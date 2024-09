Bremer Sendesaal führt neues Ticketingsystem ein – Einfache Handhabung für alle Altersgruppen mit venticks

Bremen, 25. September 2024 – Der Bremer Sendesaal, Bremens einzigartiges, seit 1952 in Betrieb befindliches und unter Denkmalschutz stehendes Klangjuwel, setzt ab sofort auf das moderne Ticketingsystem venticks der inhabergeführten Bremer Digitalgruppe team neusta. venticks vereinfacht den Buchungsprozess sowohl für Veranstalter als auch für Besucher. Ein wichtiger Schritt zur Optimierung des Konzerterlebnisses insbesondere für ältere Zielgruppen, die einen Großteil der Klassikliebhaber ausmachen.

Mit venticks werden alle bisherigen, teilweise umständlichen Prozesse durch ein intuitives und benutzerfreundliches System ersetzt. Die Gäste können ihre Tickets nun bequem online kaufen und haben die Wahl zwischen einem PDF-Ticket zum Ausdrucken (jederzeit online abrufbar unter „Meine Tickets“) oder Wallet-Tickets für iOS- und Android-Smartphones. Kurzentschlossene buchen an der Abendkasse ihren Wunschplatz und können die Auswahl über einen zweiten, dem Kunden zugewandten Bildschirm treffen. Der Ticketausdruck erfolgt über einen handelsüblichen, kostengünstigen Bon-Drucker.

„Wir haben das neue Ticketsystem eingeführt, um unseren Gästen das Leben zu erleichtern. Keine langen Schlangen mehr an der Abendkasse, keine Ungewissheit mehr bei der Platzwahl. Jetzt können unsere Besucher ihren Lieblingsplatz einfach online reservieren und sicher bei sich tragen, ob in Papierform oder digital. So bleibt mehr Zeit und Raum für das Wesentliche – das Treffen mit Freunden und Bekannten vor dem Konzert und das Konzerterlebnis selbst“, erklärt Rainer Glaap, Ticketing-Experte im Sendesaal Bremen.

venticks bietet eine Vielzahl von Zahlungsmöglichkeiten, die den Buchungsprozess zusätzlich vereinfachen. Neben bewährten Methoden wie PayPal und Klarna bietet das System auch eine klassische Lastschriftoption.

Mit venticks können die Besucher des Sendesaals erstmals direkt im Saalplan ihre bevorzugten Sitzplätze auswählen, was insbesondere für die beliebten vorderen Reihen und die Wandplätze wegen der Beinfreiheit entscheidend ist. Ein integrierter Algorithmus sorgt dafür, dass im Saalplan keine Einzelplätze übrigbleiben, die schwerer zu verkaufen sind, da die meisten Menschen gerne in Begleitung ins Konzert gehen. Auch der Einlass hat sich durch den Einsatz von venticks stark verändert: Die Tickets werden von ehrenamtlichen Helfern mit handelsüblichen Smartphones mit Ampelfunktion gescannt.

„Unser Ziel war es, den gesamten Prozess so einfach und angenehm wie möglich zu gestalten, sowohl für unsere Gäste als auch für unser Team. venticks ist die ideale Lösung, um genau das zu erreichen. Wir haben uns für diese Lösung entschieden, weil wir mit team neusta einen Partner vor Ort und auf Augenhöhe haben, der gut und schnell auf unsere Bedürfnisse reagiert“, betont Glaap.

Sebastian Staden, Technischer Leiter bei team neusta, ergänzt: „Als nahbarer Digitalisierungspartner für den Mittelstand verstehen wir die Bedürfnisse unserer Kunden genau. Auf Basis unserer umfassenden Erfahrungen aus dem Sport-Ticketing konnten wir Bedürfnisse des Kultur-Ticketings schnell adaptieren. Zusammen mit dem Sendesaal haben wir nötige Erweiterungen vorgenommen, konnten unser Verständnis der Branche vertiefen und freuen uns auf die erfolgreiche gemeinsame Saison!“

Weitere Informationen und eine ausführliche Anleitung zum neuen Ticketshop finden Besucher auf der offiziellen Website des Bremer Sendesaals.

Über venticks

venticks ist bereits heute eine der intuitivsten und modernsten Ticketing-Lösungen auf dem Markt. In enger Zusammenarbeit mit bestehenden Kunden wird das Produkt laufend optimiert und der Funktionsumfang erweitert. Der Fokus liegt stets auf Nutzerfreundlichkeit. Dieser Grundsatz erleichtert nicht nur die tägliche Arbeit der Konfiguratoren, sondern auch die der Ticketverkäufer und Einlasskontrolleure und ist zentrales Element beim Online-Kauf.

venticks ist eine Softwarelösung der Bremer Digitalgruppe team neusta und kann innerhalb weniger Wochen implementiert werden. Die Ticketing-Plattform bietet Veranstaltern die Möglichkeit, datenbasiertes Marketing zu betreiben – und zwar ausschließlich für sich, denn die Nutzung der Daten der Ticketkäufer selbst bleibt dem Plattformbetreiber vorbehalten. team neusta verwendet die Daten nicht weiter, was heutzutage keine Selbstverständlichkeit ist. Zu den Kunden zählen neben Kultureinrichtungen wie dem Bremer Sendesaal auch Sportvereine wie die Eisbären Bremerhaven.

Weitere Informationen online: www.venticks.de

Über den Sendesaal Bremen

Ein einzigartiges Klangjuwel im Herzen Bremens: Der Sendesaal Bremen, erbaut 1952, ist ein historisches und akustisches Meisterwerk, das heute unter Denkmalschutz steht. Der Saal, ehemals Teil des Radio Bremen Funkhauses, besticht durch seine weltweit herausragende Akustik und bietet Platz für 250 Gäste. Seit 2009 wird der Sendesaal von dem Verein „Freunde des Sendesaales e.V.“ betrieben und ist ein beliebter Veranstaltungsort für hochkarätige Konzerte und Musikproduktionen, viele von ihnen preisgekrönt.

Weitere Informationen: www.sendesaal-bremen.de

