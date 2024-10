Bulle und Bär im Visier – Das Webinar der Superlative startet wieder

Am 10. Oktober 2024 findet nach dem großen Erfolg der letzten Veranstaltungen die mittlerweile 11. Auflage von „Bulle und Bär im Visier“, dem kostenlosen Webinar der Superlative von stock3 und WH SelfInvest, statt. 12 Stunden lang bestreiten 14 Referenten an diesem Tag ein umfassendes Non-Stop-Programm, das in diesem Jahr einen Schwerpunkt auf Aktien und Optionen legt. Selbstverständlich kommen dabei auch die aktuellsten Entwicklungen an den Aktienmärkten nicht zu kurz.

14 hochkarätige Referenten und 12 Webinare zu den wichtigsten Themen rund ums Trading in 12 Stunden – so lässt sich das Konzept von „Bulle und Bär im Visier“ beschreiben. Von 07:45 Uhr morgens bis 20:00 Uhr am Abend findet am 10. Oktober 2024 bereits die elfte Ausgabe des Webinars der Superlative von stock3 und WH SelfInvest statt. Wie von den bisherigen „Bulle und Bär im Visier“-Veranstaltungen gewohnt, decken die Themen das komplette Trading-Spektrum von Technischer Analyse und Trendhandel über Strategieentwicklung und DAX Trading bis hin zu Behavioural Finance ab. Durch das abwechslungsreiche Programm mit namhaften Sprechern wie Dr. Raimund Schriek, Harald Weygand und Thorsten Eberhart führt auch diesmal Stefan Fröhlich von WH SelfInvest. Besonders im Fokus stehen in diesem Jahr Investments in Aktien und Optionen für aktive Investoren.

„Wir freuen uns auch dieses Mal wieder so viele Experten für dieses Event gewinnen zu können. Hierdurch bekommen die Teilnehmer Einblick in viele unterschiedliche Aspekte des Investierens und Tradens“, erklärt Stefan Fröhlich. Projektmanagerin Iris Heinen fügt hinzu: „Bei WH SelfInvest tun wir das ganze Jahr lang viel für die Ausbildung von Privatanlegern, doch der Webinar-Marathon von „Bulle und Bär im Visier“ ist alljährlich etwas ganz Besonderes. Selten kann man so viel Expertenwissen an nur einem Tag erhalten.“

Die Anmeldung für „Bulle und Bär im Visier“ ist ab sofort unter https://register.gotowebinar.com/register/4159673930319872086 möglich. Hier finden interessierte Trader auch das gesamte Programm der Veranstaltung. Im Nachgang zum Webinar erhalten alle Teilnehmer darüber hinaus die Aufzeichnung zugeschickt. So haben sie die Möglichkeit einzelne Punkte erneut anzusehen. Die Videos der vergangenen Webinare stehen darüber hinaus auf dem YouTube-Kanal von WH SelfInvest zur Verfügung. Unter https://www.youtube.com/c/WHSelfInvestDeutschlandFrankfurt sind mittlerweile mehr als 1.700 Videos zu allen relevanten Tradingbereichen sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene und Profis abrufbar.

Über WH SelfInvest

Der unabhängige Finanzdienstleister WH SelfInvest S.A. wurde 1998 in Luxemburg als Broker für US-Aktien gegründet. Im Jahr 2002 kam der Handel mit Futures hinzu. Drei Jahre später wurde das Angebot erneut ausgeweitet und um den Forex-Handel ergänzt. Seit 2006 stehen den Kunden des Brokers darüber hinaus auch CFDs zur Verfügung.

Damit bietet WH SelfInvest seit 25 Jahren die volle Produktpalette aus Forex-, CFD- und Futures-Handel für aktive Investoren und Trader auf höchstem Niveau. Insbesondere Premium- und Heavy-Trader schätzen den vielfach ausgezeichneten Service des Brokers. Mit dem NanoTrader verfügt das Unternehmen über eine eigene Handelsplattform, die keine Wünsche offen lässt und mit einem breiten Informationsangebot inklusive Tick-by-Tick-Daten und Highspeed-Orderausführung die optimalen Voraussetzungen für das erfolgreiche Trading bietet.

Derzeit ist WH SelfInvest in Luxemburg, Belgien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden aktiv.

Firmenkontakt

WH SelfInvest S.A.

Dominic Schorle

Niedenau 36

60325 Frankfurt am Main

+49 (69) 2 71 39 78-0



https://www.whselfinvest.de

Pressekontakt

Quadriga Communication GmbH

Felicitas Kraus

Potsdamer Platz 5

10785 Berlin

030-3030 80 89 14



https://www.quadriga-communication.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.