Bühne frei für die Stars von morgen: Schönhauser Allee Arcaden fördern „Jugend musiziert“ mit 1.000 Euro

Die Schönhauser Allee Arcaden werden am 25. April erneut zum Schauplatz für herausragende musikalische Talente. Von 14:00 bis 16:00 Uhr präsentieren junge Preisträgerinnen und Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ ihr Können live im Atrium des Centers. Ein besonderer Höhepunkt des Nachmittags ist die feierliche Übergabe eines Spendenschecks in Höhe von 1.000 Euro an „Jugend musiziert“, mit dem die Schönhauser Allee Arcaden die wertvolle Nachwuchsarbeit des Musikrats nachhaltig unterstützen. Im Anschluss an das Nachwuchskonzertsorgt der Barpianist Berlin, Simon Anke bis 18:00 Uhr für einen stimmungsvollen musikalischen Ausklang.

Musik ist die Sprache, die einen Kiez verbindet – und kaum etwas ist inspirierender, als jungen Menschen dabei zuzusehen, wie sie mit Leidenschaft und technischer Brillanz ihr Instrument beherrschen. Die Förderung des musikalischen Nachwuchses ist für die Schönhauser Allee Arcaden weit mehr als eine Tradition; es ist eine Herzensangelegenheit. In einer Zeit, in der kulturelle Bildung oft um Aufmerksamkeit kämpfen muss, bietet das Center den Talenten von „Jugend musiziert“ eine Bühne mitten im Leben. Hier treffen Disziplin und Spielfreude auf ein begeistertes Publikum zwischen Einkaufsbummel und Kiez-Alltag. Diese Momente der Anerkennung sind der Treibstoff für die künstlerische Entwicklung der Jugendlichen und machen die Arcaden an diesem Tag zu einem ganz besonderen Ort der Begegnung.

Am Samstag, den 25. April, verwandelt sich das Atrium der Schönhauser Allee Arcaden in einen Konzertsaal. Die jungen Musikerinnen und Musiker beeindrucken das Publikum mit einer Vielfalt, die von klassischer Instrumentalmusik bis hin zu modernen Interpretationen reicht. Ob am Klavier, an den Streich- oder Blasinstrumenten – das hohe Niveau des bundesweiten Wettbewerbs „Jugend musiziert“, der seit über 60 Jahren besteht, wird hier unmittelbar erlebbar.

Um dieses Engagement langfristig zu sichern, übergeben die Schönhauser Allee Arcaden im Rahmen der Veranstaltung eine Spende von 1.000 Euro.“Es ist jedes Jahr aufs Neue tief beeindruckend, welche Energie diese jungen Künstlerinnen und Künstler auf unsere Bühne bringen“, erklärt Jasmin Wagner, Marketing Managerin der Schönhauser Allee Arcaden. „Mit unserer Spende möchten wir ein klares Zeichen für die Bedeutung der kulturellen Nachwuchsförderung setzen und dazu beitragen, dass junge Talente auch in Zukunft die Unterstützung erhalten, die sie für ihren Weg benötigen.“

Den musikalischen Rahmen vollendet ab 16:00 Uhr der Barpianist Berlin, Simon Anke. Mit seiner Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit internationalen Größen wie The BossHoss, Alicia Keys oder Robbie Williams bringt er Jazz, Swing und Klassik in die Mall und lädt die Besucherinnen und Besucher zum Verweilen und Genießen ein.

Das Konzert und der musikalische Ausklang sind für alle Besucherinnen und Besucher kostenfrei und bilden einen kulturellen Höhepunkt im Frühlingskalendervon Prenzlauer Berg.

Über die Schönhauser Allee Arcaden:

Über 70 Geschäfte versammeln sich in den Schönhauser Allee Arcaden mitten im Kiez Prenzlauer Berg, darunter bekannte Bekleidungsgeschäfte wie H&M, C&A, Mango, und Marc O“Polo, Medimax – ein Fachmarkt für Unterhaltungselektronik – und Netto, Rossmann, dm, denn“s Biomarkt, und der Fleischer MAGO für die Dinge des täglichen Bedarfs. Die Verkaufsfläche beläuft sich auf 24.000 m². Jährlich besuchen rund 6,9 Millionen Menschen die Schönhauser Allee Arcaden. Als besonderer Service befinden sich eine Post, ein Fitnesscenter und die Stadtteilbibliothek direkt im Hause. Das eigene Parkhaus hat Platz für 320 Fahrzeuge. Die Schönhauser Allee Arcaden werden von der IPH Centermanagement GmbH betrieben.

Für mehr Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage unter www.schoenhauser-allee-arcaden.de, auf Facebook unter https://de-de.facebook.com/SchoenhauserAlleeArcaden oder auf Instagram unter @schoenhauser.allee.arcaden.

Über die IPH Centermanagement GmbH

Die IPH Centermanagement GmbH ist auf das ganzheitliche Center Management, die strategiekonforme Vermietung und ein effizientes Property Management spezialisiert. Als Deutschlands größter unabhängiger Shopping-Center-Dienstleister vertritt das Unternehmen ausschließlich die Interessen ihrer Auftraggeber. Derzeit betreut die IPH Centermanagement rund 20 Handelsimmobilien in ganz Deutschland – von großen Shopping Centern bis hin zu komplexen Fachmarktzentren. Die Leistungserbringung erfolgt dabei bausteinartig und ist an die individuellen Bedürfnisse der Kunden angepasst. Die IPH Centermanagement gehört zusammen mit den Unternehmen IPH Handelsimmobilien, IPH Transact und IPH Marketing und Betriebsgesellschaft zur IPH Gruppe.

Weiter Informationen zum Unternehmen finden Sie unter http://www.iph-gruppe.de

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