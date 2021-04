brilliant promotion® setzt auf nachhaltige Taschen von Mister Bags

Von Adam bis Whoopy – über 200 nachhaltige Taschen mit besonderen Namen sind seit diesem Frühjahr neu im Sortiment von brilliant promotion®

Hamburg, 29. April 2021:

Nachhaltigkeit wird beim Hamburger Werbeartikelhändler brilliant promotion® großgeschrieben. Das Produktsortiment von Mister Bags, einem deutschen Unternehmen für nachhaltig produzierte Taschen, ist seit diesem Frühjahr im Onlineshop von brilliant promotion® ( www.brilliant-promotion.com) erhältlich. Die Taschenkollektion von Mister Bags umfasst Baumwoll-, Jute- und Food-Beutel sowie Faitrade-zertifizierte Taschen und Rücksäcke, welche bedruckt mit Firmenlogo oder Werbeslogan ideal als nachhaltiges Werbegeschenk eingesetzt werden können.

Nachhaltige Baumwolltaschen mit gutem Gewissen

Was haben Antje, Elsa, Bernd und Theo gemeinsam? Sie alle sind Taschen mit einem eigenen Style und aus biologischer Herstellung – und seit diesem Frühjahr beim Werbeartikelhändler brilliant promotion® als bedruckte Werbeartikel erhältlich. Hinter den nachhaltigen Taschen, von denen aktuell 25 Prozent aus einer Produktion mit fair gehandelter Baumwolle stammen, steckt die Mister Bags GmbH. Mister Bags ist der neueste Vertriebspartner im Onlineshop von brilliant promotion® ( www.brilliant-promotion.com). Das Produktportfolio des Unternehmens aus Essen umfasst über 200 Taschen aus Baumwolle oder Jute und reicht vom klassischen Stoffbeutel über Food Bags bis zur Sporttasche.

Im November 2018 haben sich die Gründer der Mister Bags GmbH für ein ganzheitliches Konzept der Nachhaltigkeit entschieden. Das langfristige Ziel ist der Verkauf von Produkten ausschließlich aus fairem Handel und bzw. oder bio-zertifizierter Produktion. Innerhalb von zwei Jahren hat es das Unternehmen bereits geschafft, dass aktuell 25 Prozent ihrer Produkte aus einer Produktion mit fair gehandelter Baumwolle stammen; Tendenz steigend.

brilliant promotion® unterstützt nachhaltige Werbung

Das nachhaltige und ethische Handeln von Mister Bags hat auch Said Ghalamkarizadeh, Geschäftsführer und Gründer von brilliant promotion®, direkt überzeugt. “Wir stellen unser Sortiment derzeit immer weiter Richtung bio-zertifizierten und nachhaltig produzierten Werbeartikeln um. Mit Mister Bags haben wir einen Top-Partner gefunden, der genau das erfüllt, was wir unseren Kunden gerne bieten möchten: eine breite Produktpalette an ansprechenden und nachhaltig hergestellten Werbeartikeln. Von den langlebigen Artikeln profitieren unsere Kunden genauso wie deren Kunden, die durch die hohe Qualität der Taschen die Werbebotschaft gerne und oft transportieren.”

Seit Kurzem ist brilliant promotion® für den Handel mit GOTS-Produkten (GOTS = Global Organic Textile Standard) zugelassen. Zu diesem weltweit angewendeten Standard für die Verarbeitung von Textilien aus biologisch erzeugten Naturfasern gehören auch die Taschen von Mister Bags.

Über brilliant promotion®:

brilliant promotion® ist eine Marke der SAID Marketing & Vertriebsservices GmbH und hat sich auf den Vertrieb von Werbeartikeln und Prämien spezialisiert. Seit 2008 stehen wir unseren Kunden aus den verschiedensten Unternehmensbereichen mit Begeisterung, Einsatzfreude und Know-how zur Verfügung. Seit 2021 wurde die Marke brilliant badges® von brilliant promotion® übernommen. Dieser Geschäftsbereich ist einer der führenden Anbieter für Namensschilder in Europa und ergänzt das Werbeartikel-Sortiment von brilliant promotion® ideal.

Firmenkontakt

brilliant promotion®

Said Ghalamkarizadeh

Bramfelder Straße 123

22305 Hamburg

+49 (0) 40 – 570 18 25 – 70

info@brilliant-promotion.com

http://www.brilliant-promotion.com

