Buchveröffentlichung: „Dog wanted!“ Four paws for Mia

Kinderbuch über die verschiedenen Hunderassen in englischer Sprache.

Trebur, 17.09.2023 Bereits im Dezember 2022 ist das deutsche Kinderbuch erfolgreich erschienen.

In ihrem Kindersachbuch „Vierbeiner gesucht“ – Vier Pfoten für Mia stellen die beiden Autoren verschiedene Hunderassen vor. In kurzen Geschichten rund um die jeweilige Rasse wird das Wesen, die verschiedenen Größen und Aktivitäten der Hunde kindgerecht beschrieben. Die Frage, ob es ein Hund vom Züchter sein sollte oder ob man nicht einem Streuner aus dem Tierschutz den Vortritt gibt, wird nicht explizit empfohlen oder abgelehnt. Wichtig ist es beiden, dass sich der Hundehalter bewusst ist, dass er mit der Anschaffung eines Hundes die Verantwortung für dieses Tier sein Leben lang übernimmt. Ab einem gewissen Alter kann ein Kind bereits in diese Verantwortung eingebunden werden. In zahlreichen guten Hundeschulen gibt es Kind/Hund Kurse, die bei der Ausbildung eines Welpen oder Junghundes die Kinder mit in die Ausbildung einbindet. Dies fördert die Bindung zwischen Menschen und Tieren und steigert die sozialen Kompetenzen der Kinder. Die Autoren appellieren an die Eltern, sich gemeinsam mit ihren Kindern die Anschaffung eines Hundes genau zu überlegen.

Genau dieses Thema fanden einige Lehrer und Lehrerinnen bedeutungsvoll und äußerten den Wunsch, das Thema den Kindern näherzubringen. Pädagogisch noch wertvoller erschien es ihnen jedoch, das Buch im Englischunterricht zu lesen. Das Buch einfach ins Englische zu übersetzen, erschien den Autoren Lisette Jupke und Tim Knobloch nicht sehr sinnvoll. Wichtiger war es ihnen, dass es Kinder in dem entsprechenden Alter, altersgemäß in ihrem Sprachschatz für andere Kinder übersetzten. Daher war es naheliegend, am Wohnort der Autorin in der Aktiven Schule Petershausen nachzufragen, ob die Schule das in einer Projektarbeit übernehmen möchte. Die Lehrerin Veronika Murray war sofort von dem kleinen Projekt begeistert und setze das mit den Kindern zwischen den Weihnachts- und den Sommerferien mit viel Elan um. Schnell waren die schwierigeren Vokabeln erkannt und ins Deutsche übersetzt. Der Buchblock wurde dann noch geändert, da alle schwierigere Vokabeln in die Fußnote auf der gleichen Seite ins Deutsche übersetzt wurde. Das Buch umfasst jetzt 104 Seiten, davon 28 farbige Seiten mit schönen ansprechenden Fotografien. Es eignet sich zum gemeinsamen Lesen, als Schullektüre, aber auch einfach nur zur Ergänzung zum Unterricht, um den Sprachschatz zu verbessern. So macht Englisch lernen Spaß!

Mirals steht für eine artgerechte, natürliche und gesunde Ernährung von Tieren. Die Ernährung soll das Tier mit allen Nährstoffen versorgen, die es braucht, um gesund und glücklich zu sein.

Seit 2012 hält Tim Knobloch Ernährungsseminare, um die Menschen zu informieren und aufzuklären. Die Natur liefert bereits all das, was ein Tier für eine ausgewogene Ernährung braucht. Die Vollwertmenüs, welche Tim Knobloch entwickelte, sind so exzellent ausgewogen, dass er sich auf Anraten seines Umfeldes und den Mitgliedern seiner Hundeschule dazu entschloss, Ende 2016 diese Premium-Ernährung für alle Tierbesitzer zugänglich zu machen. Die entstandene „Mirals“ – Produktpalette ist absolut ehrlich, transparent, rein und natürlich. Frei von jeglichen Zusätzen. Rein darf nur, was frisch und gesund ist. Mit den höchsten Qualitätsstandards: frisch, nahrhaft und vollwertig – so wie es die Natur vorgesehen hat.

Aus Verbundenheit mit der Natur. Aus Respekt vor allen Tieren.

