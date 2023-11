Buchtipp: Heraklit von Ephesos – ein spannender Roman!

Der erste und bisher einzige Roman über das Leben des faszinierenden Philosophen Heraklit. Mit Einblicken in das pralle Leben der griechischen Antike.

Das Buch „Heraklit von Ephesos – Das Sterben der Götter“ beschreibt im Romanstil den Menschen Heraklit und seine neue Sicht auf die Welt. Die Leserinnen und Leser lernen den jungen Heraklit als begeisterter Jungpolitiker in seiner Heimatstadt Ephesos an der Ostküste der Ägäis in der heutigen Türkei kennen. In der glänzenden Metropole der Antike versucht der aufstrebende junge Aristokrat, hin- und hergerissen zwischen Politik und Naturphilosophie, einen Aufstand der griechischen Ionier gegen das persische Weltreich mit allen Mitteln zu verhindern. Im Klappentext des Buches heißt es weiter: „Auf seiner Suche nach Wahrheit wird er mit sämtlichen Konventionen brechen – und schließlich die olympische Götterwelt für tot erklären. Der Sohn des obersten Priesters der Stadt. Ein Skandal! Dabei verschmäht er die unsterbliche Liebe einer schönen Amazone und gibt sich stattdessen seinem intriganten Lebenspartner hin.

Das Buch, ein spannender Blick auf das pralle Leben rund um die Ägäis vor 2.500 Jahren. Ein historisch-biographischer Roman, der erstmals Leben und Werk eines der bedeutendsten Philosophen des aufblühenden Abendlandes in den Kontext der damaligen Zeit und Gedankenwelt verortet.“

Das Buch liest sich als spannende Lebens- und auch irgendwie tragische Liebesgeschichte eines jungen Mannes zwischen einem anderen charismatischen Mann und einer attraktiven Frau. Ob politische Machtspiele der Herrschenden oder unerfüllte Liebe einer einfachen jungen Frau: Die Themen in dem Buch sind so aktuell und packend wie das, was wir heute erleben. Es geht um die Rolle der Frau in der Gesellschaft, um Prostitution, Männergewalt, politische Intrigen und eine homosexuelle Partnerschaft, die fast zwangsläufig zerbrechen muss; man ist schon gespannt darauf, ob und wie sich die beiden Männer – dann in der Blüte ihres Lebens – im geplanten zweiten Band des „Heraklit von Ephesos“ nochmals neu begegnen…

Infos zum Buch:

Autor: Norbert Weimper M.A.

Titel: Heraklit von Ephesos, Band 1, Das Sterben der Götter

Kartoniert, 440 Seiten, J. S. Klotz Verlagshaus, Neulingen 2023

ISBN 978-3-949763-58-8

Preis 19,90 Euro

