Buchtipp: „Der Spätzlesdrache“ von Anna Konra

Es kann so einfach sein, einen gefährlichen Drachen zu zähmen!

In einem kleinen Dorf in den Bergen lebt der Hirtenjunge Martin mit seiner Familie und Freunden. Das Leben dort könnte so schön sein, würde das Dorf nicht von einem gefräßigen Drachen bedroht werden. Als Martin eines Tages einem kleinen Lamm auf den Berg folgt, gerät er in die Fänge des Drachen, der ihn verspeisen will. Doch Martin schließt einen Deal mit dem Drachen: Er bringt ihm das beste Essen, das der Drache je gegessen hat. Also heißt es für Martin und seine Mutter kochen. Werden Sie die Lieblingsspeise des Drachen finden und ihr Dorf retten?

Die aus dem Schwäbischen stammende und mittlerweile in Österreich lebende Anna Konrad war schon immer eine echte Leseratte und hat auch schon zu Schulzeiten selbst Geschichten geschrieben und Krippenspiele aus eigener Feder aufgeführt. „Als Kind und Jugendliche las ich alles, was ich in die Finger bekommen konnte, angefangen bei den kleinen Geschichten auf der Kaba-Verpackung, über die Asterix-Komikhefte meiner Geschwister, bis zu den Romanen, die gerade verfügbar waren, wenn vielleicht auch nicht immer altersangemessen. Eine Mitgliedskarte zur heimischen Stadtbibliothek eröffnete mir diesbezüglich ganz neue Möglichkeiten“, sagt Anna über ihre Beziehung zu Büchern. Mit „Der Spätzlesdrache“ hat sie sich einen Traum erfüllt und ihr eigenes Buch herausgegeben, bei dem sie neben dem Text auch die Illustrationen selbst angefertigt hat, und mit dem sie nun bei der nächsten Leserattengeneration die Freude am Lesen und Entdecken weckt.

Mit „Die Wüstenfee“ erschien bereits ein weiteres Projekt beim Paramon-Verlag:

Der Bauarbeiter lebt mit seinem Bagger und seinem Kamel in einer großen Wüste. Dort buddelt er nach Herzenslust im Sand herum und ist sehr zufrieden. Doch eines Tages wird er unglücklich. Gerade da kommt eine kleine Fee in die Wüste und findet in seinem Ohr Unterschlupf. Ob sie ihm wohl helfen kann?

Beide Bücher bekommen Sie beim Buchhändler Ihres Vertrauens, online und beim Verlag unter:

Info@Paramon.de

978-3-03830-406-7, Der Spätzlesdrache, Anna Konrad, gebunden, 35 Seiten, 16,80EUR

978-3-03830-421-0, Die Wüstenfee, Anna Konrad, gebunden, 33 Seiten, 12,80EUR

Das Angebot des Paramon-Verlags richtet sich an Autoren, die Ihr Buch teilweise in Eigenleistung publizieren möchten, aber auf das Know-how eines Verlages nicht verzichten möchten. Zwölf verschiedene Verlagsprogramme stellen sicher, dass jeder Autor sein Buch in dem passenden Umfeld veröffentlicht und die richtigen Hilfestellungen vom Verlag erhält.

