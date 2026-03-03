Bühne frei für Spandaus bemerkenswerte Frauen: Am 6. März wird die „Spandauerin des Jahres 2026“ gekürt

Die Spandau Arcaden und das Bezirksamt Spandau hatten auch in diesem Jahr dazu aufgerufen, „DIE Spandauerin des Jahres“ zu nominieren. Anlässlich des Weltfrauentags wurden Frauen gesucht, die sich durch besonderes soziales Engagement im Bezirk verdient gemacht haben. Die feierliche Kürung der Gewinnerin findet am Freitag, den 6. März 2026, um 11:00 Uhr live auf der Bühne im Erdgeschoss der Spandau Arcaden statt. Neben dem Ehrentitel wartet auf die Erstplatzierte ein Shoppinggutschein im Wert von 500 Euro.

In einem Bezirk mit rund 250.000 Einwohnern sind es oft die leisen Taten, die das gesellschaftliche Gefüge zusammenhalten. Es sind besonders Spandauerinnen, die als Nachbarinnen, Ehrenamtliche oder Kolleginnen das Rückgrat des Kiezlebens bilden. Der Titel „Spandauerin des Jahres“ soll genau diesen Einsatz sichtbar machen und jenen Frauen eine Bühne bieten, die sonst eher im Hintergrund für das Wohl anderer sorgen.

Die Voraussetzungen für eine Nominierung sind klar definiert: Die Kandidatin muss in Spandau leben oder arbeiten und sich in besonderem Maße sozial für den Bezirk engagieren. Die Vorjahressiegerin Stefanie Hornung wurde 2025 für ihren

unermüdlichen Einsatz beim Verein Lebensgrund e.V. ausgezeichnet, wo sie sich aktiv für die Rettung und Verteilung von Lebensmitteln an bedürftige Menschen einsetzt.

Die diesjährige Jury setzt sich zusammen aus der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten des Bezirks Spandau, Juliane Fischer-Rosendahl, der Marketing-Managerin der Spandau Arcaden, Connie MacFarlane, dem Center Manager der Spandau Arcaden, Steffen Mezler und dem Bezirksbürgermeister Frank Bewig.

„Die Spandau Arcaden sind weit mehr als ein reiner Ort zum Einkaufen; sie sind ein lebendiger Treffpunkt und ein fester Bestandteil der Spandauer Identität. Wir verstehen uns als aktiver Teil dieses Kiezes und möchten mit dieser Aktion ein

klares Zeichen der Wertschätzung setzen“, erklärte Steffen Mezler, Center Manager der Spandau Arcaden. „Es ist uns ein echtes Anliegen, denjenigen eine Bühne zu bereiten, die mit ihrem unermüdlichen Engagement das Miteinander in

unserem Bezirk jeden Tag ein Stück besser machen.“

„Die Aktion ist für uns ein echtes Herzensprojekt geworden. Wir möchten Achtsamkeit und Respekt für all die Frauen schaffen, die in Spandau Verantwortung übernehmen und unser Miteinander bereichern“, sagte Connie MacFarlane, Marketing-Managerin der Spandau Arcaden. „Wir freuen uns jedes Jahr aufs Neue über die beeindruckenden Lebenswege und das enorme soziale Potenzial, das in unseren Einsendungen sichtbar wird.“

Auch Bezirksbürgermeister Frank Bewig, der am 6. März persönlich an der Verleihung teilnehmen wird, betont die Relevanz dieser Auszeichnung für das lokale Gemeinschaftsgefühl. „Soziales Engagement ist der Kitt, der unseren Bezirk zusammenhält. Menschen wie Stefanie Hornung leisten einen unschätzbaren Beitrag für unseren Kiez“, erklärte Frank

Bewig im Vorfeld der diesjährigen Wahl. „Die Wahl zur Spandauerin des Jahres ist eine wunderbare Gelegenheit, dieses Engagement öffentlich zu würdigen und andere dazu zu motivieren, sich ebenfalls für ihre Mitmenschen einzusetzen.“

Die Siegerehrung am 6. März bildet den feierlichen Auftakt zum Weltfrauentag-Wochenende. Neben der Hauptgewinnerin werden auch die Zweit- und Drittplatzierten für ihr Engagement geehrt und erhalten ebenfalls Gutscheine für die Geschäfte der Spandau Arcaden.

Mit dieser gemeinsamen Initiative setzen die Spandau Arcaden und das Bezirksamt Spandau ein deutliches Zeichen für die Wertschätzung weiblichen Engagements und laden den gesamten Bezirk ein, Teil dieser besonderen Würdigung zu werden.

