Buch-Premiere des neuen Erfolgsratgebers von Frank Astor: Dein Erfolg liegt in dir.

Systemisches Selbstmanagement mit der 4-Körper-Aufstellungsmethode

Wer lange an einem Problem oder Glaubensmuster gearbeitet hat, weiß wie frustrierend es ist, einfach nicht die ersehnte Lösung zu finden.

Die Vier-Körper-Aufstellung ist der Schalter, Verborgenes ans Licht zu bringen. Sie ist ein exzellentes Hilfsmittel, sogenannte Boykotteure oder Sabotageprogramme zu entlarven, damit Erfolg gelingt.

Die Methode wird in diesem Buch anschaulich beschrieben. Sie macht die Dynamik unserer vier Körper deutlich – des mentalen, des physischen, des emotionalen und des spirituellen Körpers. Nur wenn diese im energetischen Gleichgewicht sind, sind wir im Leben handlungs- und lösungsfähig.

Neben der praktischen Anleitung, wie Sie die Methode bei sich und anderen anwenden können, erfahren Sie eine Menge über den theoretischen Hintergrund.

Dieses Buch richtet sich an alle, die ihren Methodenschatz erweitern möchten. Profis wie Neugierige. Bringen Sie mit diesem Buch Ihre innere Welt in Balance, damit Ihre äußere Welt sich danach ausrichten kann. Denn der Erfolg liegt immer in jedem selbst.

Mein neues Buch Dein Erfolg liegt in Dir

ist gerade erschienen.

Das Buch ist in meiner drei jahrzehntelangen Tätigkeit als Coach und systemischer Berater entstanden. Darin beschreibe ich anschaulich und praxisnah die äußerst wirkungsvolle Methode der Systemischen Vier-Körper-Aufstellung.

Diese ist ein hochwirksames Instrument, um Coaching-Klienten überhaupt erst in einen beratungsfähigen Zustand zu versetzen.

Die Methode ist für alle interessierten Selbstanwender ebenso geeignet, wie für Experten,Trainer, Berater und Coaches, um ihre Arbeit noch effektiver zu gestalten.

Das Buch ist ab sofort hier bestellbar https://pixelfy.me/Yl3F99 und in allen Buchhandlungen.

