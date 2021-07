Buch Neuerscheinung: Das Flüstern der Seele

Hörst du den Ruf deiner Seele?

Die Autorin Kati Gehres zeigt in ihrem neuen Buch “Das Flüstern der Seele” die Seelen-Dialoge, die sie mit den Seelen unzähliger Frauen geführt hat. Es taucht ein in die Weisheit der Weiblichkeit, die unendliche Liebe der Seele für alle Höhen und Tiefen des Lebens und zeigt die Klarheit und innere Weisheit, die in jedem von uns ruht. Alles was es braucht ist die Rückverbindung zur eigenen Kraft. Der Weisheit in uns.

Was ist unser Seelenplan? Wie finden wir unsere Seelenaufgabe? Wie erkennen wir unsere Talente und Gaben? Wie finden wir zurück in die Freude? Und wo bleibt nun der Seelenpartner?

Jede Frage findet ihre Antwort in der Tiefe unserer Seele. Doch wenn wir sie selbst nicht mehr hören, braucht es manchmal wen anders der hin hört und uns wieder mit dem Flüstern der Seele verbindet.

“Die Kunst besteht nicht im still sein, die Kunst besteht darin, das eigene Herz immer offen zu halten. Denn es ist das Sprachrohr unserer Seele.” – Kati Gehres

Die Seelen-Gespräche, die Kati Gehres in ihrem Buch aufzeigt sind alle im Rahmen von Sessions und Seelen-Gespräche für Kundinnen entstanden. Sie sind real und nicht fiktiv. Und das macht sie so berührend. Sie zeigen die Liebe und Richtungsweisung unserer Seele. Die Schönheit jeder einzelnen Seele. Die Zerbrechlichkeit und Stärke, die uns inne liegt.

Worum es in ihrem neuen Buch geht? “Vom Babywunsch bis zum Seelenpartner. Von der Suche nach der eigenen Berufung und Seelenaufgabe bis zum beruflichen Erfolg und Geld. Diese Seelen-Gespräche sind dazu gedacht das Herz zu berühren. Damit du dein Herz leicht und voller Freude offen halten kannst. Und das Flüstern deiner Seele hörst.” – Kati Gehres

Die Seele ist unsere innere Weisheit, unsere Führung. Die Liebe, die uns durchs Leben führt. Doch sooft hören wir weg, hören das Flüstern der Seele nicht mehr. Und dann glauben wir es ist verstummt. Verstummt im Alltag, verstummt in der Unzufriedenheit, verstummt im nicht wissen wie es weiter geht.

Die Seele kennt immer den Weg. Was nicht heißt, dass dieser Weg immer leicht und einfach und fließend ist. Doch es ist immer der beste Weg für dich, deine Entwicklung, deine Selbstentfaltung. Wenn wir unser Herz verschliessen, hören wir das Flüstern der Seele nicht mehr.

Im Yin Yoga und Kundalini Yoga können wir unsere Herzen durch gezielte Übungen wieder öffnen. Doch was machen wir im Alltag? Wie leben wir unser Leben durch ein geöffnetes Herz? Wie leben wir im Fluss unserer Liebe?

In diesem Buch entdeckst du berührende Seelen-Dialoge. Die Gespräche, die Kati Gehres mit der Seele ihrer Kundinnen führte. Und auch mit Gott. Keinem religiösen Gott, keinem Kirchen-Gott, sondern der göttlichen Energie aus der wir alle kommen. Ein inspirierendes Buch, das das Herz öffnet und uns an unsere wahre Essenz erinnert.

Über die Autorin:

Kati Gehres ist im Expertenkreis des bekannten Deutschen Magazins freundin. Sie schreibt über das Leben deiner Seelenaufgabe, die Kraft unserer Emotionen und die Weisheit der Seele. Für das bekannte Magazin YogaWorld schreibt sie regelmäßig über die Kraft des Herzens, wie du deine Herzenswünsche manifestierst und dem Ruf deines Herzens folgst.

Kati Gehres hat über 16’218 Frauen dabei unterstützt ihre Intuition zu erwecken und ihre Potenziale zu nutzen.

Weit über 4’000 Einzel-Sessions voller Tränen und Herzheilung. Und das Erkennen alter, tief verwurzelter und gut versteckter Blockaden.

In ihren Seminare, Onlinekursen, Seelen-Readings und Einzel-Sessions unterstützt sie Frauen in ihre ganze Kraft zu kommen und ihre Seele strahlen zu lassen.

