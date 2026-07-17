Buch Mitarbeiterbindung: Jetzt im Handel!

Der Nutzen von Mitarbeiterbindung für Retention Management, Arbeitgeberattraktivität, Performance Improvement

Fachkräftemangel? Personalmangel? Hier sind die Antworten. Gunther Wolf richtet sich mit seinem Buch „Mitarbeiterbindung – Retention, Arbeitgeberattraktivität, Performance Improvement“ an Führungskräfte, an Unternehmensleitungen und an Fachkräfte des Personalmanagements. Denn diese drei Zielgruppen sind die wichtigsten Akteure, wenn es um die Stärkung der Mitarbeiterbindung geht. Auf die Frage, warum es sinnvoll ist, die Mitarbeiterbindung zu stärken, hat Autor Gunther Wolf eine einfache, wirtschaftlichkeitsorientierte Antwort: Es lohnt sich enorm, auch mit Blick auf das Jahresergebnis.

Denn über 1. die Senkung der Fluktuationskosten, 2. die Kostensenkungen bei der Personalgewinnung und 3. die Steigerung der Unternehmensperformance amortisieren sich Investitionen in die Stärkung der Mitarbeitendenbindung sehr schnell.

ZDF gewünscht? Zahlen – Daten – Fakten zu dem Werk

Das Werk wurde direkt nach Erscheinen auf der Frankfurter Buchmesse mit dem Deutschen Managementbuchpreis ausgezeichnet. Über 500 Seiten prall gefülltes Umsetzungs-Wissen. 500 nachhaltig wirksame Mitarbeiterbindungsmaßnahmen. 50 Praxis-Fälle, Tools und Arbeitshilfen für Praktiker aus HR, Führungskräfte und Unternehmensleitungen. 6 Jahre intensive Arbeit an dem Buch. 30 Jahre Praxis-Erfahrung. 144 Gastkommentare u.a. von Boris Grundl, Christian Lindner, Prof. Dr. Thomas Schwartz, Volker Bouffier, Andreas Buhr, Prof. Dr. Armin Trost, Dr. Gregor Gysi, Martin Limbeck, Anne M. Schüller, Annegret Kramp-Karrenbauer, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Simon, Dr. Harald Maher, Dr. Sahra Wagenknecht, Prof. Dr. Gunther Olesch, Malu Dreyer, Prof. Dr. Rüdiger Hossiep, Severin Moser, Prof. Peter M. Wald u.v.m.

Wichtige Informationen zu Aufbau und Inhalt des Buchs

Offenbar war sich der Autor sehr wohl bewusst, dass ein solch dicker Wälzer manch eine Führungskraft davon abhalten kann, sich mit dem Thema Mitarbeiterbindung so differenziert wie nötig auseinanderzusetzen. Daher lädt der Unternehmensberater zum selektiven Lesen ein: Das Buch ist nicht nur flüssig lesbar geschrieben, sondern auch außerordentlich querlesefreundlich gegliedert.

Anhand der sprechend gestalteten Überschriften des Inhaltsverzeichnisses finden Leser:innen sofort, was sie suchen. Zudem beginnt jedes Kapitel mit einem Überblick-Kasten, der alle Fragestellungen beinhaltet, die in dem jeweiligen Kapitel behandelt werden. Wer sich für Hintergründe und Details interessiert, liest das Kapitel. Falls nicht: Jedes Kapitel endet mit einem weiterem Kasten, in dem man komprimiert alle zentralen Findings und Takeaways findet.

Das Top Buch für Unternehmensleitungen, Führungskräfte und Fachkräfte des Personalmanagements

Diesen Service weiß die Leserschaft zu schätzen: Unternehmensleitungen, Führungskräfte und Fachkräfte des Personalmanagements. Denn jede dieser drei Zielgruppen schlägt das Buch mit anderen Fragestellungen auf. Damit jeder Personenkreis die für ihn relevanten Themen und Antworten direkt findet, sind die Kapitel entsprechend gekennzeichnet. Beispielsweise ist das Kapitel 12, das einen Ideen-Pool mit rund 500 Mitarbeiterbindungsmaßnahmen bietet, in drei Unterkapitel aufgeteilt: 12.1 beinhaltet Ideen für das Personalmanagement, 12.2 zeigt Handlungsmöglichkeiten für Führungskräfte auf und 12.3 stellt Ansatzpunkte für Unternehmensleitungen dar.

Da unsystematische Einzelmaßnahmen jedoch weder nachhaltige Wirkungen entfalten noch ein stimmiges, klares Bild („Image“) des Unternehmens als Arbeitgeber vermitteln können, erhalten die Leser:innen ein strategisches Steuerungssystem: Mit dem hier dargestellten PEA-System werden strukturierte Vorgehensweisen forciert, langfristig wirksame Wechselwirkungen genutzt und werthaltige Maßnahmensynergien generiert.

Strategische Systeme, passende Methoden und sinnvolle Tools zur Mitarbeiterbindung

Um die Wirtschaftlichkeit aller Mitarbeiterbindungsmaßnahmen sicherzustellen, hat Gunther Wolf die SELIMAB-Methode entwickelt. Er stellt sie in dem Buch detailliert vor. Hiermit gelingt es leicht, für jede Zielgruppe die optimale Intensität der Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung zu ermitteln. Sollten mehrere Mitarbeiterbindungsmaßnahmen infrage kommen, empfiehlt sich stets eine Auswahl unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit. Dabei hilft Wolfs Kosten-Nutzen-Analyse-Tool, das er ebenfalls in dem Buch erläutert. Hinzu kommen zig Anwendungsbeispiele für das Tool, die sich über das gesamte Buch verteilt finden.

Wie die hilfreiche 4×4-Matrix der Mitarbeiterbindung praktisch angewendet wird, erfahren die Leser:innen in diesem Werk ebenfalls. Dazu gewinnen sie wertvolle Informationen über die Gestaltung von Mitarbeiterbindungstrainings für Führungskräfte, Unternehmensleitungen und Personalmanager:innen. Auch die ihm in der Praxis häufig gestellte Frage nach Argumentationshilfen hat der Autor aufgegriffen: Er zeigt, wie er alle Share- und Stakeholder an deren jeweiligen Nutzen orientiert überzeugt.

Mitarbeiterbindung messen: You can’t manage what you can’t measure

Das Buch bietet zudem hilfreiche Messverfahren. Insbesondere bei Impuls-Vorträgen über Mitarbeiterbindung kommt zudem häufig die Frage nach der Messung von Mitarbeiterbindung anhand von Kennzahlen, Indizes und durch den Einsatz von Fragebögen auf. Um zudem das Messen von Potenzialen im Sinne von Kompetenzen zu standardisieren, zu normieren und zu erleichtern, stellt Gunther Wolf die von ihm entwickelte AFREG-Skala vor.

Die in dem Buch enthaltenen Methoden und Tools helfen den Unternehmensleitungen, Führungskräften und Fachkräften des Personalmanagements, Mitarbeitende der Generationen Z und Alpha erfolgreich zu binden. In einem gesonderten Kapitel wird zudem die Frage behandelt, wie das Binden von Geflüchteten, Ankommenden und international rekrutiertem Personal optimal gelingt.

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Die Mitarbeiterbinder

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