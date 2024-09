Buchneuerscheinung: „Finanzierung Ihrer Firma und Projekte“ – Praxisleitfaden

90 % aller Kapitalanfragen scheitern; so lösen Unternehmen die Anforderungen der Kapitalgeber und können ihre Projekte unweigerlich gelingen lassen

München, August 2024 – Ulrich Höhberger, Vorstand der MRM Investment Advisors AG, präsentiert sein neues Buch „Finanzierung von Unternehmen und Projekten“. Das Werk mit 200 Seiten richtet sich gezielt an mittelständische Unternehmen und bietet praxisnahe Lösungen zur Kapitalbeschaffung. Der Ratgeber wird derzeit über eine Internetseite, auf der umfangreiche Details zu finden sind, zum Einführungspreis von 24,90 EUR (statt 29,90 EUR) angeboten. Über diesen Link erfahren Sie mehr über Autor und Inhalt.

In „Finanzierung Ihrer Firma und Projekte“ beschreibt Höhberger die massiven Herausforderungen, vor denen mittelständische Unternehmen bei der Suche nach Kapital stehen, und zeigt bewährte Wege auf, wie diese erfolgreich gemeistert werden können; denn 90 % aller Kapitalanfragen scheitern. Dabei legt er besonderen Wert auf eine strukturierte Vorbereitung und die branchengerechte Ansprache potenzieller Kapitalgeber. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Finanzsektor vermittelt der Autor nicht nur theoretisches Wissen, sondern gibt auch sehr konkrete Handlungsempfehlungen, wie Bank-, Mezzanine- und auch Eigenkapital eingeworben werden können.

Kerninhalte des Buches:

Die schlimmsten Fehler der Unternehmer und die Lösungsansätze: Das Buch zeigt, welche Fehler mittelständische Unternehmen bei der Kapitalsuche machen und wie diese vermieden werden können.

Vielfältige Finanzierungs-Methoden und Kapitalgeber: Leser lernen, wie sie verschiedene Kapitalarten, darunter auch die Ausgabe von Mittelstandsanleihen, effektiv nutzen können. Auch finden sie die unterschiedlichen Kapitalgeber-Gruppen, samt der Möglichkeit diese ohne Vermittler selbst und direkt anzusprechen.

Praxisnahe Tipps: Höhberger erklärt, wie Unternehmen ihre Chancen bei Kapitalgebern drastisch erhöhen und ihre Projekte erfolgreich finanzieren können. Er zeigt an Tabellen die Konsequenzen unterschiedlicher Methoden auf und gibt Anleitungen, wie Unterlagen zu strukturieren sind, damit diese die Projekte aus Sicht des Kapitalgebers erscheinen lassen.

Über den Autor:

Ulrich Höhberger ist ein ausgewiesener Experte in der Unternehmensfinanzierung. Mit Abschlüssen als Dipl.-Ing. und MBA Finance, sowie langjähriger Erfahrung als Vorstand einer Beteiligungs-AG, bringt er tiefgehendes Wissen in die komplexe Materie der Unternehmensfinanzierung ein. Seine Einblicke und praxisorientierten Ansätze machen das Buch zu einem unverzichtbaren Leitfaden für alle, die in der Finanzierungswelt des Mittelstands erfolgreich agieren möchten.

https://investment-advisors.eu/buch-finanzierung-ihrer-firma-und-projekte/

Über MRM Investment Advisors AG:

Die MRM Investment Advisors AG ist ein führendes Beratungsunternehmen, spezialisiert auf Unternehmensfinanzierung für den Mittelstand. Mit einem umfassenden Angebot an Finanzdienstleistungen unterstützt die MRM Investment Advisors AG Unternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Finanzierungsstrategien. Klicken Sie hier, um mehr Details zum Buch Finanzierung Ihrer Firma und Projekte zu erfahren.

Das Selbstverständnis der MRM Investment Advisors AG

Unser Leistungsspektrum richtet sich an professionelle Unternehmer und Projektentwickler, die auf der Suche nach optimalen Finanzierungslösungen sind, ohne sich in zeitaufwändigen Verhandlungen mit Vermittlern zu verlieren. Wir bieten umfassende Beratung und Unterstützung bei der Beschaffung von Mezzaninekapital, Nachrangdarlehen, Eigenkapital sowie Bankkrediten – stets mit dem Ziel, Ihre Eigenkapitalquote zu schonen und gleichzeitig Ihre Finanzierung effizient und erfolgreich abzuschließen.

Die Finanzierung und Transaktion von Immobilienprojekten, Industrieanlagen oder Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien stellen besondere Herausforderungen dar. In einem komplexen und oft intransparenten Marktumfeld scheitern rund 90 % der Kapitalsuchenden an den zahlreichen, oft unsichtbaren, Hürden.

Wir identifizieren diese Hindernisse frühzeitig und zeigen der Geschäftsführung praxisnahe Wege auf, um diese erfolgreich zu überwinden. Unser Ansatz ist dabei stets neutral und unabhängig, mit dem Ziel, die passenden Finanzierungspartner für Ihre Projekte zu finden – ohne eigene Interessen zu verfolgen. Mit unserer Expertise erhöhen wir die Erfolgschancen Ihrer Finanzierungsvorhaben erheblich.

Kontakt

MRM Investment Advisors AG

Ulrich Höhberger

Sonnenstrasse 9

80331 München

+49 (0)8161 4922632

+49 (0)8161 4924019



https://investment-advisors.eu

