Buchpremiere: 30 Minuten OKR – Objectives & Key Results

So gelingt agile Strategieumsetzung – von Google & Co lernen – Live-Event per Videostreaming mit Insights zu OKR und zum Buch

In 30 Minuten können sich Führungskräfte und Mitarbeitende schnell und praxisorientiert über die Zielmanagement- und Strategieumsetzungsmethode aus dem Silicon Valley informieren, die zum Erfolg von Google, LinkedIn, Zalando und vielen weiteren Unternehmen beigetragen hat.

Am 16.3.2021 erscheint das neue Buch von Erno Marius Obogeanu-Hempel und Andre Daiyu Steiner “30 Minuten OKR – Objectives & Key Results” im Gabal-Verlag. Die Autoren zeigen auf, wie Unternehmen sowohl im Wachstum als auch in der Krise ihre Vision und Strategie agil, iterativ und nachhaltig durch klaren Fokus, Abstimmung, Commitment und Transparenz erfolgreich umsetzen. Sie zeigen auf, wie Führungskräfte und Mitarbeitende engagierter, motivierter und mit mehr Zuversicht zusammenarbeiten.

Geballtes Praxiswissen kompakt zusammengefasst

Die beiden Autoren haben ihre langjährige Erfahrung und das geballte Praxiswissen aus zahlreichen Projekten zur Einführung der OKR-Methode in Unternehmen in das kompakte 96 Seiten starke Buch einfließen lassen – ebenso ihre langjährige Erfahrung in der Beratung von Unternehmen im Change-Management, in agiler Team-Transformation und in der Erarbeitung von Unternehmensleitbildern: Vision, Mission, Core Purpose und Core Values.

Mehr als Buchautoren

Als Unternehmer, mehrfache C-Level-Führungskräfte, mehrfache Startup-Gründer und Unternehmensberater haben sie zahlreiche Unternehmen von innen und außen erlebt und erfahren, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass alle Menschen in einem Unternehmen in die gleiche Richtung gehen. Zudem sind beide Autoren praxiserfahrene Experten für digitale Transformation und Innovation sowie als Hochschuldozenten tätig.

Buchpremiere mit Insights zum Buch und zu OKR

Am 16.3.2021 um 16:00 Uhr findet die virtuelle Buchpremiere als Live-Event per Videostreaming statt – Anmeldung zum Live-Event, mehr Infos zum Buch und zum Event unter www.okrexperten.de/30min

Die Facts zum Buch

Das Buch “30 Minuten OKR – Objectives & Key Results” ist erhältlich im Gabal-Verlag.

Erscheinungstermin: 16.3.2015 – Vorbestellungen ab sofort. Buch ISBN 978-3-96739-052-0, E-Book ISBN 978-3-96740-077-9.

Für Unternehmen wird ein Sonderdruck mit eigenem Cover und Vorwort angeboten.

Die DigitalWinners GmbH, www.digitalwinners.net, gegründet Anfang 2016 mit Sitz in München und Rosenheim ist eine Beratungsboutique und Personalvermittlungsagentur für Digitalisierung, Strategie, OKR, digitale Transformation und Innovation – mit einer namhaften Liste an Kunden, die die Expertinnen und Experten der DigitalWinners beraten haben – von Start-ups über KMUs bis zu Konzernen. Ein Baustein des umfangreichen Beratungsangebotes ist OKR – Objectives und Key Results. Das Angebotsportfolio deckt die Beratung, Einführung, Vorträge, Online-Kurse, Seminare, OKR-Software/Tool, Bücher, Plakate, Podcasts, ein OKR-Magazin/-Blog und mehr ab – und ist unter www.okrexperten.de einsehbar.

Über Erno Marius Obogeanu-Hempel:

seit mehr als zwei Jahrzehnten Visionär, Vordenker und anerkannter Experte in den Bereichen Digitalisierung, Strategie, OKR, digitale Transformation und Innovation – er inspiriert Menschen und berät Unternehmen. Durch seine zahlreichen Arbeitsaufenthalte im Silicon Valley hat er ein Digital Mindset erfahren sowie neue Methoden und Ansätze kennengelernt. Mit seiner interdisziplinären Expertise aus Geschäftsmodellen, Teamorganisation, Leadership, Produkt und Technologie hat er aus der Rolle der C-Level-Führungskraft, des mehrfachen Start-up-Gründers und Beraters die Art des Denkens und Handelns von Unternehmen zukunftsweisend verändert. Zu seinen Kunden zählen namhafte mittelständische Unternehmen wie auch internationale Konzerne. Er ist als internationaler Speaker, Unternehmensberater und Hochschuldozent tätig – sowie Gründer und Geschäftsführer der digitalwinners, einer Beratungsboutique für Strategie, OKR, digitale Transformation und Innovation.

Über Andre Daiyu Steiner:

Innovator, Visionär, Vordenker, Futurologe und Experte in den Bereichen Digital Mindset, Foresight Mindset, Strategie, OKR, digitale Transformation, Innovation und Entre- bzw. Intrapreneurship. Studium der Philosophie, Psychologie und Wirtschaftsinformatik. Seit mehr als 20 Jahren ist er namhafter Unternehmensberater, Executive Coach, Management Trainer und Dozent an Business Schools, Universitäten und Hochschulen. Er ist Autor mehrerer erfolgreicher Bücher, darunter Die 7 Wege des Samurai und Happiness im Business. Zudem ist er ordinierter Zen-Lehrer und schlägt so auch eine Brücke zwischen dem japanischen und westlichen Denken, Handeln und Wirtschaften. Als unerschütterlicher Optimist und Potenzialist glaubt er an eine vielversprechende, erfolgreiche Zukunft und an die Fähigkeit, sie gemeinsam zu gestalten. Seine Forschungsschwerpunkte sind OKR, Führung, Strategie, Achtsamkeit, Resilienz, Unternehmensethik und CSR. Er entdeckte bemerkenswerte Muster darin, wie Führungspersönlichkeiten und Organisationen denken, handeln und kommunizieren. Er ist Associate Partner der digitalwinners.

