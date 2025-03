Bürklin Elektronik unterstützt Kunden mit schnellerer, intelligenterer und nachhaltigerer IT-Infrastruktur von Hitachi Vantara

Der weltweite Elektronik-Distributor transformiert seine Infrastruktur mit Hitachi EverFlex und der Virtual Storage Platform für mehr Leistung und Nachhaltigkeit und passt gleichzeitig Kosten an dynamische Geschäftsanforderungen an.

Hitachi Vantara, Tochterfirma der Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) für Datenspeicher, Infrastruktur und Hybrid-Cloud-Management, hat Bürklin Elektronik geholfen, seine Datenspeicher-Plattformen zu konsolidieren, den IT-Betrieb zu vereinfachen und Kosten deutlich zu senken – mit der Virtual Storage Platform (VSP) und dem Hitachi EverFlex Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-Portfolio.

Bürklin Elektronik ist ein spezialisierter Distributor für qualitativ hochwertige und innovative Elektronikkomponenten von 500 führenden Herstellern. Das vor 70 Jahren gegründete Unternehmen mit Sitz in Oberhaching bei München verarbeitet täglich über 1.500 Bestellungen und garantiert seinen Industriekunden, darunter Anbieter von Automatisierungstechnik, IoT-Spezialisten und Unternehmen der Medizintechnologie, höchste Servicequalität und schnelle Lieferung.

Die bisherige, über die Jahre gewachsene Speicherinfrastruktur von Bürklin Elektronik war durch Systeme verschiedener Anbieter geprägt, was zu hoher Komplexität und steigenden Kosten führte. „Die Datenspeicherung war bei uns fragmentiert, mit unterschiedlichen Systemen und Verträgen, unvollständiger Dokumentation und inkonsistenter Performance,“ erklärt Lars Fietkau, IT-Koordinator bei Bürklin Elektronik. „Daher haben wir uns das Ziel gesetzt, die Datenspeicherung zu vereinfachen und zu modernisieren, die Leistung zu steigern, die Kapazität zu erhöhen und gleichzeitig Kosten sowie den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Wir wollten mehr Flexibilität, um die Speicherkapazität nach Bedarf zu erhöhen oder zu verringern und unsere Kosten besser an unsere langfristige Hybrid-Cloud-Strategie anzupassen.“

Lösung: Flexible Speicherlösung mit Hitachi EverFlex

Nach einer eingehenden Evaluierung entschied sich Bürklin Elektronik für das Hitachi EverFlex-Portfolio, das als Infrastructure-as-a-Service maximale Flexibilität bietet. Das Unternehmen implementierte zwei Hitachi Vantara VSP-Arrays, die durch Brocade G720 SAN-Switches für ultraschnelle Netzwerkkonnektivität ergänzt wurden. Die Infrastruktur wurde auf zwei redundante Rechenzentren verteilt, um die Geschäftskontinuität zu maximieren, wobei die VSP-Plattform eine höhere Zuverlässigkeit und Leistung bietet, einschließlich einer 100-prozentigen Datenverfügbarkeitsgarantie. Dank der sorgfältigen Planung und Umsetzung durch den Partner IS4IT GmbH konnte die Migration in drei Tagen abgeschlossen werden – deutlich früher als geplant.

„Mit Hitachi EverFlex zahlen wir monatlich nur für die Kapazität, die wir tatsächlich nutzen,“ erläutert Fietkau. „Das gibt uns die Flexibilität, unsere Speicheranforderungen dynamisch anzupassen, ohne eine hohe Anfangsinvestition tätigen zu müssen.“

Mit der neuen Speicherlösung profitiert Bürklin Elektronik von einer langfristigen Preisgarantie, die den Servicevertrag finanziell attraktiv macht. Durch das Pay-per-Use-Modell sparte das Unternehmen bereits Investitionskosten in sechsstelliger Höhe. Gleichzeitig konnte das Unternehmen auf eine energieeffiziente All-Flash-Konfiguration umsteigen und sein Backup-System modernisieren. Mit der aktuellen VSP-Plattform kann Bürklin außerdem die CO2-Emissionen im Vergleich zu den Vorgängermodellen um bis zu 40 Prozent senken.

