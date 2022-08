Britisches Parlament zeichnet Sukadev Bretz aus

Das britische Parlament hat Sukadev Bretz am Weltyogatag, dem 21. Juni 2022, im Rahmen eines mehrstündigen Online-Symposium für seine besonderen Verdienste zur Verbreitung des Yoga geehrt. Parlamentarier des Unter- und Oberhauses sowie führende Yoga Meister aus der ganzen Welt kamen zusammen, um über die Potenziale der jahrtausendealten Erfahrungswissenschaft für die Gestaltung der Zukunft zu diskutieren.

Im Rahmen des Ayurveda Kongresses verlieh ihm Amarjeet S. Bhamra, Botschafter für Ayurveda und Yoga in Großbritannien und Initiator der All-Party Parliamentary Group (APPG) on Indian Traditional Sciences, diese besondere Auszeichnung. Bhamra gehört zu den 100 einflussreichsten Personen in den britisch-indischen Beziehungen. Ziel der APPG ist die Förderung klassischer indischer Wissenschaften wie Ayurveda, Yoga, Jyotish, Vastu, Unani and Sangeet. Die Auszeichnung wird einmal jährlich an Personen vergeben, die sich in Großbritannien oder Europa außergewöhnliche Verdienste in diesem Themenumfeld erworben haben.

Sukadev Bretz, Gründer und Leiter von Yoga Vidya, ist in mehreren internationalen Gremien teils als Vorstand aktiv, wie der United Consciousness, der League of Yogis und der European Yogi Federation.

Yoga Vidya ist der europaweit größte gemeinnützige Verein rund um Yoga, spirituelles Wachstum und gesundheitliches Wohlbefinden mit Yoga- und Ayurveda-Seminarhäusern in Bad Meinberg, im Westerwald, an der Nordsee und im Allgäu. Das erste Yoga Vidya Zentrum wurde 1992 von Sukadev Volker Bretz in Frankfurt am Main gegründet. Als Yoga-Seminaranbieter mit rund 280 in den Seminarzentren aktiv tätigen Vereinsmitgliedern haben Interessenten die Auswahl aus jährlich über 4.500 Aus- und Fortbildungen rund um die Themen Yoga, Meditation und Ayurveda. Beim deutschlandweit führenden Yogalehrer*innen-Ausbildungsinstitut haben bereits über 21.000 Teilnehmer*innen die Yogalehrer*innen-Ausbildung erfolgreich absolviert. Das Seminarhaus in Bad Meinberg, Hauptstandort des Vereins, ist eines der größten deutschen Bildungsinstitute.

