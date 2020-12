brilliant promotion® erweitert Sortiment um Namensschilder

Hamburger Werbeartikelhändler übernimmt brilliant badges®

Hamburg, 14. Dezember 2020:

Das Hamburger Werbeartikelunternehmen brilliant promotion® übernimmt Ende Dezember das Sortiment des Namensschildspezialisten brilliant badges®. Beide Marken gehören seit über zehn Jahren zur SAID Marketing & Vertriebsservices GmbH. Die Marke brilliant badges® wird es mit der Übernahme ab 2021 nicht mehr geben. An Service, Angebot und Qualität der Namensschilder wird sich jedoch nichts ändern, betont Geschäftsführer Said Ghalamkarizadeh.

Namensschilder sind eine ideale Erweiterung des Sortiments von brilliant promotion®

brilliant badges®, einer der führenden Anbieter für Namensschilder in Europa, wird ab 2021 keine eigenständige Marke mehr sein, sondern in die Schwestermarke brilliant promotion® integriert. brilliant promotion® ist ein Hamburger Werbeartikelhändler, der seinen Kunden Werbegeschenke, Prämien und Give Aways jeglicher Art bietet. Hintergrund der Übernahme ist die Stärkung der Marke brilliant promotion®. Beide Marken gehören seit über zehn Jahren zur SAID Marketing & Vertriebsservices GmbH. Somit werden alle angebotenen Produkte der GmbH ab 2021 unter einer Marke geführt. Das Sortiment von brilliant promotion® wird durch den Namensschilderbereich breiter und Kunden können Werbeartikel und Schilder zukünftig zusammen über eine Bestellung ordern (Webshop: www.brilliant-promotion.com). Die Namensschilder ergänzen das Sortiment von brilliant promotion®, bestehend aus Werbeartikeln wie Kugelschreiber, Regenschirme, USB-Sticks, Kaffeebechern und Gummibärchentütchen, ideal.

Qualität, Service und Angebot bleiben gewohnt hochwertig

Für die bestehenden Kunden von brilliant badges® wird sich laut Geschäftsführer und Gründer von brilliant promotion® und brilliant badges®, Said Ghalamkarizadeh, nichts ändern: “Die Schilder sowie deren Qualität werden weiterhin gewohnt hochwertig bleiben, auch die Produktauswahl bleibt gleich. Ebenso unser Kundenservice. Einzig die Firmierung, unter der die Namensschilder verkauft werden, ändert sich.” Ab jetzt laufen die Schilder direkt über brilliant promotion® und sind über den Onlineshop ( www.brilliant-promotion.com) oder die bisherige Telefonnummer von brilliant badges® unter 040/570 18 25 60 bestellbar.

Über brilliant promotion®:

brilliant promotion® ist eine Marke der SAID Marketing & Vertriebsservices GmbH. Seit 2008 steht das Unternehmen seinen Kunden aus den verschiedensten Branchen mit Begeisterung, Einsatzfreude und Know-how rund um Werbeartikel und -geschenke zur Verfügung. Neben der Marke brilliant promotion® gehört die Marke brilliant badges® ( www.brilliant-badges.de) ebenfalls zum Unternehmen. Dieser Geschäftsbereich ist einer der führenden Anbieter für Namensschilder in Europa und wir ab 2021 in brilliant promotion® integriert.

