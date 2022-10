Buchneuerscheinung von Dr. Otti Wegrostek

Parkinson – ein ganzheitlicher Ratgeber für Betroffene und Angehörige vom Giger Verlag

Parkinson ist eine Krankheit, die immer weitere Verbreitung findet. Die Auswirkungen dieser tückischen Krankheit und die jeweiligen Verläufe stellen sich bei jedem Betroffenen anders dar. Parkinson stellt jedenfalls eine enorme Belastung für die Betroffenen und ihr gesamtes soziales Umfeld dar.

Viele fragen sich daher: Kann man Parkinson heilen?

Public Health Managerin, Dr. Otti Wegrostek, hat gemeinsam mit Prof. Dr. Weinstabl ein Herausgeberwerk verfasst, welches unterschiedlichste Perspektiven von Parkinson beleuchtet.

Es wird nicht nur der schulmedizinische Aspekt beleuchtet, sondern auch alternative Herangehensweisen, um mit der Krankheit gut umgehen zu können im täglichen Leben. Tanztherapien etwa, aber auch die sportliche Betätigung durch Smovey werden in diesem Herausgeberwerk beleuchtet.

Prof. Dr. Weinstabl berichtet von seinem eigenen Schicksal, da er selbst Betroffener ist und gibt dem Leser wertvolles Praxiswissen zum Thema Parkinson an die Hand.

Dr. Otti Wegrostek wiederum berichtet von den Erfolgen in ihrer Giger MD-Praxis in Wien. Parkinson-Patienten scheinen sehr gut auf diese Art des Trainings anzusprechen.

Etliche weitere Experten und Expertinnen kommen in diesem Werk zu Wort und schildern ihren Zugang zum Thema Parkinson. Doch das Buch hat noch mehr zu bieten. Betroffene selbst kommen zu Wort und zeigen, wie sie ihren Alltag meistern. Auch deren Angehörige finden Platz im Buch und verraten, worauf es im Umgang mit Parkinson-Betroffenen ankommt und was man als Angehöriger unternehmen kann, damit man leichter mit der Krankheit lebt.

Der holisitische Zugang zu dem Thema Parkinson erlaubt es, schulmedizinische Perspektiven mit alternativen Herangehensweisen zu kombinieren. Im Buch gibt es keine Tabus – alle Lebensbereiche werden angesprochen und Empfehlungen zur Meisterung der Herausforderungen ausgesprochen.

Das Buch, welches im Giger Verlag erschienen ist, kann im stationären Buchhandel gekauft werden oder online.

Linderung und Erleichterung vor allem bei Parkinson-Beschwerden ist das Hauptziel von MMag. Dr. Ottilie Wegrostek in Wien. Mit dem in Österreich einzigartigen Thearpieansatz – Giger MD Training – hilft Frau Wegrostek PatentInnen in allen Lebenslagen.