„Unsere Backups sind jetzt schneller und zuverlässiger, wodurch wir mehr Zeit für strategische Aufgaben haben“, sagt Fietkau.

Proaktive Unterstützung und nachhaltige Partnerschaft

Hitachis proaktiver Support und die enge Zusammenarbeit mit IS4IT GmbH ermöglichen es Bürklin Elektronik, sich vollständig auf seine Kernaktivitäten zu konzentrieren. „Die enge Partnerschaft und die kontinuierliche Überwachung durch Hitachi und IS4IT geben uns Sicherheit,“ ergänzt Dennis Tullney, Strategischer IT-Manager bei Bürklin Elektronik. „Verfügbarkeit hat für uns oberste Priorität, und Hitachi Vantara hilft uns, unseren Kunden ein nahtloses und zuverlässiges Erlebnis zu bieten – ein entscheidender Wettbewerbsvorteil in einem dynamischen Markt.“

„Angesichts weiter rasant wachsender Datenmengen und neuer Technologien wie KI wird performanter Storage strategisch immer wichtiger. Die Cloud ist ein Lösungsansatz, eignet sich aber aus Kosten- und Datenschutzgründen nicht für alle Daten. Mit unserer VSP-Plattform und dem EverFlex IaaS-Portfolio arbeiten wir gemeinsam mit unseren Kunden daran, einen Cloud-ähnlichen Ansatz in ihre eigenen Rechenzentren zu bringen“, so Petra-Maria Grohs, Sales VP and Managing Director Germany, Hitachi Vantara. „Bürklin Elektronik ist mit seiner runderneuerten Storage-Infrastruktur jetzt bestens gerüstet für alle aktuellen und zukünftigen Anforderungen und kann sich darauf konzentrieren, seinen Wettbewerbsvorsprung weiter auszubauen.“

Weitere Informationen zu EverFlex und VSP One finden Sie auf unserer Website:

https://www.hitachivantara.com/en-us/services/infrastructure-as-a-serviceund

Über Hitachi Vantara

Hitachi Vantara verändert die Art und Weise, wie Daten Innovationen vorantreiben. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hitachi Ltd. bietet Hitachi Vantara die Datengrundlage, auf die sich Innovationsführer weltweit verlassen. Mit Datenspeicher, Infrastruktursystemen, Cloud-Management und digitaler Expertise hilft das Unternehmen seinen Kunden, die Grundlage für nachhaltiges Unternehmenswachstum zu schaffen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.hitachivantara.com

Über Hitachi, Ltd.

Hitachi treibt das Social Innovation Business voran und schafft durch den Einsatz von Daten und Technologie eine nachhaltige Gesellschaft. Wir lösen die Herausforderungen von Kunden und Gesellschaft mit Lumada-Lösungen, die IT, OT (Operational Technology) und Produkte nutzen. Hitachi ist in drei Geschäftsbereichen tätig: „Digital Systems & Services“ – Unterstützung der digitalen Transformation unserer Kunden; „Green Energy & Mobility“ – Beitrag zu einer dekarbonisierten Gesellschaft durch Energie- und Bahnsysteme; und „Connective Industries“ – Verbindung von Produkten durch digitale Technologie für Lösungen in verschiedenen Branchen. Angetrieben von Digital, Green und Innovation streben wir nach Wachstum durch Co-Creation mit unseren Kunden. Der Umsatz des Unternehmens in den drei Sektoren für das Geschäftsjahr 2023 (bis 31. März 2024) belief sich auf 8.564,3 Milliarden Yen, mit 573 konsolidierten Tochtergesellschaften und rund 270.000 Mitarbeitern weltweit. Weitere Informationen über Hitachi finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.hitachi.com

