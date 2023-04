Buchtipp: Asakhan – Die Flucht des Prinzen

Annette Hess veröffentlicht erstes Buch

Jungautorin Annette Hess wurde 2006 in München geboren. „Asakhan – die Flucht des Prinzen“ ist ihr erstes veröffentlichtes Werk, das sie im Alter von 15 Jahren verfasste. Romane zu schreiben ist ihre Leidenschaft, der sie gerne und mit Motivation in ihrer Freizeit nachgeht. Sie verlässt sich dabei allein auf ihre Fantasie und eigene Kreativität.

„Wie bedauerlich, dass der Khan dir diese Floskeln austreiben wird, noch ehe ich die Gelegenheit haben werde, das höchstpersönlich zu erledigen.“

Zwanzig Jahre sind vergangen, seitdem die letzte absolutistische Königsfamilie ins Exil verbannt wurde, doch Asakhan, der jüngste Nachfahre der Ahnenreihe, wächst versteckt auf. Schlagartig ändert sich alles für ihn – und um seinen Verfolgern zu entkommen, wird er gezwungen, sich in der Rebellion, dem einzigen sicheren Ort für ihn, zu verstecken – doch die Rebellen sind nicht dumm …

Asakhan – Die Flucht des Prinzen, erschienen im Paramon-Verlag

ISBN: 978-3-03830-850-8, Taschenbuch, 390 Seiten, 14€ / 15CHF

Kostenfreie Rezensionsexemplare unter Info@Paramon.de

Das Angebot des Paramon-Verlags richtet sich an Autoren, die Ihr Buch teilweise in Eigenleistung publizieren möchten, aber auf das Know-how eines Verlages nicht verzichten möchten. Zwölf verschiedene Verlagsprogramme stellen sicher, dass jeder Autor sein Buch in dem passenden Umfeld veröffentlicht und die richtigen Hilfestellungen vom Verlag erhält.

Kontakt

Paramon-Verlag

Rodja Smolny

Fasanenstr. 61

10719 Berlin

0049 30 – 39 82 18 45



https://paramon.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.