Brokerwahl 2025 gestartet – wer wird der Sieger?

Deutschlands große Wahl zum Broker des Jahres hat begonnen – jetzt abstimmen und attraktive Preise gewinnen!

Die Brokerwahl 2025 ist offiziell gestartet! Bereits seit 25 Jahren gilt sie in der deutschen Brokeragebranche als die wichtigste und größte Online-Abstimmung über die Kundenzufriedenheit bei Brokern.

Noch bis zum 31. März 2025 haben Trader, Anleger und Investoren die Möglichkeit, in diesen sechs Kategorien über die besten Broker des Jahres 2025 abzustimmen:

Online Broker

ETF & Fonds Broker

Daytrade Broker

CFD Broker

Forex Broker

Krypto Broker

Jährlich beteiligen sich über 70.000 Trader, Anleger und Investoren an der Brokerwahl, um die besten Broker der Branche zu küren.

Auch in diesem Jahr sind wieder die Creme de la Creme der Broker in Deutschland dabei, darunter unter anderem: Comdirect, Consorsbank, Trade Republic, Flatex, XTB, IG Europe, ActivTrades, CMC Markets, finanzen.net zero, GENO Broker, justTRADE, Libertex, LYNX, maxblue, Pepperstone, Sparkassen Broker, SMARTBROKER+, Tickmill, TRADE.COM, Trive, WH SelfInvest und weitere.

Jetzt abstimmen und exklusive Preise gewinnen!

Neben der Möglichkeit, aktiv über die besten Broker des Jahres 2025 mitzuentscheiden, haben alle Teilnehmer auch die Chance auf hochwertige Gewinne:

– 10.000-Euro-Trading-Depot – für den perfekten Start oder Ausbau der eigenen Anlagestrategie

– McLaren-Rennstreckentraining – Nervenkitzel auf der Rennstrecke erleben

– Dolce Vita in Rom – eine unvergessliche Reise in die Ewige Stadt genießen

– 90-Euro-Gutschein für den Insider-Alarm – täglicher Zugang zu aktuellen Insider Trades

– 500 Euro Amazon Gutschein – für das perfekte online Shopping Erlebnis

Die Abstimmung läuft noch bis zum 31. März 2025!

Jetzt mitmachen und mitentscheiden!

Weitere Informationen und Abstimmung unter: www.brokerwahl.de

In der Hauptkategorie der Online Broker gewann 2024 die comdirect den Titel vor flatex und der Consorsbank. ETF Broker des Jahres 2024 wurde flatex vor der Consorsbank und Scalable Capital. Die Ergebnisse aller 6 Kategorien aus 2024 finden Sie unter https://www.brokerwahl.de/brokerwahl-ergebnisse-2024.

Pressekontakt:

Ernsting.com Publications GmbH

www.ernsting.com

Schleupestraße 13, 48431 Rheine

Geschäftsführer: David Ernsting

Presseanfragen bitte an: presse@ernsting.com

Der unabhängige Finanzverlag testet und vergleicht Broker und Banken seit 2000. Herausgeber des wöchentlichen Finanzinfos am Wochenende Newsletter mit über 150.000 zufriedenen Lesern zu den Themen Aktien, Brokern, ETFs, Fonds, Geldanlage, Gold & Co.

