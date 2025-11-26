Buchvorstellung: Zwischen Welten und Märkten – Hans Peter BechsRoman Tumult in Mekka

Ein skandinavischer Coming-of-Age-Roman, der internationale Geschichte schreibt.

Mit Tumult in Mekka legt der dänische Autor Hans Peter Bech einen spannungsreichen Roman vor, der wirtschaftliche Realität, kulturelle Fremdheit und menschliche Selbstprüfung miteinander verbindet. Die Handlung spielt im Jahr 1979, einer Zeit politischer und gesellschaftlicher Umbrüche, in der vertraute Sicherheiten weltweit ins Wanken geraten.

Der Ökonom Henrik Bertelsen führt in Kopenhagen ein geordnetes Leben, bis ihn ein internationales Projekt in den Nahen Osten führt. Was als berufliches Abenteuer beginnt, wird zu einer existenziellen Prüfung zwischen Loyalität, Überzeugung und Überleben – in einer Umgebung, die fremd und zugleich faszinierend ist.

Bech beschreibt mit präzisem Blick und großer erzählerischer Klarheit, wie Menschen auf Extremsituationen reagieren, wenn ihre gewohnten Werte an Grenzen stoßen. Tumult in Mekka ist eine Geschichte über Anpassung, Mut und die Suche nach Haltung in einer sich rasant verändernden Welt.

„Henrik glaubt, er reise für ein Businessprojekt. Doch fern der Heimat wird er mit Fragen konfrontiert, auf die keine ökonomische Theorie eine Antwort hat.“- Hans Peter Bech

Der Roman bildet den Auftakt zur Henrik-Bertelsen-Saga, einer literarischen Reihe über die Suche nach einem guten Leben, persönlicher Verantwortung und den Preis des Fortschritts. Ein skandinavisches Narrativ mit Lebendigkeit und Leidenschaft für Rock“n“roll – jenseits der Hygge und Nordic Noir Regale.

Entstehung und Hintergrund

Hans Peter Bech schöpft in seinem Debütroman aus persönlichen Erfahrungen und historischen Recherchen. Seit den späten 1970er-Jahren selbst in internationalen Wirtschaftsprojekten tätig, beobachtet er aus nächster Nähe, wie technische Modernisierung und kulturelle Unterschiede miteinander rangen. Das Buch zeichnet ein kulturelles Bild der Regionen und nutzt sie als Resonanzraum für universelle Fragen:

Wie verändern Märkte Menschen? Wie navigiert man zwischen wirtschaftlichen Interessen und moralischer Integrität? Und was bleibt vom eigenen Selbst, wenn alle äußeren Gewissheiten fallen?

Aktuelle Relevanz

Auch heute, fast fünfzig Jahre nach den Ereignissen, wirken Bechs Themen überraschend zeitlos. Wirtschaftliche Abhängigkeiten, kulturelle Spannungen und die Suche nach Orientierung in einer globalisierten Welt prägen die Gegenwart ebenso wie die damalige Epoche.

Tumult in Mekka erinnert daran, dass Geschichte sich nicht nur in politischen Schlagzeilen vollzieht – sondern im Inneren der Menschen, die sie erleben.

Über den Autor

Hans Peter Bech ist dänischer Ökonom, Unternehmer und Autor. Nach einer internationalen Karriere in der IT- und Beratungsbranche widmet er sich heute der Literatur. Seine Romane verbinden wirtschaftliche Realität mit gesellschaftlicher Reflexion und persönlicher Entwicklung. Tumult in Mekka ist sein Debütroman in deutscher Sprache und der erste Teil der achtbändigen Henrik-Bertelsen-Saga.

Buch-Details:

– Titel: „Tumult in Mekka“

– Autor: Hans Peter Bech

– Genre: Historischer Gesellschafts- und Wirtschaftsroman

– Erscheinungstermin: 3. Dezember 2025

– Verlag: BOOX Publishing

– Umfang: 328 Seiten Taschenbuch und EBook

– ISBN / Taschenbuch: 979-87-93116-75-5

– ISBN / Hardcover: 978-87-93116-75-7

– Preis: ab 19 EUR

– Formate: Taschenbuch, Hardcover, eBook, Hörbuch (Januar 2026)

– Vertrieb: Amazon und überall im Buchhandel

Zielgruppe:

Spannender, humorvoller und nachdenklicher Text, der Fans von Autoren wie Frank Schätzing, Ken Follett, Jeffrey Archer, Jan Guillou, Martin Suter ansprechen dürfte.

Weltoffene Menschen mit Interesse an skandinavischen, modernen zeitgeschichtlichen Romanen, kulturell und politisch interessiert, bildungsnahe Berufstätige, für die das Navigieren zwischen wirtschaftlichen Interessen, persönlicher Integrität und moralischer Verantwortung ein relevantes Thema ist.

Kernbegriffe:

Wirtschaftsroman – Historischer Roman – Gesellschaftsroman – Entwicklungsroman – Naher Osten – Mekka 1979 – Wüstenmystik – Globalisierung – Moral & Märkte – Skandinavische Literatur – Nordischer Autor

