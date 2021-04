Buchtipp zum Welttag des Buches: “Epikurs Bibliothek”

Eine Reise zum Glück in 50 Büchern

Worin besteht die Kunst, ein glückliches Leben zu führen? Die Filmemacherin und Autorin Marietheres Wagner geht der Philosophie des Epikur nach und verknüpft dabei auf spannende Weise Werke aus der Literatur, der Malerei und des Films. Eine Hommage an das Lesen und das Schreiben, an das Buch und die Künste im Allgemeinen, intellektuell anregend und zugleich unterhaltsam und verständlich. Das Buch zeigt, wie die Glücksphilosophie des Epikur überall zu finden ist und zum eigenen Denken ermuntert.

Aber was genau bedeutet Philosophieren nach Epikur? Die wenigen dazu noch erhaltenen Original-Texte sind mehr als 2000 Jahre alt und entsprechend sperrig zu lesen. Deshalb hat Marietheres Wagner nach Büchern gesucht, in denen sein Denken zum Ausdruck kommt. Romane, Sachbücher und auch Bilderbücher sind darunter: alte und neue, kurze und lange, dünne und dicke, einfache oder auch hochkomplexe. Die Auswahl orientiert sich dabei an den zentralen Themen in Epikurs Schriften: Was bedeutet Freundschaft? Wie lässt sich Angst überwinden? Wieso ist die sinnliche Wahrnehmung wichtig für die Qualität unseres Lebens? Wie gelingt ein selbstbestimmtes Leben? Wie lassen sich Grenzen durchbrechen? Wie kommen Frauen weiter? Was bedeutet der Tod für das Leben? Und was macht uns wirklich glücklich?

Eine kostenlose Leseprobe zum Buch finden Sie hier: Epikur_Leseprobe

Marietheres Wagner

Epikurs Bibliothek

Geschichten vom Glück

224 Seiten, Ganzleinen mit Leseband

Euro (D) 20 | Euro (A) 20.70 | CHF 25

ISBN 978-3-03876-119-8 (Midas Collection)

Die Autorin:

Marietheres Wagner ist Regisseurin und Drehbuchautorin. Ihr Spielfilm Die Nacht des Marders wurde mit dem Deutschen Filmpreis und dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. Sie ist Autorin von Sach- und Kinderbüchern sowie Dozentin für Literaturwissenschaft und Mediensemiotik an der Universität Passau. Von ihr ist im Midas Verlag erschienen: Prinzip Hollywood – Wie Dramaturgie unser Denken bestimmt.

Die Midas Verlagsgruppe hat ihren Sitz in Zürich und besteht aus den drei Verlagsbereichen Midas Management (Wirtschaftsbuch, Sachbuch) und Midas Collection (Mode, Fotografie, Kunst, Design) und Midas Kinderbuch (Bilderbücher, Sachbücher, Kunst für Kinder)

