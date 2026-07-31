Bridal Jewelry: Schmuck, der den Bridal Look vollendet

Ob A-Linie mit Spitze, eine reduzierte Silhouette oder eine Prinzessinnen-Robe, die Wahl fällt auf das Hochzeitskleid, das die Persönlichkeit der Braut am besten widerspiegelt. Fehlen nur noch die passenden Accessoires, damit der Look perfekt ist.

Spätestens jetzt kommt der Moment, in dem Omas Ohrringe oder das Familienerbstück der künftigen Schwiegermutter aus dem Schmuckkästchen gezaubert werden. Doch nicht jede Braut möchte Familientraditionen fortsetzen und oftmals passt ein neues Schmuckstück viel besser zum Stil des Brautkleides.

Das Brautkleid bestimmt das Schmuckdesign

Der Schnitt des Kleides bildet die Basis für die Wahl des Schmucks. Bei einem hochgeschlossenen Modell kann eine Halskette schnell überladen wirken. Filigrane Ohrringe wirken hier elegant. Bei Brautkleidern mit V-Ausschnitt oder tiefem Dekolleté setzen feine Ketten, Colliers und Choker das Dekolleté in Szene und können die Linienführung des Kleides ergänzen.

Schulterfreie oder trägerlose Hochzeitskleider harmonieren mit längeren Ohrringe und auffälligen Schmuckstücken, die den Hals optisch strecken und dem Styling zusätzlich einen eleganten Touch verleihen.

Edelsteine für individuelle Akzente

Klassisch für Brautschmuck sind Perlen und Diamanten, doch auch farbige Edelsteine werden zunehmend beliebt. Schmuck mit Amethyst gibt dem Brautlook eine symbolische Bedeutung. Der Edelstein steht für Weisheit, Ruhe und innere Stärke. Seine Farbnuancen reichen von zartem Lavendel über Purpur bis hin zu Pflaumentönen.

Der komplette Beitrag “ The Bridal Jewelry Edit: Schmuck, der den Bridal Look vollendet“ ist auf dem Hochzeitsportal für Curvy und Plus Size Bräute erschienen.

Mehr dazu und viele weitere Tipps für Curvy Bräute auf “ Curvy-Bride-Hochzeitsguide„.

PlusPerfekt ist ein Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen zudem die PlusPerfekt Editionen Business & Wellbeing und Curvy Bride als Print- und eMagazin.

Kontakt

PlusPerfekt – OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle

Christine Scharf

Untere Ringstr. 48

97267 Himmelstadt

09364 8157951



https://www.PlusPerfekt.de

Bildquelle: Hera Couture