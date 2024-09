Bringt die Sonne ins Bad

Mit Spiegel-Oberfläche und Handtuchhalter: Neue Infrarotheizgeräte von Buderus als stilvoller Hingucker im Badezimmer oder Wohnraum

Wer wohlige Strahlungswärme schätzt, wertet die eigenen vier Wände mit einem Infrarotheizgerät auf. Es gibt angenehme Wärme unmittelbar an Gegenstände, Körper und Flächen in der Umgebung ab. Der Systemexperte Buderus erweitert sein Portfolio an Infrarotheizgeräten um zwei Varianten im Spiegel-Design: Logatrend IFR196 S mit 400 Watt und Logatrend IFR296 S mit 600 Watt. Sie lassen sich dank der Schutzklasse IP44 nicht nur in Wohnräumen, sondern auch im Badezimmer installieren – wie alle Buderus Infrarotheizgeräte.

Optimal im System mit Photovoltaik

Infrarotheizgeräte eignen sich sehr gut als Ergänzung eines bestehenden Heizsystems, beispielsweise mit Wärmepumpe und Photovoltaik. Der selbst erzeugte Strom lässt sich so noch besser nutzen. Buderus hat die beiden Infrarotheizgeräte Logatrend IFR196 S und Logatrend IFR296 S insbesondere für die Installation im Badezimmer entwickelt: Die rahmenlosen Geräte sind schlagfest, abwaschbar und langlebig. Sie erzeugen direkt nach dem Einschalten ein besonders angenehmes Raumklima. Während bei konventionellen Heizkörpern Luftströmungen entstehen, die Staub aufwirbeln, ist das bei Infrarotstrahlung nicht der Fall – optimal für Allergiker und Asthmatiker.

Schnell in Betrieb

Die Infrarotpaneele im Spiegel-Design lassen sich mit nur wenigen Handgriffen an der Wand oder auch an der Decke installieren. Sie werden an einer Schiene entweder senk- oder waagerecht montiert und sind nach der Installation sofort betriebsbereit. Komfortabel für die Nutzer ist die frei programmierbare Regelung Logatrend IFR RC mit Touch-Display, interner Temperaturerkennung und Anzeige der gewünschten und der aktuellen Raumtemperatur. Außerdem kann die Regelung geöffnete Fenster erkennen.

Wer statt der Ausführung mit Spiegeloberfläche ein anderes Design bevorzugt, erhält die Logatrend IFR Infrarotheizgeräte auch als Metall-, Keramik- oder Glas-Variante. Alle Varianten haben eine hochwertige Dämmung an der Rückseite, dadurch geht keine Wärme über die Wand verloren. Darüber hinaus sind die Infrarotheizgeräte unempfindlich gegenüber hohen Temperaturen und sehr formstabil.

Buderus, eine der stärksten europäischen Thermotechnik-Marken, bietet wirtschaftliche und verlässliche Systemlösungen für Heizung, Lüftung und Kühlung. Als Systemexperte für Heiz- und Installationstechnik zeichnet sich Buderus durch Beratungskompetenz, ganzheitliche Services und optimal aufeinander abgestimmte, energieeffiziente und vernetzbare Heizsysteme aus einer Hand aus. Das Produktspektrum reicht von Wärmeerzeugern für flüssige und gasförmige Energieträger, über Speicher, Regelungen und Heizungszubehör bis hin zu einem umfassenden Angebot an Systemen zur Nutzung regenerativer Energien wie Wärmepumpen und Solarthermie-Anlagen.

Für sämtliche Buderus Produkte gilt maximale Systemkompatibilität: Alle Komponenten sind so aufeinander abgestimmt, dass Handwerkspartner individuelle Lösungen schnell und effizient installieren können, ob im Bestandsgebäude oder Neubau, bei Klein- oder Großanlagen.

Mehr Informationen unter www.buderus.de

