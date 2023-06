Buchtipp: Der Dietrich – Der Lebenssaft des kritischen Denkens

Geschichten aus der Schule

Die Erzählung einer unglaublich widersinnigen beruflichen Schulerfahrung wird zu Gelegenheit einer geschichtlichen Recherche und Anlass zu einem kritischen Aufsatz darüber: wie der Mangel an Grenze zwischen Staat und Kirche, vielmehr der Ersatz des Staates durch die Kirche, geschichtlich zur Religionsinstrumentation, menschenrechts- und menschengeschlechtswidrigen Gesetzen, Freiheitsberaubung, Intelligenzverfolgung und Intelligenzerstickung, zu barbarischen Ideologien- und Glaubenskriegen, zu Tyrannei, Menschen- und Gesellschaftsverwilderung geführt hat.

„Zu Recht wirft der Autor die Frage auf, was der persönliche, individuelle Glaube noch mit einer Kirche zu tun hat, die bis heute keine Rechenschaft für diese Gräueltaten abgelegt hat.“ (S. Messmer, Lektorin)

Der Dietrich – Der Lebenssaft des kritischen Denkens , Iso Corizzo, erschienen im Paramon-Verlag

Taschenbuch, 196 Seiten, 16€, 17,30CHF

