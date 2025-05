Buch „Führen mit Alpha Intelligence“ ist erschienen

In ihrem neuen Buch stellt Barbara Liebermeister einen innovativen, integrativen Führungsansatz vor, der Führungskräfte befähigt, auch in einer Welt, die sich in einer fundamentalen Transformation befindet, die gewünschte Wirkung zu erzielen.

„Führen mit Alpha Intelligence: Startklar für die Arbeitswelt der Zukunft“ – so lautet der Titel des neuen Buchs der Managementberaterin und Vortragsrednerin Barbara Liebermeister, das Mitte Mai im Haufe-Verlag erschienen ist.

In ihm stellt die Gründerin und Leiterin des Instituts für Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFDIZ), Wiesbaden, mit dem Alpha-Intelligence-Konzept einen innovativen und integrativen Führungsansatz vor, der es Führungskräften ermöglicht, auch in

-einer zunehmend hybriden Arbeitswelt und

-einem Umfeld, in dem sich gerade „die größte Transformation aller Zeiten“ vollzieht,

ihre Führungsrolle adäquat wahrzunehmen.

These: Führungskräfte brauchen einen neuen „Brain-Code“

Das neue 208-seitige Buch von Barbara Liebermeister knüpft – wie ihre vorangegangenen Bücher – an die Tatsache an, dass sich Führung zunehmend in einem Umfeld vollzieht, das sich rasant verändert – als Stichworte seien hier nur die Begriffe KI und neue Weltordnung genannt. Unser „altes“ Gehirn hingegen

-hält noch an überholten (Denk-)Strukturen fest und

-versucht in „chaotischen“ Situationen und Konstellationen zumindest noch die Illusion von Kontrolle aufrechtzuerhalten

-auch im Bereich Management und Führung.

Und dies, obwohl wir seit Jahren spüren: Die digitale Transformation, permanente Unsicherheit und stets unberechenbarer werdenden Märkte (oder die „Zeitenwende“, wie wir oft verallgemeinernd sagen) erfordern

-eine neue Form der Führung und

-neue Kompetenzen bei den Führungskräften (ganz gleich, in welchen Bereichen sie tätig sind – sei es in der Wirtschaft, der Politik usw.).

Führungskräfte benötigen neue „Intelligenzen“ … und Kompetenzen

Wie eine solche zukunftsfähige Führung aussehen könnte, beschreibt Barbara Liebermeister in ihrem Buch. In ihm verknüpft sie die neuesten neurowissenschaftlichen Erkenntnisse mit den aktuellen Veränderungen und Herausforderungen im Bereich Management und Führung. Zudem stellt sie unter dem Begriff Alpha Intelligence®, ein Führungs- und Leadership-Konzept vor, das sie in den zurückliegenden Jahren mit ihrem Team basierend auf zahlreichen Leadership-Studien entwickelt und immer weiter ausgebaut hat.

Dabei lautet einer ihrer zentralen Befunde, dass in unserer von rascher Veränderung und widersprüchlichen Entwicklungen geprägten Welt, Kompetenzen alleine nicht mehr ausreichen, um die Führungsrolle adäquat wahrzunehmen. Nötig sind vielmehr ein neuer, von ihr Alpha Intelligence® genannter Brain-Code und zum Teil neue Intelligenzen, die es ermöglichen, die jeweils vorhandenen Kompetenzen situativ und kontextsensibel einzusetzen.

Führungskräfte müssen „alpha-intelligente Leader“ werden

Barbara Liebermeister beschreibt in ihrem Buch fünf Dimensionen, in denen Führungskräfte teils neue Intelligenzen entwickeln müssen, um künftig sogenannte „alpha-intelligente Leader“ zu sein; zudem benennt sie die Kompetenzen bzw. Skills, die mit ihnen verbunden sind und Führungskräfte befähigen, ihr Leadership auf das Next Level zu heben.

-Alpha Personality (Persönlichkeitsintelligenz): Meister der Selbstführung sein – Kompetenzen bzw. Skills u.a.: Sich selbst reflektieren, authentisch führen, die eigene innere Klarheit auch in turbulenten Zeiten bewahren.

-Alpha Relations (Beziehungsintelligenz): Architekt der Beziehungen sein – Kompetenzen bzw. Skills u.a.: Vertrauensvolle Beziehungen und tragfähige Netzwerke aktiv gestalten – intern wie extern.

-Alpha Digitality (Digitalintelligenz): Virtuose der digitalen Welt sein – Kompetenzen bzw. Skills u.a.: Digitale Tools souverän einsetzen, technologische Entwicklungen einordnen, den klugen Umgang mit KI & Co. vorleben.

-Alpha Resilience (Stabilisierende Intelligenz): Krisen-Flüsterer sein – Kompetenzen bzw. Skills u.a.: In Unsicherheit und Wandel stabil bleiben, Chancen erkennen, Zuversicht ausstrahlen, aus Krisen gestärkt hervorgehen.

-Alpha Synergy (Integrative Intelligence): Cyborg der Kollaboration sein – Kompetenzen bzw. Skills u.a.: Technik gezielt nutzen, Vielfalt produktiv machen, kollektive Intelligenz fördern, Co-Kreation als Führungsaufgabe verstehen.

Alpha-intelligente Leader haben einen positiven Zukunftsblick

Als ein zentrales Merkmal alpha-intelligenter Führungskräfte beschreibt Barbara Liebermeister dabei, dass sie

-inmitten von Unsicherheit den nötigen positiven Zukunftsblick und die erforderliche innere Ruhe bewahren und

-nicht durch KI, sondern mit KI führen,

weshalb sie auch in stürmischen Zeiten die erforderliche Strahlkraft haben, um in ihrem Umfeld die gewünschte Wirkung zu entfalten.

Lassen Sie sich vom Alpha-Intelligence-Buch inspirieren

Das im Bereich (Selbst-)Führung, Zusammenarbeit und Leadership neue Perspektiven aufzeigende Buch von Barbara Liebermeister kostet 39.99 Euro. Es kann im stationären Buchhandel und online unter anderem bei Amazon erworben werden.

Das Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ), Wiesbaden, erforscht die Auswirkungen des digitalen Wandels auf die Führungskultur von Unternehmen – auf der personalen und organisationalen Ebene. Außerdem untersucht es, wie die aus dem Wandel resultierenden Herausforderungen von Unternehmen und ihren Führungskräften gemeistert werden können und welche Strukturen und Kompetenzen sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten sie hierfür brauchen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse gibt das Institut in Studien sowie Konferenzen, Seminaren und Vorträgen an die Wirtschaft weiter und leistet hierdurch einen Beitrag dazu, dass die Unternehmen auch künftig fit für die Herausforderungen ihrer Märkte sind und die Chancen, die sich aus den Marktveränderungen ergeben, aktiv nutzen können.

Das IFIDZ wurde von der Wirtschaftswissenschaftlerin und Managementberaterin Barbara Liebermeister gegründet, die das Institut auch leitet. Es kooperiert mit der Freien Universität Berlin, der HAW Hamburg (Fakultät DMI), dem F.A.Z.-Institut und der RWTH Aachen University. Das IFIDZ verfolgt bei seiner Arbeit einen interdisziplinären Ansatz und möchte die neuesten Erkenntnisse aus den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen wie zum Beispiel Betriebswirtschaft und Psychologie miteinander verbinden.

