie, HNO-Medizin und Biologie, um patientenzentrierte, ganzheitliche Hörlösungen zu entwickeln.

Aktuell gibt es deutschlandweit mehr als 100 terzo-Zentren – inhabergeführte Hörakustik-Fachgeschäfte, die exklusiv die lizensierte terzo®Gehörtherapie anbieten. Zudem hat terzo mit „tinnitus care“ ein Beratungs- und Therapieprogramm entwickelt, das der aktuellen S3-Leitlinie „Chronischer Tinnitus“ entspricht, und von Betroffenen an ersten ausgewählten Standorten genutzt werden kann.

Inhaberin aller Lizenz- und Markenrechte ist die ISMA AG mit Sitz im thüringischen Sonneberg. Das Unternehmen verfügt über mehr als 35 Jahre Markterfahrung und hat unter anderem auch die erste Interessensgemeinschaft der Hörakustikbranche initiiert.

