Brila Lackveredelung in Bayern erhältlich

Excase aus München übernimmt Generalvertretung

Mit April 2020 hat Excase Car Service aus München die Generalvertretung für Brila Coating in Bayern übernommen. Über 700.000 zufriedene Kunden machen den Hersteller aus Japan weltweit zum Branchenführer in Keramikversiegelungen für Autolack und Interieur. Durch die Markteinführung in Bayern wird das ausgereifte Produkt flächendeckend für Gewerbekunden zugänglich. Mit fünf Produktlinien (Blue Line, Red Line, Edition, Premium und Exclusive S) liefert der Hersteller innovative Beschichtungssysteme für alle Oberflächen in der Anwendung. Die 4. Generation der Siliziumdioxid-Beschichtung überzeugt durch ein vereinfachtes Applikationskonzept und deutlich geringere Trockenzeiten als Vergleichsprodukte anderer Marken. Der Hersteller gibt eine Produktgarantie von 3 Jahren.

Excase Firmenseite Partnerprogramm

