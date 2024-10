Buch zu deutschen Gerechten unter den Völkern erschienen

Frank Littek hat die Geschichten aller von Yad Vashem annerkannten deutschen Retter von Juden im III. Reich nacherzählt

Das Buch „Retter in dunkler Zeit. Die umfassende Übersicht über deutsche Gerechte unter den Völkern“ erscheint am 10.10.24 im Solibro Verlag und leistet wie auch Stolpersteine einen Beitrag zur Erinnerungskultur.

651 Deutsche retteten im Dritten Reich jüdische Mitbürger vor der Ermordung – und riskierten dabei das eigene Leben. Sie wurden nach dem Krieg von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem als „Gerechte unter den Völkern“ geehrt. Dabei gab es viele Wege der Hilfe. Sie reichten vom Verstecken in der eigenen Wohnung über das Fälschen von Papieren bis zur direkten Konfrontation mit der SS mit vorgehaltener Waffe.

Was bewog diese Menschen zum Handeln? Aufschluss darüber geben im ersten Teil 100 ausgewählte Portraits der Retter. Der bekannteste ist Oskar Schindler. Das Schicksal der meisten Retter und ihrer Schützlinge ist dagegen bis heute einer breiteren Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Obwohl ihre Geschichten häufig so waghalsig und dramatisch waren, dass es kaum vorstellbar ist. So reiste Heinrich Heinen, ein junger Mann aus Köln, 1942 kurz entschlossen nach Riga, um seine jüdische Verlobte, die kurz zuvor deportiert worden war, persönlich aus dem Ghetto zu befreien.

Im zweiten Teil werden erstmals alle 651 Gerechten und ihre Rettungstat in Kurzportraits erzählt. Ein Rahmen, der den historischen Hintergrund und die Arbeit von Yad Vashem erläutert, rundet das Buch ab.

Bibliographische Daten:

Frank Littek:

Retter in dunkler Zeit. Die umfassende Übersicht über deutsche Gerechte unter den Völkern

Münster: Solibro Verlag 1. Aufl. 2024

[defacto, Bd. 3]

ISBN 978-3-96079-100-3

Broschur; 21 x 14,7 cm;

288 Seiten;

Preis: 24,- EUR (D) Originalausgabe

erscheint 10.10.24

Informationen & Leseproben unter: www.solibro.de

Erhältlich (oder über Nacht bestellbar) in allen Buchhandlungen in D/A/CH & Internetbuchhändlern

Der Solibro Verlag ist ein Publikumsverlag, der aufklärerischen und zugleich unterhaltsamen Lesestoff anbietet, der es leicht macht, die mediale Konkurrenz öfter mal zu ignorieren. Etablierte Autoren wie die Journalisten Helge Timmerberg und Bernd Zeller oder die Schauspielerin Yvonne de Bark sorgen mit Ihren Titeln für gleichsam subversive wie kurzweilige Leseerfahrungen. Aber auch neue Autoren wie Almuth Herbst, Britta Wulf, Frank Jöricke, Guido Eckert, Bernhard Pörksen oder Jan Philipp Burgard sowie regionale Titel tragen zum abwechslungsreichen Verlagsprogramm bei (populäres Sachbuch, Belletristik, Reiseliteratur, Humor, Regionalia).

