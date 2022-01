Broken Eardrum mit neuer EP „Blackout“

Broken Eardrum: kündigen EP „BLACKOUT“ für den 18. Februar 2022 an!

Broken Eardrum melden sich frisch aus dem Studio mit einer neuen EP wieder! Nachdem 2021 eigentlich viele Konzerte anstanden war die Enttäuschung groß über all die reinkommenden Absagen durch Corona.

Doch kein Grund für Stillstand!

Diese Pause nutzten die jungen Musiker zum Songs schreiben, wobei 4 neue Songs jetzt auf einer EP landeten. „BLACKOUT“ ist der Titel der neuen EP, die im Rosenquarz Studio in Lübeck aufgenommen wurde. „Da uns die Atmosphäre und die Arbeitsweise beim letzten mal so gefallen hat, haben wir unsere EP auch wieder im Rosenquarz Studio aufgenommen.“ sagt Henry Kreft, Lead-Gitarrist von „Broken Eardrum“

Mit kraftvollen Gitarren-Riffs und fetzigen Vocals sind die Songs ein einzigartiges Rock n“ Roll Spektakel.

Die Songauswahl ist ziemlich breit gefächert, vom energiegeladenen Anti- Querdenker Song „Glauben euch nicht!, bis zum Partysong „Unkontrollierbar“ der schnell in kräftige Punkrock-Riffs übergeht.

Der gleichnamige Song zur EP, „BLACKOUT“ spiegelt den Grundgedanken der Band wieder: „Das nichts anderes zählt außer die Musik und dass dabei alles andere ausgeblendet wird,“ so Sänger der Truppe Philipp Wagner.

Als Zusatz nahmen die Jungs als 5. Song, „Geht euren Weg“ mit auf die Platte.

Als Nachfolger der Single „Geht euren Weg“, liefern „Broken Eardrum“ mit „BLACKOUT“ somit ihr Debüt ab.

Erscheinen wird die EP am 18. Februar 2022 Digital und als CD. Dazu wird es ein Release Konzert im Jugendtreff Timmendorfer Strand geben um den Release zu feiern. Tickets hierfür gibt es bei der Band direkt, einfach über die üblichen Kanäle die Band kontaktieren.

Auf Tour quer durch Deutschland soll es dann im April 2022 gehen, nähere Infos gibt es dann auf den Social Media-Seiten.

Web: www.brokeneardrum.de

Facebook: www.facebook.com/brokeneardrum

Instagram: https://www.instagram.com/broken_eardrum_official/

