Buchneuerscheinung

Vital Self Meditation

Buch-Neuerscheinung: Meditation muß das sein? „Vital Self Meditation. Bhavatit Dhyan. – Der Yoga-Weg der Meditation“ von Joachim Nusch

Die Macht des Bewusstseins zu verstehen und durch Meditation zu entfalten, gibt den Schlüssel zu großen Taten und unerträumten Möglichkeiten. Herzlich willkommen zur Vorschau des Vital Self Meditationsprogramms.

Joachim Nusch, ein international anerkannter Lehrer und langjähriger Meditationsexperte mit über 45.000 Stunden eigener Meditationserfahrung, präsentiert sein neuestes Buch: Meditation muß das sein? „Vital Self Meditation. Bhavatit Dhyan. – Der Yoga-Weg der Meditation“. Dieses Werk ist mehr als eine Einführung in die Meditation; es ist eine Einladung, die Tiefe des Bewusstseins zu erkunden und die transformative Kraft der Meditation zu erfahren.

Warum meditieren? Was ist Meditation? Was bedeutet Vital Self Meditation? Wie funktioniert sie? Warum unterscheidet sich diese Technik von anderen Methoden?

Diese und viele weitere Fragen werden im Buch eingehend behandelt. Meditation hat vielfältige Gründe: spirituelle Suche, Erfolg im Leben, Gesundheit, Entspannung, Persönlichkeitsentwicklung, Charisma und mentale Kraft. In der Sprache der Veden bedeutet Meditation „Dhyana“. Die Vital Self Meditation ist eine stille Technik ohne Konzentration, basierend auf der universellen Wissenschaft der Veden und alter Meditationsschulen.

Über Vital Self Meditation

Die Vital Self Meditation ist natürlich, erfordert keine Konzentration, Atemkontrolle oder Anstrengung. Sie führt zu einem ruhigen Geist und grenzenlosem Selbst. Diese Technik ist einfach anzuwenden, benötigt keine Vorkenntnisse und führt den Praktizierenden von der Grobheit zur Subtilität des Geistes, zur Erfahrung des stillen Selbst.

Über den Autor

Joachim Nusch, geboren am 12. Dezember 1955 in Köln, bringt über 45 Jahre Erfahrung in Yoga, Meditation und vedischer Wissenschaft mit. Als Leiter verschiedener Organisationen und anerkannter Experte teilt er sein Wissen durch Seminare, Workshops und nun auch durch sein neues Buch. Sein Engagement für die Verbreitung der Vital Self Meditation steht im Einklang mit den Werten von „The Light of Varanasi“ und dem Vedharma Institut, einer Vereinigung, die in Gesundheit, Bildung, Frieden, Forschung und nachhaltige Entwicklung investiert und Meditation, Yoga für humanitäre Projekte anbietet.

Das Buch ist online als eBook und als Hardcover erhältlich.

Format (Softcover, Hardcover, eBook)

ISBN 9783759821881 Hardcover, 978-3-759826-04-6 eBook

Seitenzahl 700

Verkaufspreis Hardover 45,99 EUR, eBook: 19,99 EUR

Verlag (epubli),

Als E-Book erhältlich in folgenden Shops:

Amazon

ePubli

Thalia

Hugendubel

Weltbild

E-Book.de

Google Play Store

Apple iTunes

Kobo

Skoobe

readfy

Joachim N.

Kontakt

Joachim Nusch – Mentalcoach, Meditationsexperte

Joachim Nusch

Am Fließ 21

50181 Bedburg

+492463997366



http://www.joachim-nusch.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.