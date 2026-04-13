Brokerwahl 2026: comdirect siegt vor flatex und Smartbroker

Das Ergebnis der Brokerwahl 2026 steht fest: In vier von fünf Kategorien gibt es neue Sieger. Die comdirect gewinnt die Hauptkategorie „Online Broker“

Bereits im 26. Jahr haben Trader, Anleger und Investoren auf www.brokerwahl.de für ihren Broker des Jahres abgestimmt. Vom 1. bis 31. März 2026 gaben über 52.000 Teilnehmer ihre Stimme ab – in fünf Kategorien, die den deutschen Brokeragemarkt in seiner ganzen Breite abbilden:Online Broker des JahresDaytrade Broker des JahresETF & Fonds Broker des JahresKrypto Broker des JahresCFD & Forex Broker des JahresDas Ergebnis der Brokerwahl 2026 steht für einen Markt in Bewegung: In vier von fünf Kategorien gibt es einen neuen Sieger.Nur ein Anbieter konnte seinen Titel verteidigen. Dafür räumt ein Broker gleich zwei Kategorien ab – und ein Neuling landet bei der ersten Brokerwahl-Teilnahme direkt auf dem zweiten Platz in der Kategorie Krypto Broker.Online Broker des Jahres 2026In der Hauptkategorie setzt sich die comdirect durch und ist damit „Online Broker des Jahres 2026“. Die Direktbank ist in der 26-jährigen Geschichte der Brokerwahl der bisher erfolgreichste Broker – und liefert sich mit flatex seit 2023 einen bemerkenswerten Zweikampf an der Spitze: Abwechselnd hat einer der beiden den Titel geholt, während der andere Platz 2 belegte. So auch 2026: Vorjahressieger flatex muss sich diesmal mit Platz 2 begnügen. Der Kampf um die Krone der Broker geht damit in die nächste Runde. Überraschend schafft es der Neobroker Smartbroker+ vor der etablierten Consorsbank auf Platz 3 – ein deutlicher Sprung gegenüber Platz 8 im Vorjahr. Dahinter folgen finanzen.net Zero und der Sparkassen Broker auf den Plätzen 5 und 6. Die weiteren Plätze belegen justTRADE (7), ActivTrades (8), Pepperstone (9) und maxblue (10).ETF & Fonds Broker des Jahres 2026Auch in der Kategorie ETF & Fonds Broker heißt der Sieger comdirect – damit sichert sich die Direktbank in diesem Jahr gleich zwei Kategorietitel. flatex folgt auf Platz 2, den dritten Rang belegt der S Broker. Dahinter platzieren sich Smartbroker+ (4), Consorsbank (5), finanzen.net Zero (6), justTRADE (7), maxblue (8) und Freedom24 (9).Daytrade Broker des Jahres 2026Pepperstone gewinnt erstmals in der Geschichte der Brokerwahl den Titel als „Daytrade Broker des Jahres“. Der Anbieter setzt sich gegen WH SelfInvest auf Platz 2 durch, das damit seinen bislang besten Brokerwahl-Platz in dieser Kategorie einfährt. Den Bronzerang sichert sich ActivTrades auf Platz 3. Auf den weiteren Plätzen folgen finanzen.net Zero (4), justTRADE (5), Smartbroker+ (6), Tickmill (7), Tradovate (8) und CMC Markets (9).Krypto Broker des Jahres 2026flatex ist der einzige Titelverteidiger der diesjährigen Brokerwahl und gewinnt die Kategorie „Krypto Broker des Jahres“ zum zweiten Mal in Folge. Bemerkenswert auf Platz 2: Kraken, eine der weltweit größten und bekanntesten Kryptobörsen, ist erstmals in der Brokerwahl vertreten – und platziert sich direkt auf dem Podium. Den dritten Platz belegt justTRADE vor comdirect (4), finanzen.net Zero (5), Smartbroker+ (6) und CMC Markets (7).CFD & Forex Broker des Jahres 2026XTB gewinnt den Titel „CFD & Forex Broker des Jahres 2026“ und setzt sich damit klar an die Spitze dieser Kategorie. Platz 2 belegt Pepperstone – womit der Anbieter in diesem Jahr gleich in zwei Kategorien auf dem Podium steht. Den dritten Rang belegt ActivTrades vor comdirect (4), WH SelfInvest (5), CMC Markets (6), Tickmill (7), Libertex (8) und S Broker (9).Fazit der Brokerwahl 2026Mit vier neuen Siegern, einem Doppeltitelträger und überraschenden Sprüngen in die Top 3 liefert die Brokerwahl 2026 eines der abwechslungsreichsten Ergebnisse der vergangenen Jahre.Der deutsche Brokeragemarkt bleibt hart umkämpft – die Brokerwahl 2027 wirft in diesem Sinne schon ihre Schatten voraus!

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